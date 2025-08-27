Как итоги мирных переговоров повлияют на мировую экономику – анализ финансов и энергетики

Перспектива мира в Украине снова стала предметом обсуждений на самом высоком уровне. Переговоры в Вашингтоне и заявления лидеров США, Европы и Украины не дали прорыва, но задали более конструктивный тон, чем в предыдущие годы. Ключевые вопросы остаются теми же: гарантии безопасности, снятие санкций и территориальные условия.

Результат дипломатии может привести к трем разным сценариям: от замороженного конфликта, при котором рост ВВП еврозоны ограничится примерно 0,2% в год, до всеобъемлющего урегулирования, способного добавить 0,5% и более, или даже полного мира, при котором Европа получит прирост свыше 1% ежегодно.

