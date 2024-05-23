Военные Тайваня находятся в состоянии повышенной готовности на фоне учений Китая – AP

Министерство обороны Тайваня отметило, что такие действия Китая поставили под угрозу региональный мир и стабильность

Тайвань (Иллюстративное фото: EPA)

Военные на Тайване приведены в состояние повышенной готовности из-за учений, проводимых китайскими военными у острова. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на военных Тайваня.

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По информации издания, командование перевело на усиленный режим службы сухопутные и морские силы, ракетные подразделения, а также подняло авиацию в воздух.

"Иррациональная провокация Китая поставила под угрозу региональный мир и стабильность", – говорится в заявлении Министерства обороны Тайваня. Также в оборонном ведомстве отметили, что Тайвань не будет искать конфликты, но и "не будет уклоняться от них".

"Этот повод для проведения военных учений не только не способствует миру и стабильности в Тайваньском проливе, но и демонстрирует его гегемонистскую природу", — подчеркнули в оборонном ведомстве острова.

28 ноября 2023 года представитель управления правительства КНР по делам Тайваня заявил о готовности страны создать "широкое пространство для воссоединения через Тайваньский пролив".

27 декабря Си заявил, что КНР "решительно будет противостоять каждому, кто попытается отделить Тайвань от Китая любым способом".

21 марта 2024 года американский адмирал заявил, что Китай будет готов ко вторжению на Тайвань к 2027 году.

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