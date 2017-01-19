Лицемерные отношения США и России
19.01.2017 06:50
Нина Хрущева (Фото - facebook.com/nina.khrushcheva)
Правнучка генсека: Америке не стоит лицемерием отвечать на лицемерие Путина
Мне очень неприятно соглашаться с Владимиром Путиным, даже в мелочах. Президент России тянет назад свою страну - страну, где я родилась, - и лицемерно утверждает, что пренебрежение принципами международного права каким-то образом полезно для россиян. Однако истерическая реакция американцев на предполагаемые попытки Кремля повлиять на президентские выборы в США заставила меня взглянуть на ситуацияю с точки зрения Путина.
Конечно, утверждения американских спецслужб о том, что Россия распространяла поддельные новости и публиковала электронную почту со взломанного адреса, чтобы ослабить позицию Хиллари Клинтон в борьбе с Дональдом Трампом, не беспочвенны. Бесспорно, это в стиле Путина - похищать секретные данные и заниматься дезинформацией; в конце концов, он был сотрудником КГБ.
Аналогично, обвинения в том, что у Путина есть досье с компроматом на Трампа, тоже выглядят правдоподобно, пусть они и не подтверждены. Вряд ли для России имеет смысл избирательно оберегать от своих махинаций именно Трампа. И, если не ограничиваться Трампом, лидеры Республиканской партии должны знать, что если Россия взломала почту демократов, то и серверы республиканцев, вероятно, тоже были взломаны.
Даже если сенсационные подробности предполагаемого досье неверны, есть вероятность, что Россия располагает по крайней мере какими-то компрометирующими сведениями о бизнесе Трампа или даже его налоговыми декларациями - информацией, которую Трамп очень старался сохранить в тайне от американской общественности. Если Трамп не будет вести себя хорошо, вставая на сторону России по широкому кругу вопросов, от НАТО до Украины, скорее всего, его тайны будут обнародованы точно так же, как и тайны Клинтон.
Реакция США на эту перспективу была противоречивой. Твердые сторонники Трампа готовы наслаждаться хрупкой "мужской дружбой" между Трампом и Путиным, несмотря на то что эти отношения определенно уязвимы для злоупотреблений с обеих сторон. Другие, в том числе некоторые высокопоставленные республиканцы, цитируют недавно выпущенный разведкой США доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы и требуют жестких мер против правительства Путина, несмотря на то что новая "холодная война" явно не отвечает ничьим интересам.
На мой взгляд, доклад разведки сам по себе был изначально проблемным. Полный домыслов и предвзятости, он основан на тезисе, что Путин должен быть врагом, потому что он не разделяет западные ценности. Но как он может их разделять? В мировом порядке западного образца присутствие России никогда не было особенно желанным, и тем более она не могла быть его равноправным участником. Именно поэтому Путин стремится создать свой собственный международный порядок.
На самом деле в начале своего президентства Путин хотел, чтобы Россия стала частью Европы. Но он сразу же столкнулся с расширением НАТО на страны Балтии. В 2006 году администрация тогдашнего президента Джорджа Буша объявила о планах по созданию противоракетной обороны в Восточной Европе, в целях защиты западных союзников против межконтинентальных ракет из Ирана. Россия рассматривала этот план - который президент США Барак Обама реализовал в прошлом году ‑ как прямую угрозу и признак того, что любой призыв к более тесным связям следует рассматривать с осторожностью.
США поддерживают антипутинские силы с 2008 года, но усилили эту поддержку в 2011 году, когда Путин, в то время премьер-министр, готовился к возвращению в президентское кресло. В 2013 году США приветствовали протесты в Украине, которые конечном счете привели к смещению пророссийского президента Виктора Януковича. И хотя Янукович был, несомненно, проходимцем, США поддерживают многих других проходимцев. И поэтому отрицание права России (или любой другой державы) на то, чтобы иметь столь же одиозных ставленников - чистое лицемерие с их стороны.
Таким двуличием проникнута вся внешняя политика США. Буш начал войну в Ираке на основании тенденциозных разведданных. В свою очередь, Обама поддержал восстания "арабской весны", но не предложил какой-либо продемократической стратегии - и из-за такого подхода Ливия превратилась в несостоявшееся государство, Египет стал еще большей диктатурой, а Сирия ввергнута в ужасающий затяжной конфликт. Между тем Агентство национальной безопасности США шпионит за всеми, будь то друг или враг.
В докладе разведки США утверждается, что Путин стремится подорвать либеральную демократию. Представляется очевидным, однако, что его более непосредственная цель состоит в том, чтобы разоблачить двойные стандарты Запада, тем самым разрушая воздвигнутые Западом препятствия для отстаивания российских интересов. Если США могут вести себя так плохо и не извиняться ни перед кем, думает Путин, почему Россия не имеет права на свою сферу влияния, скажем, в Украине?
Если на то пошло, то почему бы Путину не попытаться помочь Трампу? Украинцы выступали за Клинтон, полагая, что она будет продвигать их интересы. Вполне логично, что Путин предпочел Трампа, который неоднократно выражал восхищение его руководством, а не Клинтон, которая сравнивала его с Адольфом Гитлером. Представление о том, что ему не следует принимать меры для защиты своих интересов, есть идеологическая предвзятость под видом объективности, и это придает правдоподобность заявлениям Путина о том, что Запад враждебно к нему относится.
Не поймите меня неправильно: несмотря на свои недостатки, США остаются позитивной силой в мире. На самом деле, они вполне могут оказаться единственной явно позитивной силой, наряду с Евросоюзом, который должен прекратить дрязги и, наконец, приструнить антилиберальных лидеров с манией величия, таких как восхищающийся Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Далее, перспектива того, что новый президент США - карманная фигура Путина, безусловно, должна обеспокоить американцев. И политические меры Запада по отношению к России - экономические санкции или военные учения в таких приграничных странах, как Польша - это не обязательно плохо. Плохо то, что это беспокойство и политические меры вызваны в основном гневом по поводу национализма Путина, а не внимательной оценкой дипломатической и стратегической ситуации.
Если США дадут себе увязнуть в подозрениях и домыслах о вмешательстве России в недавние выборы, то, скорее всего, окажутся в ловушке еще более деструктивной конфронтации с Путиным. Вместо этого США должны разработать основательный, продуманный и взвешенный подход к России - такой, который апеллирует к ценностям не в качестве пропаганды, а в качестве основы для более откровенной и доверительной внешней политики.
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Конечно, утверждения американских спецслужб о том, что Россия распространяла поддельные новости и публиковала электронную почту со взломанного адреса, чтобы ослабить позицию Хиллари Клинтон в борьбе с Дональдом Трампом, не беспочвенны. Бесспорно, это в стиле Путина - похищать секретные данные и заниматься дезинформацией; в конце концов, он был сотрудником КГБ.
Аналогично, обвинения в том, что у Путина есть досье с компроматом на Трампа, тоже выглядят правдоподобно, пусть они и не подтверждены. Вряд ли для России имеет смысл избирательно оберегать от своих махинаций именно Трампа. И, если не ограничиваться Трампом, лидеры Республиканской партии должны знать, что если Россия взломала почту демократов, то и серверы республиканцев, вероятно, тоже были взломаны.
Даже если сенсационные подробности предполагаемого досье неверны, есть вероятность, что Россия располагает по крайней мере какими-то компрометирующими сведениями о бизнесе Трампа или даже его налоговыми декларациями - информацией, которую Трамп очень старался сохранить в тайне от американской общественности. Если Трамп не будет вести себя хорошо, вставая на сторону России по широкому кругу вопросов, от НАТО до Украины, скорее всего, его тайны будут обнародованы точно так же, как и тайны Клинтон.
Реакция США на эту перспективу была противоречивой. Твердые сторонники Трампа готовы наслаждаться хрупкой "мужской дружбой" между Трампом и Путиным, несмотря на то что эти отношения определенно уязвимы для злоупотреблений с обеих сторон. Другие, в том числе некоторые высокопоставленные республиканцы, цитируют недавно выпущенный разведкой США доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы и требуют жестких мер против правительства Путина, несмотря на то что новая "холодная война" явно не отвечает ничьим интересам.
На мой взгляд, доклад разведки сам по себе был изначально проблемным. Полный домыслов и предвзятости, он основан на тезисе, что Путин должен быть врагом, потому что он не разделяет западные ценности. Но как он может их разделять? В мировом порядке западного образца присутствие России никогда не было особенно желанным, и тем более она не могла быть его равноправным участником. Именно поэтому Путин стремится создать свой собственный международный порядок.
На самом деле в начале своего президентства Путин хотел, чтобы Россия стала частью Европы. Но он сразу же столкнулся с расширением НАТО на страны Балтии. В 2006 году администрация тогдашнего президента Джорджа Буша объявила о планах по созданию противоракетной обороны в Восточной Европе, в целях защиты западных союзников против межконтинентальных ракет из Ирана. Россия рассматривала этот план - который президент США Барак Обама реализовал в прошлом году ‑ как прямую угрозу и признак того, что любой призыв к более тесным связям следует рассматривать с осторожностью.
США поддерживают антипутинские силы с 2008 года, но усилили эту поддержку в 2011 году, когда Путин, в то время премьер-министр, готовился к возвращению в президентское кресло. В 2013 году США приветствовали протесты в Украине, которые конечном счете привели к смещению пророссийского президента Виктора Януковича. И хотя Янукович был, несомненно, проходимцем, США поддерживают многих других проходимцев. И поэтому отрицание права России (или любой другой державы) на то, чтобы иметь столь же одиозных ставленников - чистое лицемерие с их стороны.
Таким двуличием проникнута вся внешняя политика США. Буш начал войну в Ираке на основании тенденциозных разведданных. В свою очередь, Обама поддержал восстания "арабской весны", но не предложил какой-либо продемократической стратегии - и из-за такого подхода Ливия превратилась в несостоявшееся государство, Египет стал еще большей диктатурой, а Сирия ввергнута в ужасающий затяжной конфликт. Между тем Агентство национальной безопасности США шпионит за всеми, будь то друг или враг.
В докладе разведки США утверждается, что Путин стремится подорвать либеральную демократию. Представляется очевидным, однако, что его более непосредственная цель состоит в том, чтобы разоблачить двойные стандарты Запада, тем самым разрушая воздвигнутые Западом препятствия для отстаивания российских интересов. Если США могут вести себя так плохо и не извиняться ни перед кем, думает Путин, почему Россия не имеет права на свою сферу влияния, скажем, в Украине?
Если на то пошло, то почему бы Путину не попытаться помочь Трампу? Украинцы выступали за Клинтон, полагая, что она будет продвигать их интересы. Вполне логично, что Путин предпочел Трампа, который неоднократно выражал восхищение его руководством, а не Клинтон, которая сравнивала его с Адольфом Гитлером. Представление о том, что ему не следует принимать меры для защиты своих интересов, есть идеологическая предвзятость под видом объективности, и это придает правдоподобность заявлениям Путина о том, что Запад враждебно к нему относится.
Не поймите меня неправильно: несмотря на свои недостатки, США остаются позитивной силой в мире. На самом деле, они вполне могут оказаться единственной явно позитивной силой, наряду с Евросоюзом, который должен прекратить дрязги и, наконец, приструнить антилиберальных лидеров с манией величия, таких как восхищающийся Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Далее, перспектива того, что новый президент США - карманная фигура Путина, безусловно, должна обеспокоить американцев. И политические меры Запада по отношению к России - экономические санкции или военные учения в таких приграничных странах, как Польша - это не обязательно плохо. Плохо то, что это беспокойство и политические меры вызваны в основном гневом по поводу национализма Путина, а не внимательной оценкой дипломатической и стратегической ситуации.
Если США дадут себе увязнуть в подозрениях и домыслах о вмешательстве России в недавние выборы, то, скорее всего, окажутся в ловушке еще более деструктивной конфронтации с Путиным. Вместо этого США должны разработать основательный, продуманный и взвешенный подход к России - такой, который апеллирует к ценностям не в качестве пропаганды, а в качестве основы для более откровенной и доверительной внешней политики.
Нина Хрущева,
профессор международных отношений
и заместитель декана по учебной работе в Новой школе,
старший научный сотрудник Института мировой политики (США)
Copyright: Project Syndicate, 2017
профессор международных отношений
и заместитель декана по учебной работе в Новой школе,
старший научный сотрудник Института мировой политики (США)
Copyright: Project Syndicate, 2017
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