Без права на оборону: Оружие есть, права на его использование нет
Если отследить криминальную статистику в Украине за последние два-три года, взлет насильственных преступлений с применением оружия будет очевиден каждому. Замершая на полпути реформа МВД, разгул бандитских группировок, постоянные поступления нелегального оружия из зоны АТО - все это волей-неволей приводит обывателя к мысли, что "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".
"Дайте, дайте нам короткоствол!" - требуют сторонники легализации пистолетов. "Нельзя, потому что понапиваются и перестреляют друг друга!" - возражают им противники. "Но до сих пор же не перестреляли!" - резонно замечают владельцы "гражданского" оружия...
На фоне неутихающих споров о "свободном владении оружием", "легальном короткостволе" и скандалах с "наградными стволами", давайте попробуем разобраться в том, как обстоят дела с гражданским оружием в Украине сегодня.
Недавно министр внутренних дел Аваков опубликовал в Фейсбуке занятные цифры: на сегодняшний день население Украины владеет 763 725 единицами охотничьего оружия (видимо, имеются в виду гладкоствольные ружья) и 144 770 единицами охотничьего нарезного оружия (а под этой формулировкой в магазинах продается любое нарезное оружие, вплоть до снайперских винтовок "Барретт" и "МакМиллан" калибра 12,7 мм).
Таким образом, около миллиона граждан Украины уже официально владеют оружием - при том, что за четверть века независимости "Закон об оружии" в стране так и не был принят.
Весь оборот так называемого "гражданского" и "охотничьего" оружия регулируется внутренним приказом МВД №622. Согласно которому, любой несудимый и не стоящий на учете в наркодиспансере гражданин Украины по достижении 21 года может приобрести гладкоствольное ружье, а после 25 лет - нарезной карабин любого калибра из представленных на рынке.
В разрешении на оружие будет указано слово "охотничье", хотя иметь охотничий билет для получения оного разрешения вовсе не обязательно. Но придется сдать экзамен на безопасное обращение с оружием, в билеты которого входит, например, вопрос о датах начала и окончания охотничьего сезона (зачем мне это знать, если я приобретаю ружье для защиты дома - науке неизвестно).
Впрочем, процедура оформления разрешения оптимизирована коррупционным путем. В Киеве "дозвіл под ключ" обойдется в 200-300 долларов, ничего сдавать не надо.
В приказе №622 регламентировано правила хранения (в металлическом ящике - без каких-либо спецификаций) и транспортировки оружия (в незаряженном состоянии - т.е., "с примкнутым магазином, но без патрона в патроннике", согласно пункту 587 ГОСТ 28653:2009 "Оружие стрелковое. Термины и определения понятий").
Главная задача приказа №622 - монополизировать право МВД на предоставление услуг вооруженной охраны. На сегодняшний день только Государственная Служба Охраны имеет право применять табельное оружие в служебных целях. Сотрудники частных охранных фирм - телохранители, инкассаторы и т.д. - не могут применять личное "охотничье" оружие в правовом поле, а фирмы не имеют права снабжать сотрудников чем-то кроме "спецсредств" - газовых баллончиков, палок резиновых, и устройств для отстрела резиновых пуль, известных как "травматы".
"Травматы" доступны отдельным категория граждан - журналистам, дружинникам, помощникам депутатов и т.д. "Дозвіл" на травмат с автоматическим зачислением покупателя в одну из вышеперечисленных категорий в Киеве стоит от 350 до 400 долларов, эту абсолютно незаконную услугу практически в открытую предложат вам в любом в оружейном магазине.
Сертифицированные боеприпасы для травматов мощностью около 50 Дж абсолютно неэффективны против человека или даже собаки. В связи с чем в Украине крайне широко распространено движение "релоадинга", или самостоятельного снаряжения патронов.
Весь необходимый инвентарь для этой процедуры находится в свободной продаже, капсюли и порох приобретаются при наличии разрешения на оружие, а вот сам процесс сборки патрона легален для гладкоствольного оружия, но карается тюремным сроком от 3 до 7 лет, если речь идет о нарезном или "травматическом" оружии.
Что несколько печально, ведь все боеприпасы для нарезного оружия (помимо запрещенных к обороту армейских) в Украине импортные и стоят от 20 до 500 грн за патрон. Обычная тренировка по стрельбе "сжигает" от 50 до 100 патронов. Своего патронного завода в воюющей стране до сих пор нет.
Черный же рынок нелегального армейского оружия и боеприпасов измерению не поддается. В криминальных разборках за месторождения янтаря или за контроль над потоками контрабанды используется все, вплоть до тяжелых пулеметов и гранатометов.
А самое грустное, что если кто-то из законопослушного миллиона владельцев оружия применяет свой "охотничий" карабин или ружье, или "травмат", он как минимум совершает административное правонарушение "Стрельба в черте города или не отведенных для этого местах" влечет за собой штраф и конфискацию оружия.
Главная проблема отечественного законодательства не в отсутствии "права на пистолет", а в правовом вакууме касательно применения оружия для самообороны.
Стрельба у нас легитимна на спортивном стрельбище и на охоте. Во всех иных случаях она не регламентирована никаким законом и запрещена административным кодексом (ст. 174).
Разрешить населению владеть нарезным короткоствольным оружием (не выпустить в свободную продажу, как пирожки в магазине, а через процедуру оформления разрешения аналогично существующим) - это лишь половина дела. К сожалению, судя по риторике господина министра, скорее всего опять будет введена "отдельная категория граждан", которых раньше "награждали" оружием, а теперь дадут право владеть им и его применять. Очевидно, что ценовая политика разрешительной службы на причисление к данной категории будет сформирована сразу же.
Четко прописать в законе, когда оружие можно применять для реализации права на необходимую оборону - и когда нельзя, чтобы человек знал свои права, а не зависел потом от судебного произвола - вот главная задача!
Сделать правила получения разрешения разумными и логичными - как прав на вождение автомобиля, с реальным, а не фиктивным, экзаменом по теории и практике, лицензировать обучение стрельбе (сейчас любой человек может назвать себя инструктором по стрельбе, подобная деятельность никак не регулируется), нести в массы так называемую "оружейную культуру" и развивать гражданское общество - это уже планы на ближайшее будущее.
Но начинать надо с "Закона об оружии". Потому что когда в стране есть миллион легальных стволов, пора бы уже и закон про них принять...
Антон Фарб
Президент Федерации Крав-мага
специально для ЛІГА.net
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