Путин от нас уже не отвяжется

Украина - самая удобная цель для имперской экспансии России, считает волонтер Юрий Касьянов



Кремль не успокоится. Глупо думать, что Россия вот-вот выведет свои войска с оккупированного Донбасса, прекратит поставки оружия и боеприпасов формированиям коллаборационистов, и отдаст нам контроль над госграницей. Это само по себе не случится.

Не станет Путин "разменивать Крым на Донбасс". Не для того он аннексировал полуостров, и не для того частично оккупировал Донецкую и Луганскую области, чтобы вот так просто уйти.

Санкции и международная изоляция не так ему страшны, как потеря власти в стране. Российская империя - и старая дореволюционная, и большевистская, и нынешняя ее убогая постсоветская реинкарнация - всегда питалась идеей "русского величия". Слова из песни "Широка страна моя родная" всегда были важнее хлеба, крова и личной безопасности.

Собственно, царя Николая сместили не из-за проблем с хлебом и не за военные неудачи, а потому что он своей бездарной политикой поставил под удар могущество и славу Российской империи. За это же поплатились и временщики. И сколько ни рубили голов большевики, сколько ни морили голодом, сколько миллионов своих же солдат ни угробили на полях сражений, но призрачные слава и могущество держали их на плаву до тех пор, пока сама людоедская власть не выродилась в геронтологическую клинику, перестала быть жуткой, потеряла уважение, и стала смешной...

Отдать Донбасс для Путина означает предать "русский мир", оторвать кусок от "Великой российской империи", которая всегда жила завоеваниями. Этого ему не простят. Переживут санкции, перетерпят изоляцию, покрепче затянут пояса, но слабости - не простят.

Более того, в преддверии скорых президентских выборов в России Путину нужна очередная победоносная война. Нужен "новый Крым" - слава русского оружия, ликующие толпы, парадные выходы, торжественные заседания... Сирийская авантюра провалилась уже окончательно, когда неуравновешенный Трамп вступил в игру. Чеченцы, к сожалению, разбиты, разобщены и дезорганизованы. Внутренний ФСБшный терроризм уже никого сильно не пугает и не консолидирует общество - люди привыкли к крови. Белорусы лояльны...



Для роли подходящей "девочки для битья" осталась только Украина.

Нанести мощный, быстрый, болезненный удар по "бандеровцам", окружить и разгромить наиболее боеспособные части ВСУ, выйти на линию Старобельск-Славянск-Мариуполь, а может, и дойти до самого Днепра - это означает не только подвергнуться жесткой обструкции со стороны цивилизованной части человечества, но и получить серьезные козыри для переговоров о новом переустройстве мира.

Понятно, что НАТО за нас не заступится, Америка обезоруживающий удар томагавками не нанесет, а реальная угроза глобальной экологической катастрофы из-за возможного разрушения атомных электростанций, а вероятность энергетического кризиса в Европе накануне холодов, возможные хаос и поток беженцев из Украины могут сделать Запад более сговорчивым.

Так почему, спросите вы, Путин до сих пор не наступал?.. Во-первых, готовился - и эти приготовления нельзя не заметить: созданы новые войсковые соединения вблизи украинской границы, накоплены огромные запасы новой военной техники, вооружений и боеприпасов. Во-вторых, Путин ждал, когда наша власть собственными руками демилитаризует и деморализует общество, искоренит остатки боевого, а не вышиватного патриотизма, уничтожит добровольческое движение, превратит боеспособную армию в колхоз заробитчан...

В целом, существующий киевский режим Кремль устраивает - защищать страну не хочет, с сепаратизмом не борется, думает только о своей личной выгоде. Трудно сыскать лучшего противника, своими собственными руками уничтожающего страну. Но время не ждет, нарастающие внутренние российские проблемы и особенности имперского менталитета могут заставить Путина пожертвовать нынешними украинскими партнерами. Итогом маленькой победоносной войны может стать дезинтеграция украинского государства, паника, хаос, и приход к власти в западных землях правых радикалов, которые фактически откажутся от "сомнительных" областей, населенных "предателями и ватой". И будут по обыкновению своему чистить пулемет... Чем не итог, который всех устроит, кроме нас с вами?..

Но мы еще посмотрим, кто кого.

Юрий Касьянов

волонтер

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