Пока российские С-300 беспомощно "смотрели в небо", американский десант за 30 минут захватил центр Каракаса. Мир стал свидетелем работы "цифрового мозга" Пентагона – сверхсекретной структуры на базе ИИ, которая способна парализовать диктатуру, не сделав ни одного выстрела по радарам.

LIGA.net выяснила, как работает это невидимое оружие, что такое Project Maven и возможно ли повторить этот "технократический переворот" во льдах Гренландии.