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05.06.2018, 18:30

Тема дня. Смерть Леонида Кантера: коротко все известные факты

Тема дня. Смерть Леонида Кантера: коротко все известные факты - Фото
Леонид Кантер (фото - Leonid Kanter / facebook.com)

Опросив родственников Леонида Кантера, в полиции заявили, что режиссер в последнее время говорил о самоубийстве и готовился к нему. Знакомые не верят

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На арт-хуторе Обирок Борзнянского района Черниговской области вечером 4 июня было найдено тело режиссера, создателя фильма о "киборгах" Леонида Кантера. В полиции говорят, что Кантер совершил самоубийство. Друзья режиссера в это не верят. Детали – в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. "У Леонида Кантера - огнестрельное ранение в челюсть. Рядом с ним был найден автомат и предсмертная записка. То есть 99,9% - это самоубийство. Тело режиссера и оружие направлены на экспертизу", - рассказал LIGA.net спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

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Леонид Кантер родился в 1981 году, работал журналистом и ведущим в Национальной телекомпании Украины. В 2003 году основал киностудию "Лизард филмс", которая сняла около 50 коротометражных, несколько полнометражных и документальных лент.

В 2007 году Кантер поселился на хуторе Обирок в Черниговской области и превратил его в арт-хутор - творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия и народные праздники. Среди самых известных – фестиваль "Хлеб своими руками" и первый афро-этнический фестиваль "Мама Африка".

В 2012 году Кантер основал Политический уличный театр в Украине и был его режиссером. Выступил режиссером полнометражного документального фильма "Добровольці Божої Чоти" о защитниках Донецкого аэропорта. Также снял полнометражный документальный фильм "Миф" о жизни Героя Украины, оперного певца Василия Слипака, который погиб в рядах ДУК в Донбассе.

Кадры на войне режиссер Леонид Кантер снимал  сам.

В Украине есть и другой режиссер с похожей фамилией - Леонид Канфер, также снявший документальный фильм об украинском оперном певце и участнике АТО Василии Слипаке. У себя в Фейсбуке Канфер написал"Нас часто путали при его жизни. Особенно когда, не подозревая друг о друге, сняли фильмы об одном и том же герое - Василие Слипаке. Он - самого "Мифа", я - Моя война". Именно поэтому спешу сообщить своим друзьям, что со мной пока все в порядке. Погиб документалист Леонид Кантер. Предварительная версия - самоубийство. Но на самом деле, все может быть. И после "дела Бабченко" я совсем не исключаю, если все-таки это убийство, что нас могли перепутать. Я ведь тоже приехал в Украину из России".

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Больше подробностей удалось узнать у друга Кантера, лидера националистической организации С14 Евгения Карася. Он рассказал, что у Кантера были серьезные проблемы в семье, кроме того, его могли "убрать" криминальные элементы, с которыми Кантер боролся из-за нелегальной вырубки леса. Еще одна версия, по мнению Карася, режиссер мог быть в "списке Бабченко", поскольку "нанес большой урон пропаганде Кремля" своими документальными фильмами об АТО. 

Фото: Leonid Kanter / facebook.com

"Близкие друзья Леонида подтверждают, что у Кантера были серьезные семейные проблемы, из-за которых он мог пойти на такой шаг… Кантер внес очень весомый вклад в борьбу с российской пропагандой и у него было много врагов. Кроме того, боролся с местной мафией, которая вырубала леса. Поэтому могли быть разные сложные версии убийства", - написал он.

Однако Карась признал, что  "пока все выглядит больше как самоубийство".

У Леонида остались две дочери и сын.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. В полиции открыли криминальное производство по факту самоубийства. "Мы практически не сомневаемся, что это было самоубийство, производство открыто по ч. 1 ст. 115 УК ("умышленное убийство" с пометкой "самоубийство"). Тело режиссера, оружие и предсмертная записка, содержание которой мы обнародуем через пару дней, направлены на экспертизу", - сообщил LIGA.net глава пресс-службы полиции Черниговской области Сергей Брыль. Он добавил, что, опросив родственников и знакомых режиссера, полиция пришла к выводу, что Кантер в последнее время говорил о самоубийстве и готовился к нему. "Точку поставит следствие", - резюмировал Брыль.

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Светлана Несчетная
редактор портала Liga.net
Светлана Несчетная
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Теги: украинский режиссер, убийство, самоубийство, кинорежиссер, режиссер, Леонид Кантер
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