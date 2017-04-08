Пузырь "большого соглашения" между Россией и США лопнул
08.04.2017 14:45
Дмитрий Кулеба
Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба о том, что "полет томагавков" означает для Украины и России
- Make America Great Again!
- Yes, We Can!
Ударом по Сирии Дональд Трамп эффектно реализовал главный лозунг Барака Обамы: "Yes, We Can" (вот ведь ирония судьбы).
С другой стороны, ночной полет "томагавков" - это воплощение главного лозунга самого Трампа: "Make America Great Again". Хоть в этом смысле у двух президентов взгляды совпали. Последовательность - полезное качество.
А вот пузырь гипотетического "большого соглашения" лопнул (о том, что это был именно пузырь, я когда-то писал здесь).
Легкость, с которой Трамп отдал приказ на запуск ракет, застала публику врасплох. Подозреваю, что и Путина тоже. Даже несмотря на то, что его любезно предупредили. Сильные могут себе позволить такую роскошь.
Впрочем, я совсем не уверен, что в глубине души Путин совсем уж расстроился. Полученный удар ему в чем-то даже выгоден, потому что военная угроза со стороны Америки получила наглядное доказательство. И это доказательство теперь можно продавать немногочисленным союзникам и собственному народу. Кроме того, общая стратегия России заключается в распространении управляемого хаоса и войны любого вида, поэтому американские ракеты попали в цель не только физически, но и политически.
Но плохих новостей для России все-таки гораздо больше, и главная из них такова: теперь на любом театре военных действий - дипломатическом, разведывательном, военном или в киберпространстве, - Путин вынужден учитывать, что Трамп действительно готов открыть огонь. И это серьезный фактор сдерживания.
Впрочем, теперь это должна учитывать и Украина. И не только в вопросах обороны, Донбасса и Крыма, но и в отношении реформ и внутренней политики.
Удар США по Сирии укрепляет позиции Украины в нашей войне с Россией. Готовность Трампа к резким действиям означает для нас целый спектр как новых возможностей, так и новой ответственности.
США останутся приверженнцами Минских соглашений, но теперь шансы на повышение уровня помощи Украине в секторе безопасности существенно возрастают.
Но те же США, которые таким вот легким движением могут запустить боевые "томагавки", не будут испытывать сантиментов и в случае необходимости применения в Украине более мягкой, но не менее влиятельной силы, если что-то здесь пойдет не так. А это уже непосредственный сигнал нашим политикам и неформальным вершителям судеб украинцев.
Повторяю свою мантру: единство Украины, успешные реформы и жесткая политика безопасности - это ключ не только к выживанию, но и к победе в жестоком мире.
А мир жесток. И будет еще более жесток. Поэтому наслаждайтесь жизнью и укрепляйте, а не раздалбывайте свою страну. И тогда все будет хорошо.
Дмитрий Кулеба
Постоянный представитель Украины в Совете Европы
Постоянный представитель Украины в Совете Европы
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