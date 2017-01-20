Деоккупация, не капитуляция

Депутат Сергей Высоцкий о вопросах, которые вызывает стратегия правительства по мерам реабилитации оккупированных территорий





С запозданием, но не без интереса изучил принятый Кабмином документ с длинным названием "План мероприятий, направленных на реализацию некоторых основ государственной внутренней политики по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия".

План стал ответом правительства на постоянный общественный запрос о стратегии по отношению к оккупированным территориям. Сразу же после публикации он вызвал шквал критики. Прочитав его и дождавшись понижения градуса эмоций, я решил написать пару слов о представленном документе и о стратегии государства относительно оккупированных территорий.

Стоит сразу сказать, что основной недостаток стратегии лежит не в плоскости ее текста, а в гораздо более широкой плоскости контекста. Сам по себе текст стратегии (повысим этот "план" в звании, так как по сути это и есть стратегический документ) не вызывает никакого отторжения. Он рациональный, он комплексный. Со всего лишь одной оговоркой: этот прекрасный план может сработать после, подчеркиваю, ПОСЛЕ деоккупации Донбасса.

Как только над последней администрацией оккупированных территорий взовьется желто-синий стяг и последний солдат России в обнимку с последним приспешником-коллаборантом покинет суверенную территорию Украины, как только последний ублюдок, стрелявший в киборгов, отправится к праотцам либо на пожизненное, как только вступит в силу закон о поражении в гражданских (в том числе избирательных) правах людей, работавших на оккупационную администрацию - тогда и только тогда можно и нужно будет начинать процесс институционального примирения. Поскольку примирение не может быть процессом, который заместит процесс деокупации и процесс воздаяния. И уж тем более, невозможно прикрываться дырявым фиговым листом "территорий, на которых органы государственной власти не осуществляют своих полномочий" в ситуации, когда наша страна сражается с внешней агрессией.

Я не понимаю, почему, будучи украинским парламентарием, вынужден напоминать уважаемым мною украинским министрам о том, что проблемы оккупированого Донбасса и потеря нашей страной части суверенитета есть следствие не отсутствия взаимопонимания между регионами Украины. Властные полномочия центральных органов власти на этих территориях не были случайно "потеряны", как девственность дочки кузнеца в стогу сена. Украинскую власть из "отдельных районов Донбасса" кроваво изгнала армия интервента - Российской Федерации. Именно присутствие этой армии на суверенной украинской территории делает невозможным воплощение любого инклюзивного мирного плана.

В условиях оккупации Россией и ее тотального контроля над частью украинского Донбасса благодушный план превращается в свое же кривое отражение. Выплата денег и зарплат гражданам на оккупированой территории превращается в финансирование терроризма, так как, отправив туда деньги, украинское государство не будет способно контролировать их расходование. Отсутствие пресловутого "языка ненависти" трансформируется в усыпление народной воли к сопротивлению агрессору, из-за невозможности назвать врага - врагом, ублюдка - ублюдком, зверя - зверем. Даже спортивные мероприятия между командами с нашей и оккупированой сторон превращаются в фарс и поле для деятельности российских спецслужб.

Особенно странно все это выглядит на фоне последних международных резолюций, в том числе в ПАСЕ, которые признают присутствие российских войск на Донбассе и ответственность России за состояние дел на оккупированных ею территориях. Да, гибридный характер войны заставляет Россию до последнего играть в игру "ихтамнет", либо вбрасывать в украинское пространство масс-медиа месседжи об отказе от Донбасса в обмен на признание Крыма. Но я не понимаю, зачем при такой международной поддержке заигрывать с этим вопросом.

К сожалению, состояние войны требует собственных подходов к вопросу Донбасса. И речь идет прежде всего не о плане реализации гуманитарной политики либо примирения, а о плане деоккупации территорий, так как только отсутствие вражеской силы и вражеского контроля над регионами может стать стартом для процесса общенационального примирения и воссоединения. До массового ввода российских войск в Донбасс мы видели, как план деокупации успешно осуществляли добровольческие батальоны и подразделения вооруженных сил Украины. Да, освобожденные города нуждаются в особом отношении, особой программе развития и особой программе управления и контр-пропаганды. Но реализовать весь этот комплекс мер возможно только тогда, когда город возвращен в полную юрисдикцию родного государства.

Глобально стоит помнить, что деоккупация как Донбасса, так и Крыма, произойдет только после обрушения здания нынешней российской государственности. Крах не просто путинского режима, но самого государственного и территориального устройства России сможет обеспечить как возвращение Украине территорий, так и обеспечить ее безопасность в дальнейшем. Объектом нашей деятельности, таким образом, должны быть не просто Донбасс и Крым, а сама Россия. И происходящее не стоит воспринимать иначе, чем войну России с Украиной. Именно победа над Россией, перенос гибридной войны на ее территорию и экономический крах вследствие западных санкций обеспечат восстановление суверенитета Украины. Возвращение Донбасса и Крыма станет логичным итогом нашей победы в этой войне. Тогда как возвращение Донбасса на российских условиях, с сохранением подконтрольных ей анклавов, вертикалей управления, войск - будет означать попадание нашей страны в ловушку. Сценарий "Приднестровье" для Украины не подходит, так как легализованный в теле страны террористический анклав начнет разлагать ее изнутри. Так же немыслимо себе представить и какие-либо выборы на территории, занятой иностранным контингентом.

Стоит учитывать, что сейчас мы гораздо ближе к победе, чем два года назад. Мы пережили коллапс государства, нападение заведомо более сильного государства с огромной армией, выбили врага с его гибридной войной со всей территории Украины, остановили реальную войну на линии Донецка и Луганска, сплотили вокруг своей позиции международное сообщество, избавились от российской газовой зависимости, навели экономические мосты с Европой и, несмотря на все беды и сложности, продолжаем болезненную трансформацию собственной страны. Если мы не сдались два года назад, зачем начинать подыгрывать агрессору и его инициативам именно сейчас?

Украина может победить в этой цивилизационной битве. Мы побеждаем почти что три года и способны побеждать и дальше. При одном условии - если сами украинцы сохранят волю к борьбе.



Сергей Высоцкий

народный депутат

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