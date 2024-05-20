Президент Ирана Ибрахим Раиси 19 мая возвращался с визита в Азербайджан, где торжественно открыл плотину на границе. Власти потеряли связь с его вертолетом в горах на севере страны. Утром 20 мая государственные СМИ подтвердили гибель Раиси, главы МИД Хоссейна Амирабдоллахиана и других чиновников.

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Выполнять обязанности президента до выборов будет вице-президент Мохаммад Мохбер. Он ездил в Москву в октябре 2023 года, вел переговоры о поставках ракет и дронов для армии РФ – как и Раиси.

Клерик и прокурор, ответственный за многочисленные казни оппозиционеров, Раиси стал президентом в 2021 году. После избрания усилил законы о морали, подавил антиправительственные протесты женщин, поддерживал прокси-войну против Израиля, помогал Москве в войне против Украины.

LIGA.net собрала, что писала мировая пресса о его гибели.

The Economist: Почему разбился вертолет Раиси

Когда Раиси выиграл сфальсифицированные президентские выборы, некоторые иранцы считали, что это только ступенька к верхушке власти. Старому (85 лет) и больному верховному аятоле Али Хаменеи осталось недолго. После его смерти Раиси мог занять этот пост. Но вместо катапультироваться на высшую должность – погиб, пишет The Economist.

Его смерть потрясет иранскую политику. Режиму придется быстро искать нового президента в тяжелое время – страна ведь де-факто находится в региональной войне против Израиля. Экономика страны падает и от ужесточения санкций Америки может пострадать еще больше.

Иранские спасатели на месте авиакатастрофы (Фото: EPA-EFE/AZIN HAGHIGHI/MOJ NEWS)

Гибель Раиси может также привести к хаосу в борьбе за власть.

Многое до сих пор непонятно. Например – почему разбился вертолет. Официальная версия – погода во время полета: дождь и туман, видимость на несколько метров. Условия настолько плохие, что спасатели не могли прилететь на поиски, а дроны не смогли найти место аварии. Красный полумесяц отправил пешие поисковые группы.

Природа действительно может быть виновником. Но у Раиси был еще и длинный список внутренних врагов: от умеренных, которых он маргинализировал, до консерваторов, считавших его неумелым президентом.

Некоторые иранцы спрашивают себя: причастен ли Израиль. В прошлом месяце израильтяне убили иранского генерала в Дамаске, а Иран ответил атакой из более чем 300 ракет и дронов, нацеленных на Израиль.

Моссад имеет долгую историю убийств врагов, в том числе в Иране. Но на этот раз есть веские основания сомневаться. Никогда не доходило до убийства Моссадом главы государства, это вызвало бы жестокий ответ. Глупо так рисковать, чтобы убить непопулярного политика, не имеющего последнего слова в решениях Ирана.

Мало кто из иранцев будет оплакивать президента. Они помнят Раиси как "вешавшего судью" – прокурора Тегерана, который помог казнить тысячи политзаключенных в 1988 году. И из-за неумелого управления экономикой – окружил себя военными и клириками, которые привели к тому, что риал потерял 55% стоимости всего за три года.

Раиси был идеальным кандидатом для режима. Религиозные консерваторы надеялись использовать его для продвижения своих интересов. Так же, как военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Президенты Ирана и Азербайджана встречаются на открытии плотины на границе. При возвращении в Тегеран Раиси погиб (Фото: EPA-EFE/STRINGER)

Forign Policy: Что гибель Раиси означает для Ирана

Иран под руководством Раиси поддерживал Россию в ее войне против Украины, экспортируя дроны Shahed и другое оружие. Атаки на Израиль и силы США тоже частично на его совести, пишет Foreign Policy.

Кто бы ни сменил Раиси, исповедуемая им стратегия не изменится: она закреплена в высших эшелонах политической и клерикальной власти.

Акция иранской диаспоры возле иранского посольства в Берлине. Участники радуются гибели Раиси (Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER)

До того как стать президентом, Раиси работал в прокуратуре Ирана и отвечал за казнь около 5000 диссидентов. ООН обвинила его в преступлениях против человечности. Минфин США – наложил санкции.

Внезапная гибель Раиси открывает потенциал для потрясений в верхушке Ирана. Особенно учитывая короткую линию возможных преемников 85-летнего Хаменеи: кроме его сына Моджтабы, других кандидатов теперь нет. А значит, КСИР, контролирующий основные секторы экономики страны, может усилить позиции.

NYT: Президент, клерик и подавитель протестов

Президентство Раиси сформировали два важных события: жестоко подавлены в 2022 году протесты женщин, требовавших прекращения правления клериков, и война с Израилем, пишет The New York Times.

Раиси не устанавливал региональную политику страны. Но унаследовал режим, расширявший влияние через сеть прокси-сил и ядерную программу, быстро идущую к изготовлению ядерного оружия.

Иранские спасатели на месте авиакатастрофы (Фото: EPA-EFE/AZIN HAGHIGHI/MOJ NEWS)

Он поддержал обе политики. Считал их необходимыми, чтобы сохранить за Ираном влияние в регионе и использовать рычаги влияния на Запад.

Раиси родился в северо-восточном городе Мешхед в семье священников, обучался в семинарии в Куми. 18-летним юношей принял участие в свергшей шаха Исламской революции. В 1981-м стал судьей, начав восхождение на вершину политики.

Как аятолла Хаменеи и его предшественник аятолла Рухолла Хомейни, Раиси надел черный тюрбан, зарезервированный для "саидов" – людей, якобы ведущих родословную от пророка Мухаммеда.

Раиси поддерживала жесткая фракция – и даже сын аятоллы Хаменеи Моджтаба, помогающего отцу руководить Ираном. Смерть прокладывает путь Хаменеи-младшему пойти по стопам отца.

The Atlantic: Кому выгодна смерть президента Ирана?

Иран не похож на страну, где президенты гибнут случайно. Но это страна, в которой самолеты разбиваются из-за плачевного состояния авиаотрасли. В предыдущие годы в подобных авариях погибли по меньшей мере два министра и два ведущих военачальника. "Инцидент" с президентом вполне мог быть несчастным случаем, пишет The Atlantic.

Однако подозрения будут неизбежны. Авиакатастрофы, в которых погибали высокие чиновники в Северной Родезии (в 1961 году), Китае (1971), Пакистане (1988) и Польше (2010), до сих пор являются объектом спекуляций.

Один вопрос всегда их стимулирует: кому выгодна эта смерть?

Даже если ответ на этот вопрос не объяснит, почему разбился вертолет, он может пролить свет на то, что будет дальше в стране.

Многие предсказывали яростную борьбу за власть в Иране, но большинство ожидали, что она начнется уже после смерти Хаменеи. Теперь мир ждет как минимум ее генеральная репетиция.

Некоторые иранцы уже празднуют смерть Раиси фейерверками в Тегеране. Большинство населения страны не чувствует себя представленными хоть какой-то фракцией во власти и могут использовать кризис, чтобы снова разжечь уличные протесты. Общественные движения в стране истощены после продолжительной борьбы – более 500 человек погибли во время протестов в 2022-2023 годах. Но какую бы форму ни приняла борьба за власть наверху, народ Ирана будет недолго наблюдать за ней пассивно.