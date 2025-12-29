Почему Путин отвергнет все мирные предложения США и как Украине удержать военный и экономический баланс

Колонка публикуется в рамках цикла "Мир в 2026 году" – совместного проекта Project Syndicate и LIGA.net

Очевидно, будущее многовариантно, сценарно, поэтому мы можем говорить лишь о вероятности тех или иных сценариев. В лучшем случае можем выделить наиболее вероятный сценарий (да и то его вероятность обычно не превышает 25%), часто он же является инерционным, то есть таким, который воплощается, если все ключевые игроки продолжают делать то же, что и сейчас.

С точки зрения форсайтов (исследований сценариев будущего), проведенных в уходящем году, можно попытаться очертить инерционный сценарий 2026 года.

