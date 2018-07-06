Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины

Какие инциденты произошли на учениях за 4 года и как это прекратить

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Трое военных погибли, девять - получили ранения в результате разрыва миномета Молот на полигоне в Ровенской области. Все они были участниками военных действий в Донбассе. Трагедия произошла сегодня в 5:55 во время бригадых тактических учений. Основной версией Минобороны называет нарушение мер безопасности.

Но это не первая трагедия, к которой привели стрельбы из Молота. Два года назад, в июле 2016 года, на полигоне Широкий Лан в Николаевской области разорвало такой же миномет: погиб военнослужащий, восемь получили ранения.

Президент Петр Порошенко запретил использование минометов Молот до конца расследования.

"По этому миномету разгоняют зраду. Люди не понимают элементарно, как миномет работает. Есть определенные виды оружия и правила обращения с ним. Сам по себе миномет не может подорвать мину в стволе. Это просто металлическая труба. Она не подрывает мину", - объяснил LIGA.net полковник Генштаба Виктор Шидлюх.

Взрываются не минометы, а боеприпас, говорит он. Есть правила поведения с боеприпасами: их нельзя бросать выше метра, нужно хранить в правильных условиях. "Когда получают со складов, часто солдаты бросают их с высоты грузового автомобиля. Сбросили на землю, а такие мины использовать уже нельзя", - отметил он. И самая распространенная ошибка - когда во время стрельбы игнорируют предохранитель от двойного заряда, и две мины ложатся в ствол. Такое происходит, если первая мина не выстреливает, а этого не заметили при залповой стрельбе. "Это было в моей практике. Все товарищи меня убеждали, что выстрел был, не надо нас мучить и заставлять проверять миномет на отсутствие внутри мины. А я был принципиальный молодой командир миномета. И что вы думаете? Была мина", - подчеркнул Шидлюх.

Скорее всего, к трагедии на Ровенском полигоне привел недосмотр при высокой интенсивности стрельбы, говорят в ГШ. "Что причина не в миномете, это 99%. Еще 1% на какое-то чудо я отвожу", - подчеркнул полковник.

С начала АТО в Донбассе на полигонах в разных частях Украины произошло более 20-ти инцидентов, в которых погибли или были ранены военнослужащие. В большинстве случаев к смерти привели взрывы, но причины Минобороны называло разные. На Яворовском полигоне гранатометчик во время учений поднял на тактическом поле "неизвестный предмет", который взорвался. На Ровенском полигоне военный неосторожно обращался с РПГ-18. На полигоне в селе Гончаровское военнослужащие разожгли костер, в котором что-то сдетонировало. На Десне произошел взрыв ручной гранаты.

Одна из самых странных трагедий, унесшая жизнь, произошла на Яворовском полигоне в сентябре 2016 года. Экипаж одной из боевых машин пехоты на ночных стрельбах потерял ориентировку на местности и сделал выстрел по другой БМП.

Такие инциденты на полигонах - не редкость и происходят раз в несколько месяцев.

"У человека, который воюет или учится, рисков больше, это естественно", - объяснил Шидлюх.

Главный вопрос - что с этим делать, добавил он. Профессиональная контрактная армия - хороший ответ: "Контрактная армия, ее укомплектованность, повышенный интеллектуальный уровень военнослужащих. Но для этого нужен престиж военной службы. Правительству стоит подумать над тем, чтобы профессия военных была престижной".