С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. С этого времени также заблокирована выдача паспортов украинцам. Всем, не только мужчинам призывного возраста.

В ГП "Документ" это объясняют техническим сбоем. В МИД уверяют, что все, кого не касаются новые ограничения, могут без проблем получить доступ к другим консульским услугам.

Консульские услуги временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации и наладить новые механизмы работы, уверяет LIGA.net глава парламентского комитета по внешней политике (СН) Александр Мережко.

Однако из-за недостаточно продуманной реализации ограничения накрыли всех, кто находится за границей, предполагает LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий, бывший дипломат Александр Хара.

Какие ограничения ввели и чего ждать дальше – коротко.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" в Варшаве с 23 апреля прекратил выдачу документов украинцам. Исключение – дети до 12 лет, сообщила корреспондентка LIGA.net.

"Документы не выдают ни мужчинам, ни женщинам. Только детям до 12 лет. Не принимают и "Дію. Підпис", – рассказывает Инна Авраменко.

Представители центра ей заявили: провести верификацию биометрических данных сейчас невозможно, а без отпечатков пальцев документы не отдают. Говорят – проблема в Украине, система проверки с 23 апреля не работает. Надолго ли – неизвестно.

Эта информация совпала с новостью о приостановлении консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста за границей. Включая выдачу паспортов – Кабмин запретил даже пересылать их для выдачи в пунктах пропуска или зарубежных дипучреждениях.

Уже утром 23 апреля пришедшие в консульства за готовыми документам получить их не смогли. Единственное исключение – оформление удостоверения для возвращения в Украину.

Однако запрет на пересылку паспортов для их выдачи должен касаться исключительно мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

"Женщины, дети и мужчины, которые не подпадают под указанные возрастные ограничения, могут получать паспорта гражданина Украины за границей. Для мужчин призывного возраста действие паспортов для выезда за границу приостановлено на период военного положения", – говорит LIGA.net Александра Грачева, юрист практики бизнес безопасности в Juscutum.

Выдача готовых документов приостановлена по техническим причинам, говорят в ГП "Документ". Для детей младше 12 лет это возможно только потому, что им не нужна биометрическая верификация.

В Украине этот технический сбой не сказался, заверила LIGA.net спикер Министерства внутренних дел Украины Марьяна Рева.

Все консульские услуги граждане Украины (кроме тех, кого затрагивают новые ограничения) получат без проблем, уверяют в МИД.

Документы и визы – это не самая большая часть работы консульской службы, говорит LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий, бывший дипломат Александр Хара: "Самая большая – неприятности, в которые попадают украинские граждане за границей и которым консулы предоставляют юридические услуги или помогают обеспечить защиту".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Наличие статуса беженца или вида на жительство не освобождает человека от обязанности иметь документ, удостоверяющий личность в стране пребывания, говорит Грачева.

"Даже если есть статус беженца, требуется дополнительный документ для идентификации личности, путешествий и доступа к услугам", – говорит она.

Однако отсутствие украинского документа не является критическим. Достаточно того, что выдает принимающая сторона, добавляет юрист.

Пока закон о мобилизации вступит в силу, могут возникать кризисные ситуации, потому что люди могут массово обращаться в зарубежные представительства, чтобы обновить документы, предполагает Мережко. Особенно мужчины, выехавшие с нарушением закона.

"Они могут бежать в консульские учреждения и, пока закон не вступил в силу, требовать документы, – объясняет нардеп. – Поэтому приняли такое временное решение. Но это – чрезвычайная мера. Возможно, не самый лучший вариант, но он имеет определенную логику".

Решение логично и понятно в контексте общей ситуации в Украине, однако не до конца выверено, убежден Хара:

"В критической ситуации государство может действовать жестко и ограничивать определенные права и свободы граждан. Однако здесь немного поторопились, и все получилось очень по-армейски, в стиле "Поезд, стой! Раз-два".

Если бы решение было более дифференцированным и содержало четкий алгоритм действий для консулов по разным категориям граждан, потребности ограничивать доступ к документам не было бы, говорит он.

"Есть разные основания, на которых мужчины находятся за границей. Многие уехали на законных основаниях. Многие выполнили все требования ТЦК. Отказывать им в консульских услугах нет оснований, – говорит бывший дипломат. – Сейчас же фактически ограничением накрыли всех. Это не очень хорошо".

Тем более, как говорит Грачева, Государственная миграционная служба Украины имеет доступ к данным о пересечении госграницы с пограничных пунктов пропуска. Именно на основе этой информации ДМС сможет определять, законно ли человек пересек границу.

ЧТО ДАЛЬШЕ. На беженцах из Украины и их статусе это никак не скажется, убежден Хара. Особенно – в Германии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что скоро МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипучреждениях с приближением вступления в действие закона о мобилизации и после его вступления в силу.

Ограничения не касаются помощи при чрезвычайных ситуациях.

Зарубежные филиалы сообщат о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах, обещает ГП "Документ".

Правда, когда это произойдет, пока неизвестно, сказал LIGA.net представитель ГП в Варшаве. Там ждут разъяснения из Украины.

Мужчинам, обновившим свои данные в военкоматах, консульские услуги должны предоставляться без ограничений. Однако механизм обновления этих данных за границей пока не определен.

Вручение повесток мужчинам за границей "выглядит нереальным", уверяет спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

С 18 мая, когда закон о мобилизации вступит в силу, у военнообязанных будет 60 дней для обновления учетных данных. В Украине это можно сделать тремя способами: через электронный кабинет (с июня), обратившись в ТЦК или ЦНАП. За пределами Украины – только в консульских учреждениях или через "кабинет".

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш уже заявил, что Польша готова помочь Украине вернуть в страну мужчин, подлежащих мобилизации. Пока это – только слова без конкретики.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас также говорит, что "необходимо думать" о том, как помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Однако добавляет, что в его стране будут следить за тем, какие решения по этому поводу примет Польша.

Нынешний ажиотаж в зарубежных представительствах – временный, уверен Мережко. Говорит, Министерству иностранных дел нужно время, чтобы наладить новый механизм работы.

"Мы на комитете 24 апреля ставили этот вопрос в повестку дня. Но не удалось поговорить с МИД, – отмечает глава комитета. – Планируем перенести на следующий. Хотим услышать их мотивы".

Но МИД также должен обеспечивать выполнение гражданами своих обязанностей, добавляет он: "Люди на фронте рискуют жизнью. Они видят, что кто-то нарушил закон и уехал без правовых оснований. Это несправедливо. Государство должно обеспечить им справедливость тоже".