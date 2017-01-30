Государство как сантехник
Представьте себе: назрела у вас в квартире замена труб. Дом старый, построенный еще при СССР, а трубопровод еще старше. Говорят, он тут был, когда дом еще строить не начинали. Старенький, и моложе не становится. Протечки уже не только на стыках, но и прямо сквозь чугуний, ржавчина такая, что никакой эмалью больше не закрасишь. Короче, надо звать бригаду и менять систему, иначе есть все шансы встретить зиму без отопления в батареях, без воды в кране, но зато с затопленным этой же водой нижним соседом. Милейший человек, кстати, бывший боцман на сухогрузе "Виктор Франкенштейн" и большой любитель соленых шуток. И пресную воду совсем не понимает.
Так вот: открываете вы изданный вашей муниципальной администрацией справочник сервисных служб и обнаруживаете там ровно один подходящий телефон, против которого странно знакомым почерком (видимо, вашим собственным) написано: "Зла не хватает!". И два раза подчеркнуто. И рядом объявление, в котором честно, без прикрас и с полным пониманием безвыходности вашей ситуации сказано: "Делаем работу дорого, халтурно, некачественно, косо-криво, с нарушением сроков, из бракованных материалов, хамим заказчику, ответственности за результат не несем, жаловаться бессмысленно, вы все равно позвоните нам, потому что кроме нас у вас никого нет".
Скажете: такого не бывает. Есть же закон о защите прав потребителя, антимонопольный закон, есть даже закон круговорота специалистов в природе, по которому более квалифицированные сантехники вытесняют криворуких халтурщиков в смежные специальности (например, в журналистику). Должна же быть альтернатива.
Конечно, об этом и речь. Должна быть альтернатива. Но ее нет. Потому что администрация вашего воображаемого муниципального образования ее не хочет и пресекает все попытки с ее собственными сантехниками конкурировать.
Потому что власть в ней захватили, извините, те самые сантехники. И, естественно, возомнили о себе.
Многие проблемы нынешних отношений граждан и власти вызваны тем, что власть до сих пор многими воспринимается не как сервис, который должен людей обслуживать, а с точностью до наоборот - как собственник страны, которому граждане сами должны служить. Это давняя традиция, историческая, говоря нынешним российским языком - "скрепная". Власть привычно воспринимается как форма собственности, а право собственности защищено законом. То есть, лишать человека власти - противозаконно. Даже если этот человек полный Янукович.
Для монархии, диктатуры, автократии и других форм авторитаризма это взгляд естественный. Проблема в том, что Украина не монархия, не диктатура, и даже не особенно автократия. По Конституции у нас страна демократическая, со всеми приличными для такого государства декларациями о народе как единственном источнике власти и подробно прописанными процедурами, которые должны обеспечивать именно народовластие. И представление о том, что государство - не сервис для граждан, а владелец страны, выглядит для нашей страны тяжелым атавизмом.
Но, может, это преувеличение, может, на самом деле такое представление вовсе нельзя считать хоть сколько-нибудь распространенным и влиятельным? Правда, если бы граждане в массе относились к государству как к сервису, осознавали себя заказчиками и получателями его услуг, они бы не были так снисходительны к неспособности власти решать поставленные перед ней задачи, главными из которых были концептуальная реформа самого государства (его переход из постсоветского концептуального запора к значительно более работоспособному состоянию - от представления "сакральности власти" к представлению о ее сервисной природе), борьба с коррупцией (Майдан был в значительной степени вызван тем, что государство стало насквозь и неприкрыто коррумпировано), децентрализация (то есть, реальное, а не сугубо формальное перераспределение властных полномочий в пользу их конституционного источника) и комплекс экономических реформ (дерегуляция и создание условий для деловой инициативы). Если государство - сервис, то популисты там могут появляться разве что как исключение, потому что от сервиса нужен результат, а не яркие объяснения, почему его не удается получить. Если бы граждане в массе относились к государству как к сервису, они бы органически не смогли "отнестись с пониманием" к тому, что Верховная Рада всячески уклоняется от принятия нового избирательного кодекса, который должен обеспечить ее сменяемость, что судебная реформа всячески тормозится еще до того, как она начата, а коррупционеров, которым уже предъявлены подозрения, не только не удается наказать, но хорошо если они повышение не получают.
Если бы государство действительно было сервисом, оно бы избавлялось от тех, кто мешает ему работать. Оно бы создавало эффективные механизмы самообновления, привлечения к ответственности нерадивых, неумелых и проворовавшихся сотрудников. Вместо этого делается все, чтобы такие механизмы не появились. Чтобы у гражданина, "клиента" государственного сервиса, не было реальных рычагов воздействия на него. Чтобы власть оставалась собственностью.
Люди не относятся к государству как к сервису прежде всего потому, что само государство не считает себя сервисом. На его фасаде написана вот эта самая хохма: "Делаем работу дорого, халтурно, некачественно, косо-криво, с нарушением сроков, из бракованных материалов, хамим заказчику, ответственности за результат не несем, жаловаться бессмысленно, вы все равно позвоните нам, потому что кроме нас у вас никого нет".
А что стесняться-то? Зачем что-то скрывать? Все равно результаты работы этого "сервиса" люди ощущают на себе ежедневно.Но реальной возможности потребовать другого "сантехника" вместо доказанного безрукого неуча у нас как не было, так и нет. Уплаченные государству налоги растворяются в бюджетном мраке, чтобы потом волшебно кристаллизоваться в е-декларациях "сервисных служащих". "Зла не хватает".
Трубу человек может сам подчинить, конечно. Заплатить за это кому-то, а потом, не дождавшись результата, сделать самому. Обычное дело. Вот с государством это чуть сложнее, но рано или поздно ведь все равно придется еще раз напомнить ему, что оно - в сущности, сервис. Что оно для граждан, а не граждане для него. Поэтому не стесняйтесь еще до того, как труба окончательно лопнет, спуститься к соседу снизу, тому самому бывшему боцману с сухогруза "Виктор Франкенштейн". Он много знает про службу, в том числе государственную. Он поможет найти и нужные слова, и правильный способ донести их до сознания государственных "сантехников".
Сергей Бережной
журналист ЛІГА.net
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
-
67240
-
21344
-
16230
-
15254
-
14812
-
-
27.01.17, 18:01
-
27.01.17, 15:53
-
23.01.17, 17:42
-
23.01.17, 15:51
-
23.01.17, 02:37