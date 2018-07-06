Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.07.2018, 20:47

Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины

Какие инциденты произошли на учениях за 4 года и как это прекратить

Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Реклама
Реклама

Трое военных погибли, девять - получили ранения в результате разрыва миномета Молот на полигоне в Ровенской области. Все они были участниками военных действий в Донбассе. Трагедия произошла сегодня в 5:55 во время бригадых тактических учений. Основной версией Минобороны называет нарушение мер безопасности.

Но это не первая трагедия, к которой привели стрельбы из Молота. Два года назад, в июле 2016 года, на полигоне Широкий Лан в Николаевской области разорвало такой же миномет: погиб военнослужащий, восемь получили ранения.

Президент Петр Порошенко запретил использование минометов Молот до конца расследования.

"По этому миномету разгоняют зраду. Люди не понимают элементарно, как миномет работает. Есть определенные виды оружия и правила обращения с ним. Сам по себе миномет не может подорвать мину в стволе. Это просто металлическая труба. Она не подрывает мину", - объяснил LIGA.net полковник Генштаба Виктор Шидлюх.

Взрываются не минометы, а боеприпас, говорит он. Есть правила поведения с боеприпасами: их нельзя бросать выше метра, нужно хранить в правильных условиях. "Когда получают со складов, часто солдаты бросают их с высоты грузового автомобиля. Сбросили на землю, а такие мины использовать уже нельзя", - отметил он. И самая распространенная ошибка - когда во время стрельбы игнорируют предохранитель от двойного заряда, и две мины ложатся в ствол. Такое происходит, если первая мина не выстреливает, а этого не заметили при залповой стрельбе. "Это было в моей практике. Все товарищи меня убеждали, что выстрел был, не надо нас мучить и заставлять проверять миномет на отсутствие внутри мины. А я был принципиальный молодой командир миномета. И что вы думаете? Была мина", - подчеркнул Шидлюх.

Скорее всего, к трагедии на Ровенском полигоне привел недосмотр при высокой интенсивности стрельбы, говорят в ГШ. "Что причина не в миномете, это 99%. Еще 1% на какое-то чудо я отвожу", - подчеркнул полковник.

С начала АТО в Донбассе на полигонах в разных частях Украины произошло более 20-ти инцидентов, в которых погибли или были ранены военнослужащие. В большинстве случаев к смерти привели взрывы, но причины Минобороны называло разные. На Яворовском полигоне гранатометчик во время учений поднял на тактическом поле "неизвестный предмет", который взорвался. На Ровенском полигоне военный неосторожно обращался с РПГ-18. На полигоне в селе Гончаровское военнослужащие разожгли костер, в котором что-то сдетонировало. На Десне произошел взрыв ручной гранаты.

Одна из самых странных трагедий, унесшая жизнь, произошла на Яворовском полигоне в сентябре 2016 года. Экипаж одной из боевых машин пехоты на ночных стрельбах потерял ориентировку на местности и сделал выстрел по другой БМП.

Такие инциденты на полигонах - не редкость и происходят раз в несколько месяцев.

"У человека, который воюет или учится, рисков больше, это естественно", - объяснил Шидлюх.

Главный вопрос - что с этим делать, добавил он. Профессиональная контрактная армия - хороший ответ: "Контрактная армия, ее укомплектованность, повышенный интеллектуальный уровень военнослужащих. Но для этого нужен престиж военной службы. Правительству стоит подумать над тем, чтобы профессия военных была престижной".

Читайте также
Ничего еще не закончилось, или "штирлициада" продолжается 24.06.2018Смерть Леонида Кантера: коротко все известные факты 05.06.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Валерия Кондратова
специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
Отправить:
Распечатать:
Теги: военные учения, военный полигон, 120-мм миномет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Украинские военные в ФРГ "подбили" несколько танков Abrams: видео
Происшествия Украинские военные в ФРГ "подбили" несколько танков Abrams: видео
В Приазовье ВСУ отразили "вторжение" условного агрессора: фото
Политика В Приазовье ВСУ отразили "вторжение" условного агрессора: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Порошенко против Тимошенко, Ляшко, Бойко. Как они говорят о главном
Политика Порошенко против Тимошенко, Ляшко, Бойко. Как они говорят о главном
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 