История одной подлости: Как немусульманин немусульманку избил

Ролик о хулиганском нападении в метро превратился в пропагандистскую агитку простой сменой аннотации





Помните историю о том, как в берлинском метро жестоко сбили женщину на лестнице?

Если кто не помнит, вот видео.

Этот ролик стал вирусным в соцсетях. В том числе и у нас. Его многие разгоняли с подводкой "смотрите, что творят арабские мигранты!".

Пока история гуляла по украинскому Фейсбуку, автор этих строк - знатный воитель с ветряными мельницами - гулял за ней и говорил: да посмотрите же на видео. Где на нем арабские мигранты? Нападавший бородат - так сейчас бороды в моде. Кожа светлая. Одежда обычная. На араба похож не больше, чем любой отечественный гопник.

О том, что это арабский мигрант, говорила подводка к видео на некоторых сайтах (преимущественно российских и европейских националистических). На самом видео этого не было. В отчетах полиции Берлина этого не было. Возникал вопрос: а кто это дописал в подводку?



Увы, этот вопрос возникал у немногих. Большинство радостно усваивало подводку вместе с видео.

Лишь немногие из таких проследят за развитием этого сюжета и узнают, что нападавший носит редкое арабское имя Святослав. Точнее, Светослав. Светослав Стойков. Он не мигрант - в том смысле, что, хоть и не немец, но гражданин ЕС. Болгарин. С известным криминальным прошлым.

В этой истории изначально не было никакого "исламского дискурса" и прочего мультикультурализма. Всю эту тему туда аккуратно привнесли.

А знаете, что особенно интересно? В первый же день этой истории кто-то пустил среди арабских беженцев слух, что атакованная девушка была мусульманкой. Мол, вот этот ее капюшон - это покрытая в соблюдение исламских традиций голова (действительно, европейские мусульмане иногда так одеваются). А атаковал девушку, дескать, немецкий неонацист.

На самом деле - нет. Девушка не мусульманка. И нападавший не араб. В этой истории изначально не было никакого "исламского дискурса" и прочего мультикультурализма (если не считать таковым отношение немцев к приезжим из славянских стран Евросоюза). Всю эту тему туда аккуратно привнесли.

Кто привнес? Видео с такой подводкой раскручивали россияне и отдельные "друзья Путина" из европейских правых и ультраправых "альтернативных медиа". А также падкие на скандальчики услужчивые и доверчивые блогеры.

Это дает повод предположить, что "араб-мигрант" и "девушка-мусульманка" в подводках появились не случайно. Что была проведена "информационная операция", причем проведена эффективно. Недавние избирательные кампании в Европе успешно доказывают действенность подобных операций.

Технически это не очень сложно. Нужно успеть поймать информповод и пришить к нему собственный смысл. Это не проблема, когда видео достаточно грязное, чтобы стать вирусным. Есть хитрость: зрители эмоционально окрашенного видео склонны некритически воспринимать подводку к нему. Если мы в подводке к видео с изнасилованием напишем, что насильник, скажем, еврей, то ряд зрителей не просто запомнит, что "своими глазами видели, как еврей насиловал бедную девочку", но и подсознательно "дорисует" насильнику те внешние черты, которые у конкретного зрителя ассоциируются с характерной для евреев внешностью. Это же, к слову, один из основных приемов российской телевизионной пропаганды: берется любое достаточно кошмарное видео и под него замогильным голосом начитывается все, что нужно положить в голову зрителю. Даже если между текстом и видео будет не слишком уж явно бросающееся в глаза противоречие, большинство зрителей его просто не заметит.

В нашем случае информповод был не только вовремя пойман, но и адаптирован сразу для двух целевых аудиторий. Одним "забросили" идею про девочку-мусульманку, приучая видеть в европейцах ксенофобов, другим - про нападающего-араба, провоцируя ксенофобию в адрес мигрантов. Так всего за несколько минут была сконструирована и заброшена информационная бомба, которая провоцировала обе группы на взаимный конфликт.

С чисто технической точки зрения - мастерски сделали.

К счастью, эти группы не побежали сразу бить друг другу лица. Но то, насколько на самом деле оказалась успешна эта операция, покажут следующие выборы в Германии. Однако, "оцените красоту игры": действия РФ в Сирии приводят к усилению потока беженцев в Европу, а раздувание конфликтов между беженцами и коренными в Европе не только помогает ее дестабилизировать, но и дает аргументы лояльным к РФ ультраправым популистам.

Одним "забросили" идею про девочку-мусульманку, другим - про нападающего-араба. Так была сконструирована и заброшена информационная бомба, которая провоцировала обе группы на взаимный конфликт.ы

Что-то мне подсказывает, что после установления реальной личности нападавшего в российских новостях эту тему просто замнут, а европейские ультраправые естественно переключатся на критику "новых славянских" членов ЕС.

Однако в этой истории поучителен не только наглядный пример спецоперации информационной войны. Кое-какие выводы можно сделать и относительно нашей собственной аудитории.

Несколько дней некоторые мои соотечественники радостно стреляли себе в ногу, разгоняя это видео вместе со "вложенным" врагом смыслом. Почему? Видимо, им было приятно ощущать себя "белыми людьми". Вот "мерзкий арабский мигрант" - а вот мы, такие хорошие и красивые. Было слишком лестно ощущать себя таковыми, чтобы они осознали необходимость включать критическое мышление. То, что в глазах европейских правых мы лишь немногим "западнее" арабов (причем с той разницей, что арабы не стоят в очереди на безвизовый режим), и вовсе предпочли проигнорировать.

На этом и строится пропаганда. На этом и строятся все такие спецоперации: на добровольном отключении критического мышления ради возможности пережить сильные эмоции.

Бороться с пропагандой, на самом деле, не так сложно. Нужно просто быть внимательными и не отключать голову. После нескольких отбитых атак это войдет в привычку.

И не давать собственным эмоциям взять верх над рациональным подходом.

Виктор Трегубов

журналист, блогер

