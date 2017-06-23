Гильдия патентованных коррупционеров
23.06.2017 18:20
Сергей Бережной
Вы сами-то верите, что нынешние депутаты Рады способны отказаться от парламентского иммунитета?
Один знакомый очень кстати напомнил эпизод из ядовито-саркастического (и очень хорошего) романа Терри Пратчетта "Стража! Стража!". На случай, если не читали: там действие происходит в городе, где преступления - в частности, грабеж, - лицензированы. Гильдия воров получает у власти патент, который каждый вор, совершая ограбление, обязан предъявить жертве. Это делает ограбление законным, а сопротивление ему - нарушением закона. Очень удобно. Плюс, конечно, уплата доли от награбленного в казну в качестве налога.
Городская стража, что важно, тоже не имеет права воров арестовывать, когда воры при исполнении. Можно арестовывать только воров, у которых нет патента. Но такие в патентованной среде и сами долго не живут, потому что в городе есть еще Гильдия убийц, тоже с патентом, которая на полностью легальных основаниях принимает заказы от Гильдии воров на устранение ее конкурентов, реальных или предполагаемых. И тоже, что характерно, с обязательной уплатой налогов с выручки.
Как легко заметить, обе Гильдии - и воров, и убийц - респектабельные законопослушные организации с безупречной репутацией, которую они всячески поддерживают.
Возвращаясь от литературы к реальности, от вымышленной Гильдии воров к действующей Верховной Раде, мы вынуждены будем слова "респектабельность" и "безупречная репутация" откинуть, так как в сегодняшней политике Украины они полностью лишены смысла. У нынешнего парламента, к сожалению, репутация далеко не безупречная, а о его респектабельности лучше не упоминать вообще - побьют. Коррупционные скандалы с участием нардепов давно перестали быть экзотикой, а после запуска осенью 2016 года Реестра электронных деклараций и имущественная состоятельность народных избранников перестала быть фигурой умолчания и стала гораздо больше похожа на фигуру из трех пальцев - классическую украинскую дулю. Этот позолоченный депутатский кукиш избиратели теперь могут оценить во многих ранее недоступных деталях и документированных суммах.
После запуска Реестра электронных деклараций имущественная состоятельность народных избранников перестала быть фигурой умолчания и стала гораздо больше похожа на фигуру из трех пальцев - классическую украинскую дулю.
Однако эта дуля вовсе не была единственным посланием, которое многоуважаемый самим собою депутатский корпус текущего созыва отправил своему электорату. Он также ясно продемонстрировал твердое нежелание эту ситуацию менять. Потому что как только в Раде заходит речь об усилении ответственности госслужащих, снятии неприкосновенности с коллег-депутатов, дополнительных полномочиях для НАБУ, обновлении составов ЦИК и КСУ, или, о ужас, о принятии нового избирательного кодекса, который, не дай бог, заставит депутатов осознать-таки ответственность перед избирателями, - у депутатского хора мгновенно пропадают голоса. Так и говорят - "голосов нет". Петь нечем. И голосовать нечем. И вообще все нечем.
Скорбное и демонстративное парламентское бессилие. Институциональная, извините за выражение, импотенция.
И если это называется "репутацией", то что же тогда называть диагнозом?
Единственное, что не вызывает тяжелой скорби в этой ситуации, так это защищенность наших героев от всякой ответственности. С этим все в высшей степени хорошо. Избрание в парламент стало для многих из них (практика показывает, что для большинства) одновременно и патентом на участие в дележе ренты от госактивов, и возможностью торговать своим влиянием, и грарантией, что простое предъявление этого патента избавит их от необходимости отвечать за содеянное. Даже если поймают. Вот Игорь Мосийчук - он разве ответил? Да что там Мосийчук, - Александр Онищенко, что ли, ответил? Не смешите мое чувство справедливости. Слаженными усилиями парламент обеспечил для Онищенко "зеленый коридор" в Лондон - бурными и продолжительными дискуссиями о защите чести уже напрочь загаженного депутатского мундира на фоне страшненькой мысли, что если вот "коневода" сейчас по-настоящему прижмут, то большинству законодателей придется выстраиваться за ним в очередь для дачи показаний. Поэтому ему и дали уйти, - так же, как дадут уйти и всем остальным. Потому что у гильдии парламентских коррупционеров по-прежнему есть формальный патент, который вся государственная машина, включая правоохранительные и судебные структуры, обязана уважать.
Но - не будем загадывать. Может быть, уйти удастся не всем. Тем более, что раньше коррупционые спички зажигались и сгорали по одной, а теперь полыхнул, почитай, целый межфракционный спичечный коробок. Смотрите сами, какой красивый собрался список из кандидатов на выход из рядов:
- Олесь Довгий - депутатская группа Воля народа
- Борислав Розенблат - фракция Блок Петра Порошенко
- Максим Поляков - фракция Народный Фронт
- Евгений Дейдей - опять фракция Народный Фронт
- Андрей Лозовой - фракция Радикальной партии Олега Ляшко
В этой многофракционности есть повод не только для удовлетворения ("хорошо пошла, никогда так не ходила"), но и для опасений. Народный Фронт уже дал понять, что своих "героев" он Генеральной прокуратуре не сдаст. На практике это означает, что НФ намерен провалить голосование не только по двум "своим" погорельцам, но по всем пяти кандидатам на снятие иммунитета - иначе его собственная "принципиальность" будет выглядеть откровенно ограниченной фракционным баннером. Оно бы и ладно, но хочется же для надежности еще и получить поддержку остальных "пострадавших" фракций, чтобы не выглядеть так одиноко на дне ямы с политическими помоями. А это возможно только при условии взаимности. Вы не топите наших, мы не топим ваших, никто никого не топит. Все смеются и размахивают мандатами.
Поддержка коллег, кстати, в данном случае должна заключаться не в том, чтобы голоса дать, а в том, чтобы их не дать - а для нынешнего созыва Рады это куда более простая задача. Вопрос о лишении иммунитета просто не наберет необходимые 226 голосов. Или еще проще: парламентская сессия закончится, вопрос просто "не успеют" рассмотреть, и до осени можно будет расслабиться. Все спасены, открываем шампанское, пусть даже сидя по уши в репутационном нужнике. А через три месяца, перефразируя Ходжу Насреддина, или ишак окочурится, или эмир что-нибудь изобретет, или Луценко снова присоединится к парламентскому большинству...
Если бы в Украине доброе имя политика ценилось хотя бы на вес шоколадных конфет (я уж не говорю "на вес бурштына"), действующий таким образом состав парламента мог бы озадачиваться тем, что он будет говорить избирателям перед следующими выборами. Но у нынешних такой проблемы нет. Они уже выучили речевку о том, что "любые выборы ухудшат состав Рады", и, значит, нынешний состав парламента (как и нынешний состав ЦИК, кстати), является "лучшим из возможных", то есть, вообще лучшим. Идеальным практически.
(Именно так, кстати, выглядит тяжелая потеря чувства политической реальности - предсмертное состояние закосневшей во власти правящей партии, при котором, как метко сформулировала Нина Хрущева, "право на коррупцию начинает восприниматься как естественная часть полученного на выборах мандата".)
Считате, что я несправедлив по отношению к народным избранникам? Так опровергнуть мой скептицизм проще простого: депутатам достаточно снять неприкосновенность с тех коллег, на которых пришли представления от Генеральной прокуратуры, и принять, наконец, закон об ограничении депутатского иммунитета, чтобы в следующие разы (а они будут обязательно, вы же в этом не сомневаетесь?) не пришлось так громко и позорно страдать.
Только я не верю, что Гильдия воров когда-нибудь добровольно откажется от патента, который позволяет любой совершенный ее членами грабеж считать законным деянием. Разве что она перестанет быть Гильдией воров.
Но тогда это будет уже совсем другая история.
Сергей Бережной
журналист LIGA.net
журналист LIGA.net
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