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06.07.2018, 15:50
ТОП-5 летних коктейлей. Алкогольные и безалкогольные коктейли

Простые рецепты вкусных летних коктейлей на каждый день.

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Мохито безалкогольный. Свежо и вкусно

Безалкогольный мохито

  

Основные ингредиенты – мята, лайм, сахар, Спрайт

Время приготовления – 5 минут

Прежде всего, нарезаем лайм и кладем в бокал или большую емкость для нескольких порций.

Чтобы вкус был более насыщенный, можно добавить к лайму сахар и подавить (как для чая с лимоном).

Сюда же добавляем мяту, и снова перемешиваем.

По желанию – добавляем лед. Отправляем в блендер.

Готовую смесь заливаем Спрайтом.

Можно пить сразу или дать настояться час-два в холодильнике. Готово!

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Теги: летние коктейли, рецепты коктейлей, смузи, мохито, алкогольный мохито, безалкогольный мохито, коктейли
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