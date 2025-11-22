Елена Голоцван уже семь лет работает танатопрактиком – восстанавливает лица умерших перед похоронами. Иногда для прощания в открытом гробу достаточно сделать специальный макияж, а порой приходится заново создавать отсутствующие части лица. Например, такое бывает после ранений. Вместе с подругой Анной Гришиной Елена открыла собственный ритуальный дом в Днепре. Почему работа танатопрактика – творческая и каково это – ежедневно работать со смертью, читайте в материале. LIGA.net.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите