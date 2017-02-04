Ликвидация Анащенко: Плотницкий избавляется от конкурентов

Аналитик Дмитрий Снегирев считает, что Анащенко был уничтожен как один из участников заговора против Плотницкого

Сегодня в 07.50 во временно оккупированном Луганске в районе квартала Мирный в результате подрыва автомобиля был ликвидирован начальник управления так называемой "народной милиции " самопровозглашенной " ЛНР " полковник Анащенко . По сообщениям с места событий , во взорванном автомобиле кроме Анащенко находился еще один человек. Он также погиб.



Официальный представитель так называемой "народной милиции " самопровозглашенной " ЛНР " подполковник А. Марочко заявил , что " теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в республике " .





Лидер боевиков Плотницкий уже успел окрестить Анащенко "современным героем эпохи возрождения русского мира". "С этим человеком связаны наши первые боевые достижения и победы. Его имя по праву вписано золотыми буквами в историю Луганской Народной Республики. И навсегда останется в памяти не только братьев по оружию, но и каждого жителя Республики ", - заявил Плотницкий.



Впрочем, несмотря на громкие заявления лидера террористов, по информации местных источников аналитического отдела ГИ "Правое Дело",

полковник Анащенко был ликвидирован

по приказу

именно Плотницкого . Дело в том, что Анащенко был фигурантом дела о так называемом "государственном перевороте" против "главы ЛНР" Плотницкого.

Как сообщалось ранее, в конце сентября 2016 года в оккупированном Луганске по обвинению в попытке "государственного переворота" были арестованы самопровозглашенный "заместитель командующего народной милиции ЛНР" Виталий Киселев и экс-премьер Г. Ципкалов. 24 сентября должна была состояться очная ставка Киселева и Ципкалова, однако накануне представитель "генеральной прокуратуры ЛНР" С. Рахно сообщил, что Ципкалов совершил самоубийство , повесившись в камере. По версии "генеральной прокуратуры ЛНР", Киселев был организатором финансовой поддержки мятежников и координатором поставок вооружения.



Во время допросов Киселев дал показания на круг лиц, причастных к попытке "государственного переворота", а именно: на экс-спикера "народного совета" Карякина, бывшего главу "Совета министров ЛНР" Геннадия Ципкалова и А. Костина. По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Правое Дело" среди тех, на кого дал показания Киселев, были "министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР" С. Литвин и начальник управления "народной милиции ЛНР" полковник Анащенко. По словам Киселева, силовое прикрытие попытки "государственного переворота" осуществлял "министр" "Министерства государственной безопасности" Л. Пасечник. Целью участников "государственного переворота" было отстранение от власти Плотницкого и возвращения в Луганск Болотова.

27 декабря 2016 года из оккупированного Луганская поступило сообщение о смерти 43-летнего С. Литвина. По официальному сообщению, смерть наступила от инфаркта.



27 января 2017 российские СМИ сообщили, что в Москве от сердечного приступа умер организатор и первый главарь боевиков Валерий Болотов.



Примечательно, что устранение Анащенко российские кураторы не стали прикрывать, как обычно, "сердечным приступом", а решили ликвидировать последнего путем подрыва автомобиля, как это было в случае с Дремовым Все эти смерти не могут быть простой случайностью или стечением обстоятельств. Судя по всему, российские кураторы решили усилить роль главаря боевиков самопровозглашенной "ЛНР" Плотницкого, сосредоточив в его руках единоличную военно-политическую власть в "республике". По замыслу россиян, Плотницкий должен стать единственным "легитимним" представителем самопровозглашенной "ЛНР", подписантом "минских договоренностей", человеком, с которым официальный Киев должен вести прямые переговоры по дальнейшему политическому урегулированию ситуации на Востоке Украины. Тем самым официальный Кремль пытается представить конфликт как чисто внутреннее противостояние внутри самой Украины.



На этом фоне не выглядят достаточно обоснованными заявления представителей специальных служб Украины о наличии у Плотницкого конфликта со специальными службами РФ.