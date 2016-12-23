Пресс-конференция Путина: "Поперло. Курс не меняем"

Судя по сказанному на пресс-конференции, Путин рассчитывает, что Украину задушат внутренняя коррупция и некомпетентость власти





Предновогодняя пресс-конференция Владимира Путина - самое большое событие медийного года в России. Подчеркну - медийного, а значит, в российских условиях не имеющего отношения к реальности. Некоторые участники пресс-конференции 23 декабря отмечали это, задавая вопросы президенту РФ: "Вы говорите такие хорошие, добрые вещи, но потом на практике происходит совсем другое". Тем не менее, вопросы журналистов и ответы В. Путина иногда позволяют увидеть новые тренды политики, или же помогают убедиться в их отсутствии.

Тема Украины возникала на пресс-конференции несколько раз. По реакциям Путина было заметно, что тема ему неприятна. Главный вывод из анализа ответов - подходы и политика Кремля не изменились. Майдан - государственный переворот, который стал возможен благодаря предательству Запада. Этот прозападный и не имеющий объективных оснований переворот - отправная точка всех последующих событий, включая Крым. Война на востоке Украины - ее внутреннее трагическое дело. "Украинских диверсантов" никто не бил и не пытал. Они по своей воле и подробно рассказывают о планах диверсий. Режиссер Сенцов - террорист, и его освобождение даст сигнал другим террористам действовать. Рефреном у Путина шла тема: Россия готова к нормализации отношений с Украиной, но сама Россия уже сделала для этого все возможное, она ждет встречных шагов. Например, Украина должна прекратить засылать в Крым диверсантов, и после этого РФ подумает о новых подходах… Ничего нового, ни одной запятой.

Путин действовал на этой пресс-конференции стандартно, то есть отрицал очевидное. Например, через заявление о том, что война на востоке - внутреннее дело Украины, он в очередной раз не согласился признать участие в этой войне российской армии. Путин одной фразой отверг много раз зафиксированные пытки украинских политических заключенных. Стратегия отрицания очевидного эффективна в одном случае: когда ее автор надеется делать это настолько долго, что с ним в конечном итоге все согласятся.

У авторитарных режимов есть преимущество перед демократиями - системы, подобные путинской, могут позволить себе не обращать внимания на растущую нищету, разбитые дороги и недоступность жизненно важных медицинских услуг.

Основания для такой надежды прозвучали на этой же пресс-конференции. Началось с темы развития Крыма - строительство Керченского моста, пуск на полуостров российского газа. Это, безусловно, масштабные и очень дорогие проекты. И, что важно, на них есть деньги. Это то, что называется - поперла удача. России удалось договориться с ОПЕК, и стоимость барреля нефти уже достигла 55 долларов. При этом его себестоимость у Роснефти - 2,1 доллара. Бюджет РФ на следующий год был сверстан из расчета 40 долларов за баррель, то есть у режима даже может появиться денежный резерв. Военные расходы будут снижаться следующие три года, что высвободит средства для политических проектов. Дело в том, что за предыдущие годы в армию РФ было вложено столько, что больше пока просто не нужно. Жизнь россиян будет по-прежнему ухудшаться, но у авторитарных режимов есть большое преимущество перед демократиями. Системы, подобные путинской, могут позволить себе не обращать внимания на растущую нищету, разбитые дороги, недоступность жизненно важных медицинских услуг.

Поперло еще в одном - в мире начался консервативный разворот. К власти приходят люди, близкие по идейным установкам к тому, что на публике демонстрирует сам Путин - борьба за семейные ценности, пренебрежение правами меньшинств, неприятие толерантности. Это естественный идейный маятник, который за несколько лет описывает траекторию от одной крайности к другой. Так уже было. Но без Путина. А сейчас избрание яркого консерватора президентом США дает Путину шансы на отсрочку собственного краха. Предстоящие в следующем году национальные выборы в Германии и Франции могут еще улучшить эти шансы. Тем более, американские выборы показали, что на избрание лидеров демократий сейчас можно влиять из-за рубежа. В ходе пресс-конференции президент РФ настойчиво подчеркивал, что не собирается вмешиваться в европейские дела. Делаем уверенный вывод, что решение "качнуть Европу" в ходе выборов уже принято. Есть ли возможности для этого? Да. Российская пропагандистская машина целенаправленно создавалась с 2012 года, и сейчас работает со скоростью примерно 700 фейков в сутки. Плюс современные технологии, создающие возможность персонально "заточенного" воздействия на человека по его "цифровому следу".

В ходе пресс-конференции Путин настойчиво подчеркивал, что не собирается вмешиваться в европейские дела. Делаем уверенный вывод, что решение "качнуть Европу" в ходе выборов уже принято.

Сколько Путину нужно времени для реализации его стратегии в отношении Украины? Можно примерно рассчитать, отталкиваясь от вопросов грузинской журналистки на той же пресс-конференции. Она говорила о восстановлении отношений между Грузией и РФ, намекала на необходимость отмены визового режима, введенного Россией после войны 2008 года… То есть, лет восемь.

В этих условиях Украине остается только одно - стать очень эффективной, и быстро. В действительности же реформы в стране притормаживают или умирают, не начавшись. Популизм растет, в том числе в действиях власти. Чиновники больше надеются на волонтеров, чем работают... Похоже, понимание этого и создавало контекст для ответов Путина, посвященных Украине. Он ничего не будет менять. Он будет отрицать очевидное и ждать.

Михаил Савва

доктор политических наук,

председатель правления Экспертной группы "СОВА"





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