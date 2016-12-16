Город vs девелоперы. Кто должен строить детские сады?

Муниципальные садики и школы в своих комплексах строят единичные девелоперы. Мест для всех детей не хватает. Как решить эту проблему?

В Киеве наблюдается дефицит детских садов и школ: в новых микрорайонах об этих объектах социальной инфраструктуры девелоперы часто забывают. Или открывают частные дошкольные учреждения, плата в которых в разы выше по сравнению с коммунальными. Как результат, родителям приходится записывать своих детей сразу в несколько детских садов едва ли не с первых дней после рождения. Почему девелоперы не строят новые сады и школы? Мнение исполнительного директора Ukrainian Building Community Татьяны Шульги-Забельской.

"Стройте жилье - стройте инфраструктуру" - такое требование к застройщикам сегодня выдвигают активисты, политически подкованные киевляне и отдельные депутаты. Но нужно понимать, что за бортом народного внимания остаются несколько важных нюансов.

Первый - целесообразность для бизнеса. Будем честными: строительство - это бизнес, и социальная ответственность входит в затратную часть. Чтобы компания могла позволить себе социальные проекты, нужна прибыль.



Второй - обязанности муниципалитета. Город взимает в казну так называемый паевой взнос на развитие инфраструктуры. Но до принятия Киевским горсоветом Временного порядка внесения паевого взноса, инициированного депутатом Ольгой Балицкой, никто из активных борцов за инфраструктуру и против строительства так и не развил тему контроля за целевым использованием этой статьи бюджета.

Как правило, застройщик рассматривает учебное дошкольное или школьное заведение как часть бизнес-проекта жилого комплекса. Если детсад или школа привлекут покупателей квартир, помогут продать, а целевая аудитория будет достаточной, - объекту быть

Если же говорить о строительстве новых детских садов, то у меня есть две новости. Хорошая - девелоперы строят детские сады. Да, не в том объеме, в каком желает общественность. Но тенденция набирает обороты. Как правило, застройщик рассматривает учебное дошкольное или школьное заведение как часть бизнес-проекта жилого комплекса. Если детсад или школа привлекут покупателей квартир, помогут продать, а целевая аудитория будет достаточной (т.е. заведение как минимум будет себя окупать в дальнейшем), - объекту быть.



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Конкуренция среди застройщиков растет. Школа и садик - важный параметр в выборе покупателя. Таких комплексов на самом деле немало, но учебные заведения в них преимущественно коммерческие.



Плохая новость - садиков строят недостаточно, и если инфраструктурный объект не укладывается в бизнес-план проекта ЖК, нет ресурсов им управлять, должен включаться город. А вот и проблема.



На самом деле в большинстве случаев строительство детских садов и школ - не проблема для застройщика, если город готов принять объект социальной инфраструктуры на баланс и зачесть расходы девелопера в счет паевых взносов. Реальность часто оказывается иной. Город не желает принимать на баланс социальные объекты - будь то детский сад или детская площадка.

Всем известна нашумевшая история одного из крупнейших застройщиков Киева, который построил детский сад, обеспечил современным оборудованием и мебелью. Но власти отказались принимать на баланс здание садика в счет паевых взносов

Знаю много подобных примеров. Некий застройщик, проявив социальную ответственность, доукомплектовал детскую площадку в расположенном рядом сквере. Были подготовлены все документы и официальные письма с обращением к городу о принятии элементов игровой площадки на баланс, но эти письма так и остались без ответа. Город не хочет нести затраты по обслуживанию и эксплуатации дополнительного имущества, расходов по персоналу.На рынке новостроев всем известна нашумевшая история с судебными разбирательствами одного из крупнейших застройщиков Киева, который построил детский сад, отвечающий всем существующим законодательным нормам, обеспечил заведение современным оборудованием и мебелью. Но власти отказались принимать на баланс здание садика в счет паевых взносов вопреки существующим изменениям в законодательстве. Они освобождают компании, строящие инфраструктурные объекты, от уплаты паевого взноса. Застройщик принял решение отдать садик коммерческой структуре.

Иными словами, вопрос социальной инфраструктуры - вопрос взаимодействия городских властей и девелоперов. Новые учебные заведения строятся там, где они сотрудничают друг с другом, учитывая интересы общины.

Автор - исполнительный директор Ukrainian Building Community Татьяна Шульга-Забельская