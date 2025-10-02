Павел Климкин заставил историю заговорить по-другому. В премьерном выпуске нового формата "Клімкін питає" историк Сергей Плохий вместе с ведущим разбирают, почему российская империя выжила, в чем ее слабость и как Переяславское соглашение сформировало лицо обоих народов.

Это разговор не о датах – это разговор о причинно-следственных линиях, которые определяют, кем мы являемся сегодня и куда можем двигаться завтра.

В выпуске – важные вопросы и неожиданные параллели:

была ли независимость 1991 года случайностью;

могла ли Гетманщина избежать Переяслава;

как Золотая Орда и система рабства повлияли на российскую политическую модель;

что означало для Украины Магдебургское право и местное самоуправление;

как империи работают и достигают успеха.

Это не классическое интервью. "Клімкін питає" – это интеллектуальный эксперимент, в котором Павел Климкин выходит за рамки роли дипломата-эксперта и выступает инициатором разговора. Он задает вопросы так, чтобы заставить собеседника мыслить категориями десятилетий и веков.

