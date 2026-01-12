На этой неделе Верховная Рада Украины может проголосовать за кадровые перестановки в Кабмине. Дениса Шмыгаля, который очень эффективно проявил себя на посту министра обороны, заменят на Михаила Федорова.

Эта рокировка нравится не всем народным депутатам – мол, снимать его рано. Но поддержат ли они ее в парламенте и на что она повлияет? Чтобы понять это, LIGA.net поговорила с парламентариями и представителями общественного наблюдательного совета при Министерстве обороны.