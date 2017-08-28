Одна схема на две семьи. Что не так со сланцевым газом в Украине

Компания без инвестиций будет разрабатывать украинское месторождение сланцевого газа, которое по площади в три раза больше Люксембурга

Скандальная компания Yuzgas B.V., претендующая на заключение соглашения о разделе продукции (СРП) по Юзовскому месторождению сланцевого газа, раскрыла своих бенефициаров.

Ими оказались двое иностранцев - граждане Канады Ярослав Кинах и Тимоти М. Элиот. Имена бенефициаров появились на сайте компании спустя год после победы Yuzgaz в конкурсе на заключение СРП по крупнейшему газовому месторождению в стране. Пресс-релиз Yuzgas призван убедить общественность в серьезности намерений и прозрачности компании.

В реальности нынешний бизнес-проект по разработке Юзовского газового участка практически идентичен со схемой времен Виктора Януковича. Поменялись только участники.

Семья №1

В 2012 году одна из крупнейших в мире транснациональных нефтегазовых компаний Royal Dutch Shell стала победителем первого конкурса на заключение СРП по Юзовскому месторождению. Кроме Shell в конкурсе принимали участие Exxon Mobil (США) и российско-британская ТНК-BP.

Позже в проект искусственно была введена малоизвестная компания СПК-Геосервис, владельцами которой были украинцы Сергей Стовба (40%), Игорь Попадюк и Оксана Хрящевская (по 30%).

СПК-Геосервис получила 5% в Юзовском проекте через долю в совместном предприятии Надра Юзовская. Схема выглядела и реализовывалась очень просто. Государственная служба геологии и недр выбрала СПК-Геосервис на конкурсе по отбору инвесторов, с которыми Надра Украины создавала совместное предприятие для разработки Юзовской площади.

Необходимость конкурса объяснялась отсутствием средств у НАК Надра Украины. Из-за этого правительство Николая Азарова инициировало принятие отдельного закона, позволяющего ввести в СРП частную структуру. СПК-Геосервис предложила финансировать проект со стороны государства в обмен на долю в совместных предприятиях. Откуда средства у СПК-Геосервис - неясно. Прибыль компании по итогам 2011 года составила 0,6 млн грн.

Процесс заключения СРП между Украиной, Shell и СПК-Геосервис курировал советник министра экологии Эдуарда Ставицкого Владимир Игнащенко.

Сейчас он же - советник министра энергетики Игоря Насалика.

СПК-Геосервис получила долю еще в одном крупном сланцевом проекте - разработке Олесской площади, где победителем конкурса была американская Сhevron. Кроме того, партнером ExxonMobil по разработке Скифского участка на шельфе Черного моря должна была стать еще одна малоизвестная киевская фирма Геосервис Чауда через ООО Надра Шельф. Учредителями Геосервис Чауда были владельцы СПК-Геосервис - Стовба, Попадюк и Хрящевская. Таким образом, за один год три украинских геолога стали бизнес-партнерами крупнейших в мире нефтегазовых гигантов.

Очевидно, что СПК-Геосервис просто ширма. Если бы проекты с Shell, ExxonMobil и Сhevron состоялись, реальные бенефициары схемы получали бы часть прибыли от продажи добытых углеводородов. СМИ связывали компанию с окружением Януковича.

Семья №2

В 2014 году падение цен на нефть и война на Донбассе сделали сланцевые проекты в Украине непривлекательными. Shell и Сhevron объявили форс-мажор и ушли из Украины.

Новая власть начала вести переговоры с СПК-Геосервис с целью вывести компанию-прокладку из газовых проектов. Переговоры длились более года: СПК согласилась покинуть сланцевые проекты сразу после объявления победителей новых конкурсов на заключение СРП. Для этого бывшие учредители СПК переписали свои доли на офшорную Plast Trading Limited.

Дальнейшее развитие событий по форме полностью напоминает схему завода СПК-Геосервис в сланцевые проекты при Януковиче. Отличаются только детали и бенефициары.

В конце октябре 2015 года Надра Украины объявляет новый конкурс по Юзовскому газовому участку. В марте 2016 года в Люксембурге создается инвестиционный фонд Emerstone Capital Partners, который через дочернюю компанию Emerstone Energy (Люксембург) в июне 2016 года регистрирует компанию Yuzgas B.V.

Нидерландская офшорка на скорую руку создает сайт и подает документы на конкурс по разработке Юзовского месторождения.

Через месяц после создания Yuzgas B.V. становится победителем конкурса на крупнейшее в Украине месторождение. Скромное объявление о "новом инвесторе" напечатало правительственное издание Урядовий кур’єр.

Новый конкурс на заключение СРП курировал тот же чиновник, который отвечал за схему с геологами Семьи Януковича - Владимир Игнащенко. Сейчас он советник Насалика и секретарь межведомственной комиссии по СРП.





Фото: Минэнерго. Владимир Игнащенко - крайний справа

В сентябре 2016 года в аэропорту Жуляны Игнащенко встречал прилетевшего на чартере влиятельного политика и друга президента Игоря Кононенко. Эту встречу зафиксировали журналисты программы Схемы. У Кононенко, как известно, официально нет интересов в нефтегазовом бизнесе.

Игнащенко также известен как лоббист еще одного скандального СРП - по Прикерченскому участку шельфа Черного моря - с компанией Vanco. Бенефициаром этого проекта изначально был холдинг ДТЭК Рината Ахметова, но известно об этом стало только в 2012 году, через шесть лет после конкурса.

23 августа, спустя год после объявления компании победителем, Yuzgas распространила пресс-релиз, где указала, что конечными владельцами офшора являются Ярослав Кинах и Тимоти М. Элиот.

Кинах - бывший глава ЕБРР в Украине, он был единственным публичным лицом нидерландской офшорки. Тимоти М. Элиот - бывший глава газодобывающей компании Serinus Energy Inc. (до середины 2013 года она называлась Kulczyk Oil Ventures), которая в Украине владела одной из крупнейших частных газодобывающих компаний - ООО Куб-Газ.

У собственников Yuzgas нет средств для разведки и бурения на Юзовском участке. Как не было их у СПК-Геосервис. Об этом знали члены конкурсной комиссии, которые в 2016 году выбирали Yuzgas победителем, об этом знают в правительстве и в Минэнерго. Компания только сейчас приступила к поиску инвесторов. Одного даже нашли - это словацкая NAFTA a.s.

В реальности Yuzgas - это такая же ширма, как и СПК Геосервис. Компания без инвестиций собирается разрабатывать месторождение, которое по площади всего в пять раз меньше Нидерландов и в три раза больше Люксембурга.

В роли "геологов семьи" сейчас выступают бенефициары Yuzgas, роль инвестора исполнит NAFTA a.s. или другая более-менее легальная газодобывающая компания.

В 2012 году необходимость участия СПК-Геосервис объяснялась отсутствием средств у государства. В 2017 году победа Yuzgas аргументируется тем, что в Украину не планируют приходить крупные газодобывающие холдинги, поэтому мы должны радоваться хоть каким-нибудь инвесторам.

На месторождении сланцевый газ добывать никто не собирается. Это очень дорого и рискованно. В пределах Юзовского участка уже находятся 64 разведанные скважины, которые вполне реально восстановить без миллиардных инвестиций. Это и есть главная цель "инвесторов". Добытый газ или средства от его продажи будут распределять между участниками проекта. Какая доля достанется "новой семье" - вопрос арифметики.

Плохая власть в Украине меняется регулярно, но хорошие схемы остаются.

Евгений Головатюк, журналист LIGA.net