Сломавшаяся демократия Америки
03.06.2017 12:05
Джеффри Сакс (фото - rodovid.me)
Экономист Джеффри Сакс о возможных последствиях политики Трампа и о роли крупных корпораций в принятии стратегических решений в Белом доме
Безумные нападки президента США Дональда Трампа на Парижское климатическое соглашение 2015 года отчасти являются продуктом его невежества и нарциссизма. Но не только. Это еще и результат глубокой коррупции американской политической системы, которая, согласно последним оценкам, перестала быть "полноценной демократией". Американская политика превратилась в игрушку в руках могущественных корпораций: снижение налогов для богатых, отмена регулирования самых главных загрязнителей окружающей среды, а для всего остального мира - войны и глобальное потепление.
На прошлой неделе шесть стран "Большой семерки" изо всех сил пытались объяснить Трампу, что такое изменение климата, но Трамп не поддался. Лидеры Европы и Японии привыкли считать США своим союзником в ключевых вопросах. Но после прихода Трампа к власти им пришлось задуматься над этими привычками.
Впрочем, проблема не ограничивается Трампом. Те из нас, кто живет в США, знают из первых рук, что демократические институты Америки за последние несколько десятилетий заметно ослабли. Этот процесс начался, наверное, ещё в 1960-х годах, когда американцы стали терять доверие к политическим институтам страны. Американская политика становилась все более коррумпированной, циничной, оторванной от мнения общества. Трамп - это всего лишь симптом (хотя и шокирующий, опасный) более глубокой политической болезни.
Политика Трампа - это воплощение тех подлых приоритетов, которые так широко поддерживаются Республиканской партией в Конгрессе США: сократить налоги на богатых, зарезав программы помощи бедным и рабочему классу; увеличить военные затраты, снизив расходы на дипломатию; разрешить уничтожение природы под лозунгом "дерегулирования".
И, действительно, с точки зрения Трампа, наиболее яркими моментами его последней зарубежной поездки стали: подписание контракта о поставках оружия Саудовской Аравии на 110 миллиардов долларов, выволочка странам НАТО за их якобы недостаточные военные расходы, отказ удовлетворить просьбы союзников США продолжить борьбу с глобальным потеплением. Конгрессмены-республиканцы активно приветствуют эти пугающие шаги.
Одновременно Трамп и контролируемый республиканцами Конгресс пытаются протолкнуть законопроект, который лишит медицинского обслуживания 20 с лишним миллионов человек лишь для того, чтобы снизить налоговые платежи самых богатых американцев. В новом проекте бюджета Трампа предполагается сокращение расходов на программу Medicaid (это медицинское страхование для бедных), программу дополнительной продовольственной поддержки SNAP (это продовольствие для бедных), программы помощи зарубежным странам (это помощь беднейшему населению мира), программу финансирования ООН, а также расходы на науку и технологии. Трамп готов зарезать федеральные программы расходов на образование, профессиональную подготовку, экологию, гражданские научные исследования, дипломатию, жилье, питание и на другие неотложные невоенные приоритеты.
Это совершенно не те приоритеты, которые разделяет большинство американцев. Большинство хочет повысить налоги на богатых, сохранить медицинскую страховку, прекратить ведущиеся Америкой войны, бороться с глобальным потеплением. По данным последних опросов общественного мнения, подавляющее большинство американцев хочет, чтобы страна оставалась участником Парижского соглашения о климате, из которого Трамп обещает выйти. Трамп и его подельники выступают против мнения общества, а не представляют его.
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Они делают это по одной и только по одной причине - деньги. Если говорить точнее, политика Трампа находится на службе у корпораций, которые оплачивают счета избирательных кампаний и, по сути, управляют американским правительством. Трамп стал кульминацией долгого процесса - мощное корпоративное лобби купило себе путь к власти. Сегодня таким компаниям, как ExxonMobil, Koch Industries, Continental Energy и другим фирмам, активно загрязняющим природу, уже больше не нужно ничего лоббировать. Трамп отдал им ключи от Госдепартамента, Агентства по охране окружающей среды, Министерства энергетики. Кроме того, они занимают высокие должности в Конгрессе.
Хотя значительную часть корпоративных пожертвований можно отследить, часть средств течет анонимно, это "теневые деньги", которые избегают надзора общества. Судьи Верховного суда, которых корпоративные доноры регулярно кормят и поят, разрешили и дальше хранить эти коррупционные потоки в секрете, приняв печально знаменитое решение по делу организации Citizens United.
Журналист-расследователь Джейн Майер задокументировала, что крупнейшим источником теневых денег является тандем братьев Дэвида и Чарльза Кох, унаследовавших компанию Koch Industries (активного загрязнителя природы) от отца. Это человек, чья деловая биография включает строительство крупного нефтеперерабатывающего завода для нацистского режима в Германии. Братья Кох (их совокупное состояние оценивается примерно в 100 миллиардов долларов), не скупясь, десятилетиями тратили деньги на захват американской политической системы, мобилизуя при этом остальные крайне правые корпоративные силы.
В вопросах налоговой политики и изменения климата позиция Республиканской партии практически полностью определяется братьями Кох и их дружками из нефтяной отрасли. Их аморальная цель проста - снизить корпоративные налоги и дерегулировать нефтегазовую промышленность. Им не важно, какими будут последствия для планеты. Для достижения этих целей они готовы лишить миллионы бедняков медицинской страховки и (что еще более шокирует) подвергнуть всю планету кошмарному риску глобального потепления. Их зло леденит душу, но оно реально. А Трамп является их доверенным слугой.
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Накануне зарубежной поездки Трампа 22 сенатора-республиканца написали ему письмо с призывом вывести США из Парижского соглашения о климате. Почти все эти сенаторы получают значительные пожертвования на выборы от нефтегазовой отрасли. Возможно, большинство из них напрямую зависят от пожертвований братьев Кох и тех лоббистских организаций, которые они секретно финансируют. По данным общественной организации Центр ответственной политики, расходы нефтегазовых компаний на федеральных кандидатов на выборах 2016 года составили 103 миллиона долларов, при этом 88% этих средств досталось республиканцам. Это, конечно, только те суммы, происхождение которых можно точно проследить.
Остальной мир должен срочно понять, во что сейчас превратилась Америка. За формальными структурами когда-то нормально функционировавшей демократии скрыта политическая система, управляемая корпорациями с циничными целями - снижать налоги на богатых, продавать оружие, безнаказанно загрязнять природу. В лице Трампа они нашли бесстыдного шоумена и телеперсонажа, который готов выполнять их приказы.
Задача всего остального мира сейчас заключается в том, чтобы сказать "нет" этой безрассудной корпоративной алчности Америки. А задача самих американцев - в том, чтобы вернуть контроль над демократическими институтами страны, вытащив на свет теневые деньги и подлые умыслы корпораций. Поскольку большинство республиканцев в Сенате обеспечивается небольшим перевесом голосов (52-48), сенаторы-демократы и всего лишь три честных сенатора-республиканца способны заблокировать основную часть или вообще всю программу Трампа и Кохов. Тем самым, есть шанс спасти ситуацию, хотя она и остается крайне опасной. Американцы - и весь мир - заслуживают лучшего.
Джеффри СаксЧитайте также: Выдержит ли демократия испытание Трампом
экономист, доктор философии Гарвардcкого университета,
специальный советник ООН в области устойчивого развития
Copyright: Project Syndicate, 2017
экономист, доктор философии Гарвардcкого университета,
специальный советник ООН в области устойчивого развития
Copyright: Project Syndicate, 2017
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