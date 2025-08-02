"Украинцев в Польше, порой в оскорбительной форме, призывают возвращаться домой. Есть случаи оскорбления, когда слышат украинский язык на улице или в транспорте. Иногда прокалывают шины в авто с украинскими номерами – такое произошло у моей коллеги, писала заявление в полицию. Ей сказали, что это не первый случай в Варшаве, – говорит LIGA.net о жизни украинцев в Польше координатор по коммуникации Украинского дома в Варшаве Валерия Шахунова.

В Польше перестало быть "немодным" выражать агрессию против украинцев, подтверждает LIGA.net исследовательница польско-украинских отношений Ольга Попович. Если несколько лет назад в либеральной Варшаве люди заступались, если кто-то в транспорте упрекал через национальность, то теперь скорее все наоборот.

Из этого текста вы узнаете:

от каких случаев ксенофобии страдают украинцы в Польше;

почему польские политики "играют" на антиукраинских темах;

что социология говорит об отношении поляков к украинцам.