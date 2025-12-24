"В местном самоуправлении сложная ситуация… Я чувствую, что моя должность — это хождение по лезвию бритвы. Потому что количество проблем чрезвычайно велико. От меня требуют решений", — говорит LIGA.net городской голова Львова Андрей Садовый.

2026 год станет юбилейным, 20-м годом Садового на посту мэра. Начало третьего десятилетия его мэрства выглядит непростым. За 13 месяцев во Львове произошло два громких политически мотивированных убийства - Ирины Фарион и Андрия Парубия. Сроки строительства польской компанией Control Process работы мусороперерабатывающего завода — сорваны. Несмотря на большую релокацию бизнеса - катастрофически не хватает рабочей силы. Что с этим делать и как живёт Львов во время войны - в интервью Андрея Садового LIGA.net.