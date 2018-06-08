"Война - это мир, незнание - сила". О чем предупреждал Оруэлл

69 лет назад был опубликован знаменитый роман Джорджа Оруэлла "1984". LIGA.net напоминает лучшие цитаты

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69 лет назад, 8 июня 1949 года, был впервые опубликован роман-антиутопия британского писателя и публициста Джорджа Оруэлла "1984". Его книга стала во многом пророческой для поствоенного тоталитарного режима Советского Союза. В современном мире - это реальность для одних стран и маяк на некой границе, которую нельзя пересекать – для других. LIGA.net напоминает самые красноречивые цитата из романа "1984".

О войне

- "Из окна Уинстона можно было прочесть красиво выписанные на белом фасаде три лозунга Партии:

Война - это мир.

Свобода - это рабство.

Незнание - сила".

- "Мы, вероятно, не погрешим против истины, если скажем, что, сделавшись постоянной, война перестала быть войной".

- "Пролетарии никогда не восстанут - ни через тысячу лет, ни через миллион. Они не могут восстать. Причину вам объяснять не надо; вы сами знаете. И если вы тешились мечтами о вооруженном восстании - оставьте их. Никакой возможности свергнуть партию нет. Власть партии - навеки".

Джордж Оруэлл (фото - Радио Свобода)

О "врагах народа"

- "Но уже в следующую секунду он был заодно с окружавшими его людьми, и все, что говорилось о Гольдштейне, казалось ему чистой правдой. В такие мгновения его тайное отвращение к Большому Брату сменялось обожанием, и Большой Брат, казалось, возвышался над всеми - непобедимый, бесстрашный защитник, стоящий как скала на пути азиатских орд".

- "Симпатичный задиристый мальчуган лет девяти выскочил из-за стола и наставил на Уинстона игрушечный автоматический пистолет. Его сестренка, года на два младше, целилась в него из щепки. На обоих были синие шорты, серые рубашки и красные галстуки — форма Сыщиков. Уинстон поднял руки. Ему стало как-то не по себе. Мальчик вел себя так агрессивно, что это мало походило на игру.

— Ты предатель! - орал мальчишка. - Ты преступник мысли! Ты евразийский шпион! Я застрелю себя, испарю, отправлю в соляные копи!..."



О царе – Большом Брате

- "Лицо Большого Брата, казалось, еще несколько секунд проступало за словами лозунгов, как будто оно врезалось в глаза каждого и не могло исчезнуть сразу. Маленькая рыжеватая женщина вскочила и перевесилась через спинку стула, стоявшего впереди нее. "Мой спаситель!" - шептала она дрожащими губами и протягивала руки к экрану, а потом закрыла лицо руками. Кажется, она молилась".

- "В массе своей люди слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит, надо, чтобы кто-то сильный управлял ими и обманывал их".

О пропаганде



- "И если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой. "Кто управляет прошлым, – гласит партийный лозунг, – тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым".

- "Зная, не знать; верить в свою правдивость, излагая обдуманную ложь; придерживаться одновременно двухпротивоположных мнений, понимая, что одно исключает другое, и быть убежденным в обоих; логикой убивать логику; отвергать мораль, провозглашая её; полагать, что демократия невозможна и что партия - блюститель демократии…".

- "Если ты в меньшинстве - и даже в единственном числе, — это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда, и, если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен".

- "Партия говорит, что Океания никогда не заключала союза с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что Океания была в союзе с Евразией всего четыре года назад…И если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой".

- "Когда изобрели печать, стало легче управлять общественным мнением; радио и кино позволили шагнуть в этом направлении еще дальше. А с развитием телевизионной техники, когда стало возможно вести прием и передачу одним аппаратом, частной жизни пришел конец".

- "Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм".

О диктатуре

- "Партия стремится к власти исключительно ради нее самой. Нас не занимает чужое благо, нас занимает только власть. Ни богатство, ни роскошь, ни долгая жизнь, ни счастье - только власть, чистая власть".

- "До чего легко представляться идейным, не имея даже понятия о самих идеях. В некотором смысле мировоззрение партии успешнее всего прививалось людям, не способным его понять. Они соглашаются с самыми вопиющими искажениями действительности, ибо не понимают всего безобразия подмены и, мало интересуясь общественными событиями, не замечают, что происходит вокруг. Непонятливость спасает их от безумия".

- "Власть - не средство; она - цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий - репрессии. Цель пытки - пытка. Цель власти - власть".

- "Патриотизм по природе своей не агрессивен ни в военном, ни в культурном отношении. Национализм же неотделим от стремления к власти".

О массах

- "Всегда ори с толпой – мое правило. Только так ты в безопасности".

- "Массы никогда не восстают сами по себе и никогда не восстают только потому, что они угнетены. Больше того, они даже не знают, что угнетены, пока им не дали возможности сравнивать".

В 1984 году компания Apple выпустила рекламу своего компьютера Macintosh, использовав в ней сюжет романа Оруэлла. В ролике Большой Брат обращается в серой толпе, провозглашая "победы" своего режима.