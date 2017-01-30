Государство как сантехник

Идея "государства как сервиса" пока еще не вытеснила для украинского избирателя идею "власти как собственности".





Представьте себе: назрела у вас в квартире замена труб. Дом старый, построенный еще при СССР, а трубопровод еще старше. Говорят, он тут был, когда дом еще строить не начинали. Старенький, и моложе не становится. Протечки уже не только на стыках, но и прямо сквозь чугуний, ржавчина такая, что никакой эмалью больше не закрасишь. Короче, надо звать бригаду и менять систему, иначе есть все шансы встретить зиму без отопления в батареях, без воды в кране, но зато с затопленным этой же водой нижним соседом. Милейший человек, кстати, бывший боцман на сухогрузе "Виктор Франкенштейн" и большой любитель соленых шуток. И пресную воду совсем не понимает.



Так вот: открываете вы изданный вашей муниципальной администрацией справочник сервисных служб и обнаруживаете там ровно один подходящий телефон, против которого странно знакомым почерком (видимо, вашим собственным) написано: "Зла не хватает!". И два раза подчеркнуто. И рядом объявление, в котором честно, без прикрас и с полным пониманием безвыходности вашей ситуации сказано: "Делаем работу дорого, халтурно, некачественно, косо-криво, с нарушением сроков, из бракованных материалов, хамим заказчику, ответственности за результат не несем, жаловаться бессмысленно, вы все равно позвоните нам, потому что кроме нас у вас никого нет".

Власть многими гражданами воспринимается не как сервис, который должен людей обслуживать, а с точностью до наоборот - как собственник страны, которому граждане сами должны служить.

Скажете: такого не бывает. Есть же закон о защите прав потребителя, антимонопольный закон, есть даже закон круговорота специалистов в природе, по которому более квалифицированные сантехники вытесняют криворуких халтурщиков в смежные специальности (например, в журналистику). Должна же быть альтернатива.

Конечно, об этом и речь. Должна быть альтернатива. Но ее нет. Потому что администрация вашего воображаемого муниципального образования ее не хочет и пресекает все попытки с ее собственными сантехниками конкурировать.

Потому что власть в ней захватили, извините, те самые сантехники. И, естественно, возомнили о себе.



Многие проблемы нынешних отношений граждан и власти вызваны тем, что власть до сих пор многими воспринимается не как сервис, который должен людей обслуживать, а с точностью до наоборот - как собственник страны, которому граждане сами должны служить. Это давняя традиция, историческая, говоря нынешним российским языком - "скрепная". Власть привычно воспринимается как форма собственности, а право собственности защищено законом. То есть, лишать человека власти - противозаконно. Даже если этот человек полный Янукович.



Для монархии, диктатуры, автократии и других форм авторитаризма это взгляд естественный. Проблема в том, что Украина не монархия, не диктатура, и даже не особенно автократия. По Конституции у нас страна демократическая, со всеми приличными для такого государства декларациями о народе как единственном источнике власти и подробно прописанными процедурами, которые должны обеспечивать именно народовластие. И представление о том, что государство - не сервис для граждан, а владелец страны, выглядит для нашей страны тяжелым атавизмом.



Но, может, это преувеличение, может, на самом деле такое представление вовсе нельзя считать хоть сколько-нибудь распространенным и влиятельным? Правда, если бы граждане в массе относились к государству как к сервису, осознавали себя заказчиками и получателями его услуг, они бы не были так снисходительны к неспособности власти решать поставленные перед ней задачи, главными из которых были концептуальная реформа самого государства (его переход из постсоветского концептуального запора к значительно более работоспособному состоянию - от представления "сакральности власти" к представлению о ее сервисной природе), борьба с коррупцией (Майдан был в значительной степени вызван тем, что государство стало насквозь и неприкрыто коррумпировано), децентрализация (то есть, реальное, а не сугубо формальное перераспределение властных полномочий в пользу их конституционного источника) и комплекс экономических реформ (дерегуляция и создание условий для деловой инициативы). Если государство - сервис, то популисты там могут появляться разве что как исключение, потому что от сервиса нужен результат, а не яркие объяснения, почему его не удается получить. Если бы граждане в массе относились к государству как к сервису, они бы органически не смогли "отнестись с пониманием" к тому, что Верховная Рада всячески уклоняется от принятия нового избирательного кодекса, который должен обеспечить ее сменяемость, что судебная реформа всячески тормозится еще до того, как она начата, а коррупционеров, которым уже предъявлены подозрения, не только не удается наказать, но хорошо если они повышение не получают.

Если бы граждане относились к государству как к сервису, осознавали себя заказчиками и получателями его услуг, они бы не были так снисходительны к неспособности власти решать поставленные перед ней задачи.

Если бы государство действительно было сервисом, оно бы избавлялось от тех, кто мешает ему работать. Оно бы создавало эффективные механизмы самообновления, привлечения к ответственности нерадивых, неумелых и проворовавшихся сотрудников. Вместо этого делается все, чтобы такие механизмы не появились. Чтобы у гражданина, "клиента" государственного сервиса, не было реальных рычагов воздействия на него. Чтобы власть оставалась собственностью.



Люди не относятся к государству как к сервису прежде всего потому, что само государство не считает себя сервисом. На его фасаде написана вот эта самая хохма: "Делаем работу дорого, халтурно, некачественно, косо-криво, с нарушением сроков, из бракованных материалов, хамим заказчику, ответственности за результат не несем, жаловаться бессмысленно, вы все равно позвоните нам, потому что кроме нас у вас никого нет".



А что стесняться-то? Зачем что-то скрывать? Все равно результаты работы этого "сервиса" люди ощущают на себе ежедневно.Но реальной возможности потребовать другого "сантехника" вместо доказанного безрукого неуча у нас как не было, так и нет. Уплаченные государству налоги растворяются в бюджетном мраке, чтобы потом волшебно кристаллизоваться в е-декларациях "сервисных служащих". "Зла не хватает".

Трубу человек может сам подчинить, конечно. Заплатить за это кому-то, а потом, не дождавшись результата, сделать самому. Обычное дело. Вот с государством это чуть сложнее, но рано или поздно ведь все равно придется еще раз напомнить ему, что оно - в сущности, сервис. Что оно для граждан, а не граждане для него. Поэтому не стесняйтесь еще до того, как труба окончательно лопнет, спуститься к соседу снизу, тому самому бывшему боцману с сухогруза "Виктор Франкенштейн". Он много знает про службу, в том числе государственную. Он поможет найти и нужные слова, и правильный способ донести их до сознания государственных "сантехников".

Сергей Бережной

журналист ЛІГА.net

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