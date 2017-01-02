Джозеф Стиглиц: Трамп как повод для реформы системы власти в США

Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц считает, что американским демократам и республиканцам остро требуется отказ от устаревших политических шаблонов

20 января 2017 года состоится инаугурация Дональда Трампа и он станет 45-м президентом США. Не люблю говорить "я же вас предупреждал", но его избрание не должно было стать сюрпризом. В 2002 году в книге "Глобализация: тревожные тенденции" я объяснял, что наши способы менеджирования глобализации посеяли семена недовольства практически везде. Ирония, однако, в том, что кандидат от партии, которая активнее всех добивалась международной финансовой и торговой интеграции, победил на выборах, пообещав избирателям отменить и ту, и другую.

Разумеется, назад пути нет. И Китай, и Индия уже глубоко интегрированы в глобальную экономику, а из-за технологических инноваций рабочие места в промышленности сокращаются во всех странах мира. Трамп не сможет восстановить хорошо оплачиваемые рабочие места в промышленности, которые были характерны для минувших десятилетий. Он сможет в лучшем случае содействовать развитию современной промышленности, для которой требуются более высокие профессиональные навыки и которая непосредственно обеспечивает работой значительно меньшее число людей.

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Тем временем, усиление неравенства будет вести к распространению ощущения неустроенности, особенно среди белых избирателей из среднего класса Америки, которые и обеспечили Трампу победу. Как было показано в исследовании, опубликованном экономистами Энн Кейс и Ангусом Дитоном в декабре 2015 года, продолжительность жизни белых американцев среднего возраста падает, а число самоубийств, случаев наркозависимости и алкоголизма растет. Как сообщил год спустя Национальный центр медицинской статистки, впервые за 20 с лишним лет в США снизился общий уровень продолжительности жизни.

В течение первых трех лет так называемого восстановления экономики после финансового кризиса 2008 года 91% доходов от нового роста доставались 1% людей с наивысшим уровнем доходов. Банки на Уолл-стрит получили миллиарды долларов финансовой помощи за счёт налогоплательщиков, а простым домовладельцам достались жалкие гроши. Президент США Барак Обама спасал не только банки, но и банкиров, акционеров, владельцев облигаций. Его экономическая команда, состоявшая из инсайдеров с Уолл-стрит, пренебрегла правилами капитализма, чтобы спасти элиты, тем самым подтвердив подозрения миллионов американцев в том, что система, как выразился бы Трамп, коррумпирована.

Трамп не сможет восстановить хорошо оплачиваемые рабочие места в промышленности. В лучшем случае он сможет посодействовать развитию современной промышленности, для которой требуются более высокие профессиональные навыки и которая обеспечивает работой значительно меньшее число людей.

В отдельных областях с приходом Обамы действительно настали "перемены, в которые вы можете поверить" - например, в области климатической политики. Но в сфере экономики он лишь закреплял статус кво, продолжая 30-летний эксперимент с политикой неолиберализма, которая обещала, что выгоды от глобализации и либерализации достанутся всем. Однако на практике выгоды достались лишь тем, кто наверху. Это было вызвано отчасти особенностями современной политической системы, которая, похоже, основана на принципе "один доллар, один голос", а не "один человек, один голос".

Рост неравенства, несправедливость политической системы, правительство, которое утверждает, что работает для людей, действуя при этом в интересах элит, - все это создало идеальные условия для кандидатов типа Трампа. Хотя Трамп и богат, он при этом не вхож в круги традиционной элиты, что и стало причиной доверия избирателей к его обещанию "реальных" перемен. Тем не менее, и при Трампе ситуация будет такой же, как и раньше, поскольку он является приверженцем ортодоксальных республиканских взглядов на налогообложение. Кроме того, назначив лоббистов и промышленных инсайдеров в свою администрацию, он уже нарушил свое предвыборное обещание "осушить болото" в Вашингтоне.

В остальном экономическая программа Трампа будет сильно зависеть от того, действительно ли спикер Палаты представителей Пол Райан консервативно подходит к проблеме бюджета. Трамп предложил значительно снизить налоги на богатых параллельно с запуском масштабных программ финансирования инфраструктуры. Это позволит немного повысить ВВП и улучшить фискальную позицию правительства, но далеко не так сильно, как надеются защитники экономических мер на стороне рыночного предложения. Если Райан не настолько озабочен дефицитом бюджета, как он нас в этом уверяет, он просто одобрит программу Трампа, благодаря чему экономика получит "кейнсианские" бюджетные стимулы, которые ей давно требуются.

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Другая неопределенность связана с монетарной политикой. Трамп уже высказался против низких процентных ставок, при этом в Совете управляющих Федеральной резервной системы США имеются две вакансии. Если вспомнить о значительном числе руководителей ФРС, которые выступают за нормализацию ставок, будет достаточно оснований предположить, что именно так ФРС и поступит (а это, вероятно, с лихвой компенсирует эффект "кейнсианских" стимулов Трампа).

Курсу Трампа на стимулирование экономического роста будут мешать и другие факторы. Он может усилить неравенство своими налоговыми нововведениями, начать торговую войну, отказаться от американских обязательств по сокращению выбросов парниковых газов (другие страны могут ответить на это введением налогов на американскую продукцию). Благодаря тому, что республиканцы контролируют и Белый Дом, и обе палаты Конгресса, у них более-менее развязаны руки для того, чтобы заняться ослаблением переговорных позиций работников, дерегулированием Уолл-стрит и других секторов экономики, а также игнорировать действующее антимонопольное законодательство. Всё это будет вести к дальнейшему росту неравенства.

Если Трамп выполнит свою предвыборную угрозу и введёт пошлины на импорт из Китая, американская экономика, видимо, пострадает сильнее китайской. В рамках действующих правил Всемирной торговой организации, в каждом случае введения США "незаконных" пошлин Китай имеет право вводить ответные меры, причём на своё усмотрение. Например, он может ввести торговые ограничения, целью которых будут рабочие места в тех избирательных округах, чьи представители поддержат антикитайские пошлины.

Да, в некоторых случаях меры против Китая, соответствующие правилам ВТО (например, антидемпинговые тарифы), могут быть оправданы. Но Трамп не заявлял ни о каких общих принципах своего руководства внешнеторговой политикой, и США, которые напрямую субсидируют автомобильную и авиационную промышленность и косвенно субсидируют банки сверхнизкими процентными ставками, в этом случае будут кидаться камнями в стеклянном доме. Игра по правилам "око за око, зуб за зуб" вполне может привести к краху открытого международного порядка, возникшего после Второй мировой войны.

Реальная сила Америки всегда была результатом устойчивости ее собственной демократии.

Кроме того, международный принцип верховенства закона, реализуемый, прежде всего, с помощью экономических санкций, может при Трампе ослабеть. Как новый президент отреагирует на военную эскалацию пророссийскими вооруженными силами конфликта в Восточной Украине? Реальная сила Америки всегда была результатом устойчивости ее собственной демократии. Но во всём мире сейчас падает доверие к демократическим процессам. Более того, в некоторых странах Африки мне говорили, что "из-за Трампа наши диктаторы начинают выглядеть не такими уж плохими". Поэтому вероятно, что начиная с 2017 года "мягкая сила" Америки будет еще больше слабеть, а будущее международного порядка становится все более неопределённым.

Тем временем демократическая партия, разумеется, займётся анализом причин своего поражения на выборах. Нельзя отрицать, что Хиллари Клинтон проиграла, потому что не смогла предложить избирателям убедительных идей, которые заметно отличали бы ее программу от неолиберальной повестки Билла Клинтона 1990-х годов. А из-за традиционной политической стратегии "триангуляции" (то есть согласия на варианты мер, предлагаемые оппонентами) на протяжении более чем поколения, партия левых сил потеряла возможность представлять себя в качестве реальной альтернативы партии правых сил.

У демократов появится будущее, если они откажутся от неолиберализма и согласятся на прогрессивные меры, предлагаемые Элизабет Уоррен, Берни Сандерсом и Шеррод Браун. В этом случае у них появится сильная позиция по отношению к республиканцам, которым придётся задуматься о способах управления созданной ими коалиции из евангелических христиан, корпоративных топ-менеджеров, нативистов, популистов и изоляционистов.

Благодаря приходу Трампа и переформатированию двух главных партий страны, предстоящий год, возможно, запомнится как новый поворотный пункт в истории США и мира.

Джозеф Стиглиц

лауреат Нобелевской премии по экономике,

профессор Колумбийского университета,

главный экономист Института Рузвельта



Copyright: Project Syndicate, 2016





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