ТОП-5 летних коктейлей. Алкогольные и безалкогольные коктейли

Простые рецепты вкусных летних коктейлей на каждый день.

Безалкогольный мохито

Основные ингредиенты – мята, лайм, сахар, Спрайт

Время приготовления – 5 минут

Прежде всего, нарезаем лайм и кладем в бокал или большую емкость для нескольких порций.

Чтобы вкус был более насыщенный, можно добавить к лайму сахар и подавить (как для чая с лимоном).

Сюда же добавляем мяту, и снова перемешиваем.

По желанию – добавляем лед. Отправляем в блендер.

Готовую смесь заливаем Спрайтом.

Можно пить сразу или дать настояться час-два в холодильнике. Готово!