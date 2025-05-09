"Я не в политике" больше не оправдание. Публичность стала полем ответственности. Язык – тестом на принадлежность к сопротивлению

Ценности проявляются не только в поступках. Достаточно на секунду закатить глаза, чтобы показать свою позицию и мировоззрение. Когда блогер Анна Алхим не захотела спеть по-украински на крестинах, часть общества восприняла это как неуважение лично к ним. Другая – как прикольную шутку.

Но за этим случаем стоит гораздо более глубокая проблема: незавершенная деколонизация, конфликт мировоззрений, отсутствие ценностного консенсуса в стране, живущей 11-й год в состоянии войны.

Что произошло?

Блогер Анна Алхим оказалась в центре скандала из-за демонстративного отказапеть на украинском, пророссийских высказываний, публикации русскоязычного контента. На это отреагировали другие инфлюэнсеры и гражданское общество.

Скандал не был первым, но стал для блогера самым масштабным. Критику поступков Алхим высказала другая блогер Елена Мандзюк, активист Сергей Стерненко, ветеран Александр Терен и другие. На защиту Алхим встали ее подписчики и некоторые блогеры (Соня Морозюк, Санта Димопулос). 8 мая страницу Алхим в инстаграме в очередной раз удалили, сама она выехала из Украины.

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Конфликт Алхим – конфликт ценностей украинцев

Этот конфликт – не о пении, конкретном блогере и даже не о языке. Это о глубинном конфликте ценностей.

Это о том, как сильно украинское общество изменилось после 24 февраля 2022 года, о действительно большой пропасти в приоритетах и мировоззрении людей.

Это история о двух частях украинского общества, которые сегодня живут в одном доме/городе, но существуют в разных реальностях и информационных пузырьках.

С одной стороны – волонтеры, гражданское общество, военные, писатели, для которых язык, культура и информационная гигиена – вопросы выживания. Для них любое потребление российского контента уже не "личное дело", а поддержка реального физического агрессора.

Ведь за каждое прослушивание Apple Music, Spotify, просмотр YouTube россиянам поступают деньги. А российские артисты часто остаются инструментами официальной пропаганды и поддержки режима. Кроме этого, потребление росконтента – это еще и ментальное приобщение к российскому, что усиливает влияние пропаганды РФ.

Но есть и другая часть украинцев. Они не поддерживают российскую армию, не хотят поражения Украины, но в то же время не видят проблемы в том, чтобы петь песни Басты, включать детям российские мультики или постить мемы на русском.

Таких людей – много. Среди них – Анна Алхим, тысячи ее подписчиков. И, будем честны, многие в Украине в целом. В киевских детских садах, например, 20% детей плохо понимают украинский (исследование ОО "Спільномова"). Это значит, что дома они слышат в основном русский. А значит, их родители – сознательно или нет – выбирают русское.

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Вот здесь – главный вызов.

Обе эти группы людей живут рядом. Это не условная "Восточная и Западная Украина" – это соседи в одном доме, родители в одном классе, родственники за столом.

Это не дискуссия о стилях общения. Это сражение реальной ситуации с ценностями, мировоззрениями и повадками. И именно это делает конфликт острым и болезненным.

Разделено ли сегодня украинское общество? Глобально – нет. Мы все хотим победы Украины, поражения России, безопасности и мира близким, достойного отношения и качественных условий жизни. Мы объединены главными целями. Но понимание пути к этой цели у людей разное. Также разные стартовые позиции, текущие условия и понимание стратегических вещей в целом.

Но главное остается одинаковым для всех: хотим мы этого или нет, существует часть общества, которая говорит на русском и слушает российскую музыку. И они не готовы от этого отказываться. А российская машина пропаганды все это старательно усугубляет.

Как поступить?

Борьба продолжается не только на фронте, но и в сториз инстаграма, в TikTok детей, в выборе языка, в музыке на телефоне и даже в закатывании глаз на крестинах. Конфликт гражданского общества с Алхим – конфликт за то, какой будет украинская идентичность после войны. И будет ли она вообще.

Нам не стоит мечтать о "примирении" или "компромиссе", которые настанут сами собой. Гибридная война ведется не только ракетами, но через музыку, язык, шутки и привычки.

Если украинцы до сих пор потребляют российский контент — это не их личное дело. Это общая проблема.

Но ведь она превращается в направленные против нас деньги и ракеты. Она не решается годами и силами только гражданского общества и базовых упражнений власти. Требуется более основательная работа:

Предотвращение свободного доступа к российской культурной и языковой пропаганде в интернете. Государство должно найти инструменты, чтобы ограничить российскую музыку, блогеров, видео в интернете. Это не вопрос цензуры, это вопрос выживания. Человек с тяжелыми формами диабета или рака может выбрать лекарства и ограничения ради спасения или отказаться от них и умереть. Российский контент (часть которого – русский язык) – это как диабет, раковые опухоли и другие тяжелые болезни вместе взятые. Их лечение требует сложных и непопулярных решений, но это стратегические решения для спасения страны. Пример ВКонтакте показал, что такие ограничения идут на пользу. Инвестиции в контент. Популяризация украинского нуждается в контенте для всех возрастов, а контент – довольно дорогая вещь. И здесь уже задача государства, бизнеса и партнеров Украины – инвестировать в украиноязычную музыку, кино, блоги, медиа. Этика публичного давления и критики. Критика Анны Алхим, которая поначалу была достаточно конструктивной, затем переросла в волну безоговорочного хейта. С угрозами, соответствующей лексикой и совершенно неконструктивными мнениями. Общественное давление нужно всегда, но в рамках этики и закона. Болит ли у нас всех вопрос уважения к Украине? Очень! Но поможем ли мы Украине грубым хейтом? Нет. Поэтому здесь важно сохранять холодную голову и конструктив в высказываниях. Давить на бренды. Монетизация блогов производится благодаря рекламе. Так что, если блогер выражает поддержку российским властям, музыке и культуре, главный инструмент воздействия на него – давление на тех, кто покупает рекламу. Так же, как мы требуем у международного бизнеса не сотрудничать с РФ, должны давить и на украинский – не поддерживать блогеров, транслирующих пророссийские ценности.

Как со всем этим быть?

Языковой вопрос в 2025 году в Украине – маркер перехода от постсоветской гибкости ко взрослой ценностной определенности. Разгоревшийся вокруг Анны Алхим конфликт — это проявление культурного разлома. И одновременно – тест на предел допустимого в условиях войны.

В этом кейсе важно понимать: публичность = ответственность. И даже если вы не являетесь политиком или журналистом, ваш медийный вес формирует представление о норме.

Общество изменилось. Больше не работает нейтральность. "Я вне политики" больше не оправдание. Публичность стала полем ответственности. Язык – тестом на принадлежность.

На самом деле мы не ссоримся из-за украинского. Мы ссоримся из-за того, что не все переживают войну одинаково. Не все поняли, что язык – это не декорация, а позиция. А еще – это инструмент. На каком языке говорят украинцы – такая сторона получает больше возможностей для победы.

И хотя с вопросом музыки, языка и культуры на стратегическом уровне все понятно (никакого русского, если хотим выжить и победить!), также важно честно и четко понимать реальность: часть украинского общества все еще говорит по-русски и слушает Басту. И здесь недостаточно публичной критики или уговоров, это гораздо более глубокая проблема идентичности, знаний и ценностей. Требующая многолетней работы в виде ограничений российского, предложения качественного украинского, объяснений и диалога.

Анна Алхим не сдала языковой тест. Но теперь уже задача общества – сдать тест и на защиту украинского, и на способность ко взрослому внутреннему диалогу.

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