"Россияне должны понимать: поток оружия в Украину будет продолжаться", – говорит в разговоре с LIGA.net генсек НАТО Марк Рютте. 3 декабря он собрал в штаб-квартире Альянса в Брюсселе около 30 министров иностранных дел, чтобы обсудить военную поддержку Украины и свежую топ-тему: визит американских посланников в Москву и их пятичасовой разговор с диктатором Путиным о том, что делать с "мирным планом".

В итоге Россия отвергла предложения как "неприемлемые". Значит, идти на уступки – по вступлению Украины в НАТО, численности ВСУ и территорий – Кремль не хочет. Но у Европы теперь есть для Путина "план" из двух вместо 28 пунктов: вот что она предлагает.