Образование: консервы или фреш?

Педагог и писатель Владимир Спиваковский о возможных направлениях развития образования в Украине.



Реформа образования должна не консервировать прошлые и чужие схемы, даже передовых стран, а опережать их.

Например, зачем обезьянничать у Финляндии ее либеральную систему (без оценок, без учебных планов), если она уже скатилась по рейтингу PISA на 6 место с первого, и катится дальше вниз?

Зачем нам обезьянничать противоположную "сингапурскую" модель (жесткую, требовательную, нервную, деспотичную), которая сейчас на 1 месте в мире, если большинство наших родителей еще не забыли советскую школьную муштру?

Вы спросите - что делать? Просто руководствоваться здравым смыслом.

Вот, например, в Новой Зеландии вообще не изучают историю и географию. Вообще! И ничего ужасного не происходит - эта страна лидирует по благосостоянию своего народа и счастлива.

Почему там не изучают историю? Потому что там только копни - какие конкистадоры каких маори покоряли и сживали со свету. Поэтому вместо 12 лет школьного курса школьникам дают историю в режиме посмотреть-ознакомиться - всего 2 часа по программе. Договор между Британией и маори - и все.

Почему там не изучают географию? Потому что страна расположена на задворках глобуса и там нет всемирного пересечения масс людей и товаров.

А вот Украина, кстати, объявила себя Большим Всемирным Хабом на перекрестье Шелкового пути Европы-Азии-Африки, "из варяг в греки", через которые должны перемещаться огромные массы товаров. Однако при этом география как приоритетный предмет у нас из рекомендаций вычеркнута. Так откуда ж у школьников возьмется понимание, что это для страны важно?

Вы спросите: а что у новозеландцев в приоритете? Они много времени уделяют биологии и зоологии, потому что... у них там киты самопроизвольно выбрасываются на берег, и людей это волнует, так как никто до сих пор не знает причин. Поэтому считается, что дети, когда вырастут, должны решить эту катастрофическую проблему.

Снова посмотрим на себя. У нас случилась большая беда-катастрофа в Чернобыле. Разве нас не должна волновать наша среда обитания, вода, леса, растения, воздух? Тогда почему у нас приоритетной не является химия - точнее, радиационная химия? Или нам это не важно?

Вот уже и Билл Гейтс объявил, что теория компьютеров выросла до самостоятельного научного направления. Почему? Потому что Америке нужно оставаться лидером в этой отрасли, поэтому они не консервируют стереотипы, а вводят изучение компьютеров/информатики (а не просто математику) как первостепенные предметы.

Нам бы такое мышление и такую реформу! Почему? Потому что мы ведь рассчитываем, что в будущем мощь Украины своими айтишниками прирастать будет. Или не так?

Наша страна первенствует в мире по продовольствию. Значит, нужен упор на ботанику и биохимию. Чтобы и клонирование, и ГМО, и питание были с детства понятными вещами. Тогда мы сможем захватить свой сегмент мирового рынка. Не все же на угле держаться.

Думаю, что нам все же не очень нужны орды новых философов и литераторов, из-за которых мы постоянно увязаем в бесконечных демагогических диссертациях для уставшей от "копипастов" академии наук. Однако гуманитарные предметы остаются пока приоритетными.

Я думаю, что умную реформу образования имеет смысл проводить, исходя из задач нашей страны и стратегических направлений ее развития. Потому что тогда у наших детей будут ясные перспективы и они не будут так массово уезжать туда, где учат более полезному/важному/нужному.

Иначе мы рискуем выучить наших детей тем ремеслам, которые скоро будут никому не нужны.

Владимир Спиваковский

бизнесмен, писатель, основатель лицея "Гранд"





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