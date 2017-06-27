Движемся вслепую: Почему экономика Украины непредсказуема

Государственная статистика переживает кризис даже в развитых странах мира. Это вводит в заблуждение инвесторов и сбивает с толку реформаторов

Пока многие наши чиновники и сотрудники Нацбанка уже который день подряд развлекаются на AlfaJazzFest во Львове, подниму, наверное, занудную для многих из них тему. Статистика.

Отсутствие нормальной статистики сказывается на развитии украинской экономики также плохо, как и воровство чиновников, неработающая судебная система, балаганная Верховная Рада или любая другая громкая проблема, вокруг которой все бегают и кричат: зрада!

Вокруг Госстата никто не бегает. И тем более, ничего никто не кричит. Казалось бы, а с чего бы то вдруг? Ведь там же какие-то цифры как-то собираются, обрабатываются и довольно регулярно публикуются на сайте. Откуда же там зрада? Не нагнетаю ли я?

На самом деле отсутствие выверенных, отвечающих времени и реальности экономических индикаторов - это проблема ничуть не менее важная, чем все остальные, вышеперечисленные.

Обожглись на интернете

И вот почему. Приведу несколько примеров. Не так давно созданный при Минэкономразвития Офис эффективного регулирования (офис) решил изучить, насколько хорошо развиты в Украине сети скоростного интернета, и нужно ли применять госрегулирование. Результаты проведенного анализа оказались более чем смешными для участников интернет-рынка. Аналитики высчитали, что к скоростным фиксированным сетям в Украине в перспективе могут подключиться еще 14 млн абонентов, которые будут генерировать 17 млрд грн дополнительной выручки ежегодно. Исследователи базировали свои выводы на цифрах Госстата. Согласно этим данным, к скоростному фиксированному интернету в нашей стране подключено 5 млн абонентов, которые ежегодно платят за интернет всего 6 млрд грн всем существующим ныне провайдерам. Сопоставив эти цифры с приблизительной численностью населения и решив, что на каждые 100 украинцев должно приходится 45 подключений (почему-то это соотношение скопировано с рынка Швейцарии), экономические аналитики пришли к выводу, что нашим интернет-провайдерам еще расти и расти.

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Но на практике оказывается, что украинские операторы уже окутали оптоволокном практически все многоквартирные дома (где живет большинство наших граждан) и даже провели интернет во многие частные дома, даже в селах…

Отчасти можно понять, почему аналитики просчитались. Ведь у государства нет качественных цифр. Если Госстат показывает по итогу прошлого года 5 млн абонентов фиксированного интернета, то Национальная комиссия по вопросам регулирования связи - 6 млн. При этом частные исследователи из Factum Group сообщают, что скоростным бродбендом пользуются уже 65% наших граждан. Это косвенно свидетельствует о том, что в нашей стране должно быть уж точно больше 10 миллионов домохозяйств, подключенных ко всемирной сети.

Статистика... Если нет качественных цифр о функционировании интернет-рынка, аналитики, сами того не осознавая, обманут потенциальных инвесторов. Они нарисуют на бумаге рынок, который по факту уже давно поделен. А какая-нибудь наша очередная официальная делегация в Европе или какой-нибудь министр в очередной раз опозорится, сделав заявление, что Украину еще цифровизировать и цифровизировать.

"Ну и пусть он облажается. Это все мелочи и нюансы, которые совершенно не влияют на мою жизнь и мой кошелек", - скажет кто-нибудь из вас.

Невидимые сервисы

А вот неправда. Влияет. Еще и как. Приведу еще один пример. “В 1950-ых на промышленное производство приходилось более трети британского ВВП. Сейчас - десятая часть. Но объем выпущенной продукции фабрик все еще измеряется более тщательно, чем сервисы. Производство разбито на 24 отдельные индустрии, а услуги, которые сейчас составляют 80%% экономики, подразделены на количество сегментов, общее количество которых лишь чуть больше чем в два раза больше чем у товаров", - это отрывок из прошлогодней статьи на The Economist. Она о том, что такой измеритель экономики как ВВП безнадежно устарел из-за стремительного распространения интернет-сервисов (Uber, Airbnb, Google), добавленную стоимость которых очень сложно вычислить в рамках отдельно взятой экономики.

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"Некоторые физические продукты стали цифровыми сервисами, ценность которых тяжело отслеживать", - пишет издание, приводя ряд примеров. Скажем, музыкальную индустрию, где уже давным давно нет пластинок и кассет. И все продукты перекочевали в интернет.

К чему я веду. Если взглянуть таким же образом на то, как делит на сегменты товары и услуги наш Госстат, то можно ужаснуться. Ведь это советский союз 80-ых годов. Чего только стоят такие познавательные разделы как "Средства телефонизации", в котором до сих пор ведется учет количества таксофонов (куда же без них в наше время)!

А слона то я и не заметил

Теперь подробнее об очень важных цифрах. Гостат тщательно считает, какие товары мы продаем за рубеж, и какие товары покупаем за границей. По итогам первого квартала, например, товарное сальдо у нас отрицательное - минус $ 888 мн. Это плохо. Но сальдо экспорта и импорта услуг выглядит более обнадеживающим. Мы в плюсе. Причем в хорошем плюсе (+ $1,174 млрд по итогам того же первого квартала). Однако вызывает массу вопросов, как оценка всего сегмента экспортных услуг, так и в отдельности объема такого крупного экспортного сегмента как IT-услуги. Госстат называет их "компьютерные услуги", которых все наши IT-шники якобы оказали за 3 месяца всего на $293 млн. Почему я ставлю цифру под вопрос? Сами аутсорсинговые компании оценивают, что объемы экспортного рынка, на котором они работают, значительно выше. В 2016 году он, по их оценкам, составляет $2,5-3 млрд. Это говорит о том, что за квартал IT-специалисты должны продавать за рубеж в среднем объем услуг, приблизительно равный $600-750 млн.

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О чем это говорит: наша статистика по рынкам услуг (как и много где в мире) может явно прихрамывать. И это опять-таки не просто цифры. Не зная точного "удельного веса" всех услуг, которые мы покупаем за рубежом и продаем за рубеж, государство будет принимать неточные стратегически решения. Например, оно не будет в состоянии качественно сравнить приток и отток валюты в страну, что приводит к тяжело прогнозируемому курсу гривни. Крупные инвесторы опять-таки тоже не будут видеть всей картинки. И страна, которая на первый взгляд легко сравнивается по уровню ВВП на душу населения с африканскими государствами, на деле легко может оказаться одной из наиболее быстрорастущих экономик мира.

"Точно также как восстановление после землетрясения (что драйвит ВВП) не делает людей богаче, чем они были раньше, строительство меньшего количества магазинов не делает их беднее", - опять-таки приведу очень удачный, на мой взгляд, пример из The Economist. Он еще раз напоминает о том, что такие вещи как электронная торговля, способна увеличить товарооборот в разы лучше, чем строительство сотни новых ЦУМов в наше время. Попробуйте найти словосочетание "электронная коммерция" в отчетах Гостата или в инфляционных отчетах НБУ. Долго будете искать.

Автор: Стас Юрасов, редактор разделов Технологии, Телеком, Свой бизнес















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