После очередного распада империи, Россия каждый раз демонстрировала историческую неспособность выстроить гармоничные отношения со своими соседями

"Вот уже в третий кряду новый президент США, вступая в должность, заявляет о намерении улучшить двусторонние отношения с Россией", отмечает влиятельный европейский политик Карл Бильдт в своей колонке "Российский имперский инстинкт" , в которой он дает свое понимание причин того, почему такие намерения заканчиваются ничем и почему международная политика РФ все эти годы остается головной болью для Запада.Карл Бильдт был премьер-министром Швеции с 1991 по 1994 годы, а с 2006 по 2014 - министром иностранных дел (и в этом качестве отвечал за присоединение Швеции к ЕС). В его послужном списке - должности специального представителя Евросоюза в бывшей Югославии, Верховного представителя в Боснии и Герцеговине, специального посланника Генерального секретаря ООН на Балканах. Собственный дипломатический опыт Бильдта дополняется тем, что для его семьи политика давно стала традиционной профессией - его прямой предок, барон Гиллис Бильдт, был премьер-министром Швеции еще во второй половине XIX века. Поэтому совершенно не удивительно, что Карл Бильдт для поиска причин возникновения и способов решения "российской проблемы" обращается к истории.

В своей публикации он характеризует историю России как "постоянную экспансию по всему Евразийскому континенту" и сравнивает освоение Сибири во времена царизма с освоением поселенцами запада США, а продвижение в Среднюю Азию - с колонизацией Африки державами Европы. При этом, пишет Бильдт, Россия постоянно сталкивалась на своих новых территориях с сопротивлением местного населения и не стеснялась применять военную силу. После революции 1917 года, напоминает он, многие из этих территорий - Ташкент и Тбилиси, Киев и Хельсинки, - воспользовались ситуацией и заявили о своей независимости от Москвы. Новое советское правительство сначала согласилось с этим, но вскоре вслед за тем снова начало практиковать военные вторжения для восстановления имперского по характеру контроля над новыми государствами. Большевикам удалось достичь поставленной ими цели в Украине, на Кавказе и в Центральной Азии, но Финляндия и балтийские страны выстояли, а концом продвижения Красной Армии на запад стало тяжелое поражение под Варшавой в 1920 году.

Во времена Сталина, который поставил задачу "сделать Россию снова великой" (тут Бильдт определенно иронизирует по поводу главного предвыборного лозунга Дональда Трампа), были предприняты новые попытки восстановить контроль над всеми прежними территориями империи и СССР добился в этом значительных успехов - сначала благодаря договоренности с Гитлером о разделе сфер полномочий, а затем после кровопролитной (особенно для самой Советской России) войны с Третьим Рейхом. Из прежних имперских провинций независимость сумела отстоять только Финляндия - как пишет Бильдт, "благодаря чуду и силе оружия", но целый ряд стран Восточной Европы, которые были оккупированы СССР во время войны, стали фактически его странами-сателлитами.



Бильдт: Включение стран Центральной Европы и Балтии в НАТО и ЕС оказалось принципиальным условием обеспечения безопасности на континенте. При другом сценарии мы, скорее всего, уже находились бы в состоянии прямого столкновения с реваншистской Россией, предъявляющей права на все, чего она когда-то лишилась.

"В 1976 году, - пишет Бильдт, - один из высших советников Госдепартамента США, который тогда возглавлял Генри Киссинджер, парадоксально утверждал, что Россия так и не смогла наладить "органичные" отношения с этими странами. Эта точка зрения подтвердилась, когда ослабление Советского Союза вызвало сначала волну "бархатных" демократических революций в Восточной Европе, а затем и требование и получение политической независимости республиками, которые входили в состав самого СССР". Бильдт отмечает, что "после развода с Украиной и республиками Южного Кавказа, под контролем России осталась меньшая территория, чем даже после революции 1917 года", но это утверждение выглядит довольно спорным, учитывая бурную историю образования и исчезновения на территории бывшей империи в 1917-1920 годах советских и несоветских республик - Дальневосточной, Ставропольской, Сибирской и других, - временных правительств, казачьих Донского, Кубанского, Терского и других войск, среднеазиатских эмиратов и так далее.

Переходя к политике современной России, Бильдт отмечает ее сходство с послереволюционной политикой большевиков. "Владимир Путин, - пишет он, - придя к власти после периода попыток либеральных и демократических реформ 1990-х, также совершенно очевидно вдохновлялся идеей "сделать Россию великой снова" - и экономически, и геополитически. Несмотря на некоторые очевидные расхождения между временем создания СССР и сегодняшним днем, параллели слишком наглядны, чтобы их можно было игнорировать." Бильдт напоминает, что именно в "путинский" период (четырехлетнее президентство Медведева автор демонстративно игнорирует) Россия вторглась в Грузию и оккупировала часть ее территории, аннексировала у Украины Крым и в результате военной операции создала на ее территории две фиктивных "республики", а также пытается - пока безуспешно - учредить "Новороссию" на территории Южной Украины.

Бильдт: Российский империализм расцветал в периоды, когда Европа и Запад были разобщены.

"Шаг а шагом, - пишет Бильдт, - используя каждую возможность, Кремль применяет все доступные ему средства для возвращения под свой контроль всего, что он считает своей собственностью. Возможно, у Путина и нет ясного и продуманного плана реставрации прежней империи, однако он вне всяких сомнений демонстрирует стремление удовлетворять имперские амбиции каждый раз, как только для этого появляется малейшая возможность, как это было в Грузии в 2008 году и в Украине в 2014."

Говоря о выводах, которые напрашиваются из проведенных им исторических аналогий, Бильдт указывает, что российский империализм расцветал в периоды, когда Европа и Запад были разобщены. "Именно в такие периоды Сталин и Гитлер заключили союз в 1939 году, а Александр Первый договорился с Наполеоном в 1807. И не стоит забывать о Ялтинской конференции 1945 года", пишет политик.

"Расширение НАТО и Евросоюза и включение в них стран Центральной Европы и Балтии в этом контексте оказалось принципиальным условием обеспечения безопасности в Европе," - отмечает Бильдт. "При другом сценарии мы, скорее всего, уже находились бы в состоянии прямого столкновения с реваншистской Россией, предъявляющей права на все, чего она лишилась."

Как в 1917, так и в 1991 годах распады двух российских империй решительно меняли соотношение сил в региональной и глобальной политике, напоминает Бильдт. И каждый раз Россия демонстрировала историческую неспособность выстроить гармоничные отношения со своими соседями, а в промежуточные периоды пыталась удовлетворять за их счет свои имперские амбиции.



Бильдт: Западу необходима стабильная, процветающая, миролюбивая Россия. Но добиться этого можно только решительной поддержкой независимости и суверенитета всех ее соседей.

Но Россия будет вынуждена смирить свои амбиции, пишет политик, если Запад будет последовательно и упорно поддерживать право ее соседей на независимость. Рано или поздно Россия осознает, что избавление от ее исторических привычек отвечает ее же собственным стратегическим интересам, даст ей возможность сосредоточиться на собственном внутреннем развитии и выстроить уважительные отношения с соседями.

"Произойдет это определенно не завтра, но это не причина отказываться от борьбы - или игнорировать уроки истории, - подводит итоги Бильдт. - Нам необходима стабильная, процветающая, миролюбивая Россия. Но добиться этого можно только решительной поддержкой независимости и суверенитета всех ее соседей."







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