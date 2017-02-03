Без права на оборону: Оружие есть, права на его использование нет

Число владельцев легального оружия в Украине приближается к миллиону, но применять его для самозащиты по закону они не могут.

Если отследить криминальную статистику в Украине за последние два-три года, взлет насильственных преступлений с применением оружия будет очевиден каждому. Замершая на полпути реформа МВД, разгул бандитских группировок, постоянные поступления нелегального оружия из зоны АТО - все это волей-неволей приводит обывателя к мысли, что "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".

"Дайте, дайте нам короткоствол!" - требуют сторонники легализации пистолетов. "Нельзя, потому что понапиваются и перестреляют друг друга!" - возражают им противники. "Но до сих пор же не перестреляли!" - резонно замечают владельцы "гражданского" оружия...

На фоне неутихающих споров о "свободном владении оружием", "легальном короткостволе" и скандалах с "наградными стволами", давайте попробуем разобраться в том, как обстоят дела с гражданским оружием в Украине сегодня.

Около миллиона граждан Украины уже официально владеют оружием - при том, что "Закон об оружии" в стране так и не принят.

Недавно министр внутренних дел Аваков опубликовал в Фейсбуке занятные цифры: на сегодняшний день население Украины владеет 763 725 единицами охотничьего оружия (видимо, имеются в виду гладкоствольные ружья) и 144 770 единицами охотничьего нарезного оружия (а под этой формулировкой в магазинах продается любое нарезное оружие, вплоть до снайперских винтовок "Барретт" и "МакМиллан" калибра 12,7 мм).

Таким образом, около миллиона граждан Украины уже официально владеют оружием - при том, что за четверть века независимости "Закон об оружии" в стране так и не был принят.

Весь оборот так называемого "гражданского" и "охотничьего" оружия регулируется внутренним приказом МВД №622. Согласно которому, любой несудимый и не стоящий на учете в наркодиспансере гражданин Украины по достижении 21 года может приобрести гладкоствольное ружье, а после 25 лет - нарезной карабин любого калибра из представленных на рынке.

В разрешении на оружие будет указано слово "охотничье", хотя иметь охотничий билет для получения оного разрешения вовсе не обязательно. Но придется сдать экзамен на безопасное обращение с оружием, в билеты которого входит, например, вопрос о датах начала и окончания охотничьего сезона (зачем мне это знать, если я приобретаю ружье для защиты дома - науке неизвестно).

Впрочем, процедура оформления разрешения оптимизирована коррупционным путем. В Киеве "дозвіл под ключ" обойдется в 200-300 долларов, ничего сдавать не надо.

Необходимо четко указать в законе, в каких обстоятельствах оружие можно применять для самообороны, а в каких нельзя, чтобы человек знал свои права и не зависел от судебного произвола.

В приказе №622 регламентировано правила хранения (в металлическом ящике - без каких-либо спецификаций) и транспортировки оружия (в незаряженном состоянии - т.е., "с примкнутым магазином, но без патрона в патроннике", согласно пункту 587 ГОСТ 28653:2009 "Оружие стрелковое. Термины и определения понятий").

Главная задача приказа №622 - монополизировать право МВД на предоставление услуг вооруженной охраны. На сегодняшний день только Государственная Служба Охраны имеет право применять табельное оружие в служебных целях. Сотрудники частных охранных фирм - телохранители, инкассаторы и т.д. - не могут применять личное "охотничье" оружие в правовом поле, а фирмы не имеют права снабжать сотрудников чем-то кроме "спецсредств" - газовых баллончиков, палок резиновых, и устройств для отстрела резиновых пуль, известных как "травматы".

"Травматы" доступны отдельным категория граждан - журналистам, дружинникам, помощникам депутатов и т.д. "Дозвіл" на травмат с автоматическим зачислением покупателя в одну из вышеперечисленных категорий в Киеве стоит от 350 до 400 долларов, эту абсолютно незаконную услугу практически в открытую предложат вам в любом в оружейном магазине.

На сегодняшний день только сотрудники ГСО имеют право применять табельное оружие на службе. Частные охранные фирмы не могут снабжать сотрудников ничем, кроме "спецсредств".

Сертифицированные боеприпасы для травматов мощностью около 50 Дж абсолютно неэффективны против человека или даже собаки. В связи с чем в Украине крайне широко распространено движение "релоадинга", или самостоятельного снаряжения патронов.

Весь необходимый инвентарь для этой процедуры находится в свободной продаже, капсюли и порох приобретаются при наличии разрешения на оружие, а вот сам процесс сборки патрона легален для гладкоствольного оружия, но карается тюремным сроком от 3 до 7 лет, если речь идет о нарезном или "травматическом" оружии.

Что несколько печально, ведь все боеприпасы для нарезного оружия (помимо запрещенных к обороту армейских) в Украине импортные и стоят от 20 до 500 грн за патрон. Обычная тренировка по стрельбе "сжигает" от 50 до 100 патронов. Своего патронного завода в воюющей стране до сих пор нет.

Черный же рынок нелегального армейского оружия и боеприпасов измерению не поддается. В криминальных разборках за месторождения янтаря или за контроль над потоками контрабанды используется все, вплоть до тяжелых пулеметов и гранатометов.

А самое грустное, что если кто-то из законопослушного миллиона владельцев оружия применяет свой "охотничий" карабин или ружье, или "травмат", он как минимум совершает административное правонарушение "Стрельба в черте города или не отведенных для этого местах" влечет за собой штраф и конфискацию оружия.

Главная проблема отечественного законодательства не в отсутствии "права на пистолет", а в правовом вакууме касательно применения оружия для самообороны.

Все боеприпасы для легального нарезного оружия в Украине импортные. Своего патронного завода в воюющей стране до сих пор нет.

Стрельба у нас легитимна на спортивном стрельбище и на охоте. Во всех иных случаях она не регламентирована никаким законом и запрещена административным кодексом (ст. 174).

Разрешить населению владеть нарезным короткоствольным оружием (не выпустить в свободную продажу, как пирожки в магазине, а через процедуру оформления разрешения аналогично существующим) - это лишь половина дела. К сожалению, судя по риторике господина министра, скорее всего опять будет введена "отдельная категория граждан", которых раньше "награждали" оружием, а теперь дадут право владеть им и его применять. Очевидно, что ценовая политика разрешительной службы на причисление к данной категории будет сформирована сразу же.

Четко прописать в законе, когда оружие можно применять для реализации права на необходимую оборону - и когда нельзя, чтобы человек знал свои права, а не зависел потом от судебного произвола - вот главная задача!

Сделать правила получения разрешения разумными и логичными - как прав на вождение автомобиля, с реальным, а не фиктивным, экзаменом по теории и практике, лицензировать обучение стрельбе (сейчас любой человек может назвать себя инструктором по стрельбе, подобная деятельность никак не регулируется), нести в массы так называемую "оружейную культуру" и развивать гражданское общество - это уже планы на ближайшее будущее.

Но начинать надо с "Закона об оружии". Потому что когда в стране есть миллион легальных стволов, пора бы уже и закон про них принять...

Антон Фарб

Президент Федерации Крав-мага

специально для ЛІГА.net



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