Судя по всему, Запад смирился с тем, что Путин в России надолго. И когда мы говорим о понимании нашей победы Западом, мы не можем игнорировать это

Запад озвучил (очень осторожно), что его красная линия – выход российских войск за пределы Донецкой области дальше вглубь Днепропетровской и Запорожья.

Китай, с большой долей вероятности, будет играть в мирные переговоры не раньше конца 2024 года, а реально, только в первой половине 2025 года. Что важно: Китай ждет предложений от Украины (кого-то с Запада) по поводу его дальнейшей роли не только в бизнес-проектах по восстановлению Украины, но и его роли в Черноморском регионе в целом.

Путин понимает, что для него сложным будет тот момент, когда общие позиции выработают Запад и Китай. И все его игры, в том числе по Северному пути, французской Африке, заигрывание с Индией – это попытка максимально оттянуть этот момент. Наша же проблема состоит в том, что мы вообще на это не обращаем внимание.

Во внутренней политике главная задача Кремля – окончательный раскол 25% россиян, занимающих антипутинскую позицию. Сейчас идет первый этап – попытка маргинализировать единого финансово самодостаточного оппозиционера – Ходорковского. Далее будут задействованы различные политтехнологические процессы для того, чтобы 10-12% нынешних оппозиционеров перешли в разряд сомневающихся (им дадут контролируемого лидера). Если ситуация будет двигаться по этому сценарию, это будет, в конечном счете, проблемой и для нас. Несмотря на раздробленность оппозиции, она все же является дамокловым мечом для режима и может стать основой для определенных беспорядков в случае ослабления режима. И нам не менее важно, что это либеральная оппозиция, а не оппозиция ультрапатриотов.

Путин понимает, что у него в запасе есть пару лет, пока все внутренние политические процессы подавлены, а экономическое ухудшение жизни населения не повлияет на публичное отношение к режиму. И единственное, что может повлиять на внутреннюю ситуацию, – это расширение тех же 25% оппозиции (при правильной информкампании это реалистично, но нужно уделять явно большее внимание информвойне на территории врага) и изменение международной конфигурации сил по принуждению Путина к миру.

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