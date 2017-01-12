Компромиссы Пинчука: почему опасно уступать России

Джеймс Шерр: Украина не может быть подарком под чьей-либо елкой

Британский эксперт в области политических стратегий и специалист по совеременной России Джеймс Шерр опубликовал на сайте центра международного стратегического анализа Четэм-Хаус статью "Pre-emptive Compromise Would Imperil Ukraine", в которой подверг резкой критике предложения украинского олигарха Виктора Пинчука. 29 декабря Пинчук в своей колонке для The Wall Street Journal предложил ряд "болезненных" и "упреждающих" компромиссов, на которые, по его мнению, Украине стоило бы пойти, чтобы предотвратить заключение сепаратной политической сделки между США и Россией в ущерб ее интересам.



Шерр отмечает, что Пинчука, в отличие от других известных лиц, нечасто обвиняют в защите интересов России. "Тем не менее, - пишет автор, - он давний сторонник идеи поиска возможностей для компромиссного соглашения - стратегии, которую благосклонно воспринимают многие на Западе, которая принимает как данность чувствительные для России "красные линии" и которая принципиальна для тех, кто считает, что Украине еще только предстоит выбрать одну сторону из двух." Несмотря на внятно заявленное Пинчуком стремление сохранить "право Украины на выбор собственного пути, сохранение территориальной целостности и построение успешной страны", предлагаемые в колонке решения определенно этому заявлению противоречат, считает эксперт.



Он указывает, что все упомянутые меры (отказ Украины от интеграции в ЕС, от заключения "альтернативного соглашения о безопасности" с НАТО и проведение местных выборов на оккупированных территориях до того, как там появятся "условия для проведения свободного политического волеизъявления") отмечены Пинчуком как "временные", однако они неизбежно создадут такую политическую ситуацию, в которой именно они будут играть ключевую роль, не решая в то же самое время никаких фундаментальных проблем. Поэтому если эти "временные" условия будут пересмотрены, пишет Шерр, противостояние снова вернется. При этом предложенный компромисс "вышибет дух, уничтожит осмысленность и эффективность уже существующих налаженых отношений (и между Украиной и ЕС, и между Украиной и НАТО), создаст новые возможности для России удержать Украину в подчиненном положении - сначала де факто, а потом и де юре." Одновременно эксперт не видит никаких оснований ожидать, что Россия отсупится от своих целей, которые она упорно стремилась достичь еще тогда, когда Украина оставалась полностью "внеблоковым" государством.



Шерр категорически не согласен с тезисом Пинчука, что "именно такие компромиссы могут стать условиями "большой сделки", о которой говорят "политические реалисты". Эксперт отмечает, что даже среди адептов деловых методов Дональда Трампа найдется немного желающих сбрасывать Украину в объятия России без всяких встречных гарантий и уступок, реальных или откровенно иллюзорных. Отсюда он делает вывод, что "политические реалисты", о которых пишет Пинчука - это не какие-то действительно существующие люди, а отвлеченный риторический оборот, который призван подкрепить вполне умозрительные тезисы автора.



"Предложения Пинчука, - пишет Шерр, - страдают тем же пороком, что и все прочие идеи такого рода: они неоработоспособны." Он полагает, что если правительство Украины внезапно примет предложение Пинчука и фактически откажется от "восточных украинцев, переживающих глубокие страдания", это станет непростительным проявлением неуважения к гражданам Украины, которые отдали жизнь или стали калеками, защищая свои убеждения, и откровенной пощечиной всем, кто на Западе поддерживал их усилия.



Шерр считает симптоматичным, что Пинчук обходит молчанием другие требования Москвы и ее ставленников в Донецке и Луганске. Он напоминает, что по настоянию России определение "особого статуса" оккупированных территорий должно предшествовать выборам. "С самого начала лидеры донбасских сепаратистов настаивали, что такой статус должен подтвердить их полную автономию и фактическое право вето на установление внешней политики Украины", пишет он.Затем эксперт обращает внимание на основания, которыми, по его мнению, руководствуется Россия, претендуя на геополитическую роль, объективно превосходящую ее реальное влияние. "Как бы ни были компромиссны Ялтинские соглашения 1945 года, они отражали тогдашнюю геополитическую реальность; "Ялта-2", которой так жаждет Путин , не отражает ничего", пишет он. В отличие от стран Оси после окончания Второй мировой войны, "Украина, вовсе не пребыввает в разрухе, это вполне жизнеспособная политическая единица, более консолидированная, чем когда бы то ни было в ее истории. Украина не может быть подарком под чьей бы то ни было елкой." Шерр не исключает, что Трамп может попытаться "разменять" Украину, однако в этом случае он неизбежно получит отпор и в собственной стране, и внутри НАТО, и в Украине. Трамп и Путин, конечно, могут договориться друг с другом в ущерб Украине, даже в ущерб другим странам Восточной и Центральной Европы, но не в их власти диктовать этим странам условия, считает автор.Свою статью Шерр завершает утверждением не столько стратегических, сколько моральных принципов, которых, по его мнению, Украине стоило бы строго придерживаться. "Жертвовать своими ключевыми интересами только потому, что ими вздумают пренебречь другие - это не просто глупость и недальновидность, - пишет он. - Такой шаг может подтолкнуть развитие событий по самому плохому сценарию. Рискованная ситуация, в которой находится Украина, требует от нее абсолютной ясности подхода. Кто бы ни искал возможность пожертвовать ее правами суверенного государства, нельзя ему в этом помогать - пусть он несет за это единоличную ответственность и вину, а не требует от украинцев, чтобы они предали сами себя."Джеймс Шерр три года возглавлял в британском центре стратегического анализа Четэм-Хаус группу, которая отслеживает политические процессы в России и Евразийском регионе; он остается внештатным научным сотрудником этой группы и сейчас. В 2013 году он издал книгу "Жесткая дипломатия и мягкое принуждение: Российское влияние за рубежом", а в 2015 году стал одним из авторов выпущенного Четэм-Хаус аналитического отчета "Российский вызов" с прогнозами развития ситуации, которая сложилась после аннексии Крыма Россией.

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