Разбор
"Он будет бесшабашным". Поддержит ли Рада назначение Федорова в Минобороны и что это изменит
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
Мариам Оганнисян
Специальный корреспондент LIGA.net
На этой неделе Верховная Рада Украины может проголосовать за кадровые перестановки в Кабмине. Дениса Шмыгаля, который очень эффективно проявил себя на посту министра обороны, заменят на Михаила Федорова.
Эта рокировка нравится не всем народным депутатам – мол, снимать его рано. Но поддержат ли они ее в парламенте и на что она повлияет? Чтобы понять это, LIGA.net поговорила с парламентариями и представителями общественного наблюдательного совета при Министерстве обороны.
