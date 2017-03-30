Как они все испортили! Российская мартовская ида

Мартовская "улица", даже не имея политического содержания, влечет сокрушительные политические последствия для российского самодержавия

26 марта 2017 года стало не только шоком для Кремля. В этот день был сорван кремлевский сценарий воспроизводства президентства Владимира Путина, который строился на идее "Путин - Собиратель земель и Гарант общественного мира и стабильности". Этот сценарий общенародного плебисцита строился на уверенности в сохранении общественного паралича. И тут такое!

Вот проблемы, которые возникают теперь перед Кремлем.

1. Налицо признаки появления текучей "гремучей смеси" в виде морального отторжения системы, не только как механизма управления, но и образа жизни, диктуемого властью, со стороны социальных групп, не структурированных партийным влиянием. Власть сама создала эту "гремучую" смесь, ликвидировав нормальные каналы выхода пара и проявив беспечную самоуверенность. Так, что отныне грохнуть может в любой момент и в любом месте.

2. Речь идет о системном недовольстве общенационального масштаба, которое не снять кадровыми решениями. Причем, как это ни парадоксально, налицо бунт "путинского поколения" даже не против Путина, а против путинской эпохи.

3. Репрессивные меры борьбы с "гремучей смесью" не только грозят усилить ее взрывоопасность, но и подрывают общенародную легитимность президента Путина, которая бы позволила ему сохранить роль "над" политическим классом и системой и избежать ответственности за ее пороки. Но как остановить "улицу" без репрессий?!

4. Неожиданно начала колебаться конформистская часть опоры власти, которая заговорила, что ей "не нравится то, что происходит в стране". Сигнал о возможности будущего раскола системной базы - но, конечно, только тогда, когда не бояться будет не опасно.

5. Еще серьезнее то, что появление "гремучей смеси" осложняет выход России из ситуации "Осаждённой Крепости" и поиска вечного "врага" в качестве обоснования бесконечного единовластия. Сохраняя "Россию-Крепость", невозможно возвратиться к механизму выживания России через использование экономических, финансовых и технологических ресурсов Запада. А ведь какое гениальное изобретение: воспроизводить антизападную систему при помощи Запада! Поддерживать державничество через реальную десуверенизацию!! Но как "бензиновому государству" выжить, сохраняя Крепость?

6. Если прежде Запад игнорировал наш внутренний контекст, то теперь "российский фактор", став элементом внутренней борьбы внутри ведущих стран западного мира, не позволит этого сделать.

Словом, мартовская "улица", пока не имея конкретного политического содержания, уже вызывает сокрушительные политические последствия для выживания российского самодержавия.

Лилия Шевцова

Политолог, публицист



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