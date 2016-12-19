ОПОРА: Как эффективно наказывать нарушителей избирательного права

Три четверти дел, возбужденных по нарушениям на выборах 2015 года, были закрыты на этапе досудебного расследования

В 2015 году очередные местные выборы проходили в Украине в сложных политических, экономических и социальных условиях. Одним из главных рисков, который ставил под угрозу проведение демократических выборов как таковых, было неэффективное и несвоевременное привлечение нарушителей законов о выборах к ответственности. Отдельные случаи, когда наказание все-таки настигало преступников, воспринимаются гражданами как "капля в море".Небольшое число привлеченных к ответственности за нарушения закона о выборах обусловлено тем, что лишь о немногих правонарушениях в этой области становится известно участникам избирательного процесса, не обо всех случаях уведомляются органы досудебного расследования и многие из таких сообщений не оформляются в соответствии с порядком, который предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом. Поэтому органы национальной полиции рассматривают такие обращения в порядке, предусмотренном законом для заявлений граждан, без внесения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).Большая часть начатых уголовных расследований по случаям нарушения избирательных прав граждан просто закрывается. По состоянию на 21 октября 2016 года, следователи закрыли около 74% расследований, которые были начаты по фактам нарушений, выявленных во время очередных выборов в местные органы власти в 2015 году. Из 442 уголовных расследований были закрыты 311, направлением в суд обвинительного акта закончились 66 расследований, таким образом, 45 дел все еще расследуются.Высокий процент закрытых уголовных расследований обусловлен как обязательным внесением всех сообщений о нарушении закона в ЕРДР еще до проведения "доследственной проверки", так и трудностями при собирании доказательной базы, необходимой для установления фактических обстоятельств уголовного правонарушения, а также существующими ограничениями при осуществлении процессуальных действий.

Любые следственные действия и сбор с их помощью доказательств возможны по закону лишь после регистрации дела в ЕРДР. В случае, если правоохранительные органы со значительной задержкой получают сообщения о нарушениях в ходе выборов, поиск доказательной базы оказывается значительно осложнен.



Информация, полученная в виде пояснений на месте совершения правонарушения, - например, от членов избирательных комиссий, избирателей, официальных наблюдателей, других субъектов избирательного процесса, - не имеет сама по себе доказательной силы и должна быть подтверждена показаниями свидетелей уже после внесения уголовного расследования в реестр. Именно такие показания являются основанием для отработки версий и определения направления расследования, в то время как пояснения, полученные на этапе допроцессуальном, не могут быть приняты судом как доказательства. На практике распространена ситуация, когда человек на месте давал пояснения действиям в пользу каких-то партий или кандидатов, а затем, после консультаций с юристами, существенно менял показания во время допроса в статусе подозреваемого или свидетеля. Поскольку для подтверждения обвинения могут приниматься во внимание только показания, полученные после регистрации расследования в ЕРДР, именно такие "оптимизированные"показания и остаются в материалах дела и передаются в суд.

До внесения записи о расследовании в ЕРДР в неотложных случаях может проводиться только осмотр места происшествия, это делает обязательным немедленное внесение записи в ЕРДР после завершения осмотра (ч. 3 ст. 214 УПК Украины). К протоколу осмотра места происшествия могут быть приложены выявленные вещи и документы.





В каких случаях можно задержать нарушителя



Лицо, которое застали во время нарушения им избирательных прав граждан, может быть задержано сотрудником Национальной полиции, если за его нарушение или покушение на него закон предусматривает наказание в виде лишения свободы (в частности, для случаев нарушения избирательных прав, это фальсификация избирательной документации, незаконная выдача избирательных бюллетеней, уничтожение избирательной документации, нарушение членом избирательной комиссии тайны голосования, нарушение правил финансирования предвыборной агитации группой лиц по предварительному сговору, предоставление избирателям получения неправомерной выгоды, в том числе кандидатом или группой лиц по предварительному сговору). Задержание возможно также в том случае, если непосредственно после совершения преступления очевидец, в том числе потерпевший, или совокупность очевидных признаков на теле, одежде или месте происшествия безусловно указывают на лицо, которое совершило преступление.



выдача или получение избирательного бюллетеня лицом, которая не имеет на это права, кража или сокрытие избирательного бюллетеня, голосование избирателем более одного раза (ч. 1 ст. 158-1 УК Украины);

умышленное нарушение тайны голосования (ч. 1 ст. 159 УК Украины);

нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, совершенные без предварительного сговора и не связанные с вымогательством (ч. 1-3 ст. 159 УК Украины);

принятие предложения, обещания или получение избирателем неправомерной выгоды за совершение или несовершение действий, связанных с непосредственной реализацией им своего избирательного права или права голоса (ч.1 ст. 160 УК Украины).

При поимке подозреваемого на месте преступления становится возможным без предварительного разрешения следственного судьи задержать его и произвести личный досмотр с привлечением понятых.Однако для большинства уголовных нарушений, которые могут быть совершены и зафиксированы наблюдателями непосредственно на избирательном участке в день голосования или в других публичных местах, закон не предполагает санкцию в виде лишения свободы, а потому представители Национальной полиции в таких случаях не могут применять задержание нарушителя на месте без предварительного согласия следственного судьи. К таким нарушениям относятся:

Таким образом, для того, чтобы за такие нарушения стало возможно задержание подозреваемого с поличным, необходимо усиление ответственности за такие преступление до лишения свободы.



"Гражданское задержание" нарушителей - когда и как



В то же время членам участковой избирательной комиссии, официальным наблюдателям и другим субъектам избирательного процесса следует помнить, что они, как и прочие граждане, наделены непосредственным правом "гражданского задержания" (статья 207 УПК Украины). "Гражданское задержания" позволяет без предварительного согласия следственного судьи задержать при попытке совершения преступления или сразу после его совершения любое лицо, которое в нем подозревается, если только это лицо не наделено неприкосновенностью (народного депутата или судью). Каждый. кто не является уполномоченным должностным лицом (то есть, не имеет права осуществлять задержание) и задержал соответствующее лицо, обязан немедленно доставить его к уполномоченному должностному лицу или известить уполномоченное должностное лицо о задержании и местанахождении лица, которое подозревается в совершении уголовного правонарушения.

Таким образом, члены комиссии, наблюдатели, активные избиратели имеют полномочия для того, чтобы воспрепятствовать нарушениям закона о выборах на избирательном участке. При этом следует понимать, что такое "гражданское задержание" может применяться только во время совершения уголовного преступления, покушения на его совершение или во время непрерывного преследования лица, которое подозревается в совершении преступления. Законодательство не распространяет это право на случаи, когда есть лишь подозрение в совершении преступления таким лицом. Например, если человек выходит из кабинки для голосования, что-то пряча под курткой, но в итоге оказывается, что кражи и сокрытия бюллетеня не было. Также лицо, которое осуществляет "гражданское задержание", подвергается риску понести наказание в том случае, если преступления или покушения на его совершение на самом деле не было, пусть даже существовали "веские основания" подозревать, что оно было.







На что имеет право Национальная полиция



В случае вызова представителей Национальной полиции, те, в свою очередь, могут в связи с невозможностью проведения следственных мероприятий без предварительного внесения записи в ЕРДР предпринять такие действия, как проверка документов подозреваемого, его опрос, поверхностную проверку и осмотр (статья 31 Закона Украины “ О Национальной полиции ”).

Полицейский имеет право опрашивать нарушителя при условии, что тот добровольно отвечает на вопросы. Поверхностная проверка означает внешний осмотр подозреваемого. При выявлении в ходе такой проверки каких бы то ни было следов правонарушения, полицейский обеспечивает их сохранность и детальный осмотр.



Таким образом, при выявлении во время поверхностной проверки избирательных бюллетеней (при попытке их выноса с избирательного участка), протоколов подсчета голосов (в которые могут вноситься данные в обход заседания избирательной комиссии) и других следов нарушения закона о выборах полицейский обязан обеспечить их сохранность. В дальнейшем эти предметы могут быть вытребованы следователем и приобщены к материалам досудебного расследования.

Принимая меры по пресечению нарушений избирательного законодательства, нужно найти баланс между быстрым противодействием, фиксированием доказательной базы и соблюдением презумпцией невиновности подозреваемого. Необходимо соблюдение всех процедур, чтобы полученная доказательная база не была поставлена под сомнение и могла быть признана допустимой.



Также на проведении осмотра места происшествия с указанием в протоколе изъятых вещей и документов, применении таких превентивных мер, как опрос лица, поверхностная проверка и осмотр должны настаивать наблюдатели и другие участники избирательного процесса, которые сообщают о совершении уголовного преступления. Отсутствие надлежащего оформления доказательной базы на начальном этапе расследования часто приводит к утрате доказательств и невозможности довести досудебное расследование до составления обвинительного акта и передачи дела в суд.Гражданская сеть ОПОРА считает. что в действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство необходимо внести изменения, которые позволят расширить возможность сбора доказательной базы при расследовании случаев уголовных преступлений против избирательных прав граждан. Речь идет, в частности, о возможности проведения негласных следственных (розыскных) действий по делам о нарушении правил финансирования избирательных кампаний и подкупе избирателей; усиление ответственности за нарушения избирательных прав граждан должно давать возможность применять задержание нарушителя на месте преступления сотрудниками Национальной полиции; расширение права заявителя собирать и приобщать доказательства в досудебных расследованиях в случаях преступлений, посягающих на общественные интересы; предписание следователям принимать документы и доказательства при расследовании преступлений, посягающих на общественные интересы граждан и юридических лиц; четкого определения полномочий сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану правопорядка в день голосования и при подсчете голосов.

Ольга Коцюруба

советник по юридическим вопросам

Гражданской сети ОПОРА





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