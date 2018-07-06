ТОП-5 летних коктейлей. Алкогольные и безалкогольные коктейли

Простые рецепты вкусных летних коктейлей на каждый день.
Основные ингредиенты – мята, лайм, сахар, Спрайт
Время приготовления – 5 минут
Прежде всего, нарезаем лайм и кладем в бокал или большую емкость для нескольких порций.
Чтобы вкус был более насыщенный, можно добавить к лайму сахар и подавить (как для чая с лимоном).
Сюда же добавляем мяту, и снова перемешиваем.
По желанию – добавляем лед. Отправляем в блендер.
Готовую смесь заливаем Спрайтом.
Можно пить сразу или дать настояться час-два в холодильнике. Готово!