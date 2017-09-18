Лагерный режим. Как советские привычки взрослых убивают детей

Страшная гибель девочек в лагере "Виктория" ставит вопрос не только о коррупции, но и о нашем отношении к собственным детям

В детском лагере "Виктория" в Одессе сгорели дети ...Можно не сомневаться, что последствия этой трагедии будет развиваться по отлаженному за долгие годы сначала советской власти, а потом и независимости, сценарию. Возможно, родословная этого сценария значительно длиннее, но царские времена я не застал, потому за них расписываться не буду.

Будут искать и наказывать виновных, самые высокопоставленные провинившиеся будут изо всех сил пытаться соскочить, активисты будут штурмовать Одесский горсовет, возможно, смогут отправить в отставку давно нелюбимого мэра, пресса и оппозиция припомнят президенту визит в лагерь в качестве свадебного генерала, ну и дальше в этом духе. Потом все затихнет, и новые "хедлайнеры" в новостных лентах сменят персонажей этой выгоревшей истории.

В общем, все будет как всегда.

Но я о другом. О том, почему произошла эта страшная, нелепая, но закономерная трагедия. О последней, совсем неброской ее причине.

И я не о воровстве, или фальшивой пожарной сигнализации, или сухом пожарном водоеме и неработающих гидрантах. И не о деревянном срубе, сгоревшем за полчаса. Кстати, в Одессе, где никогда не строили деревянных домов, потому что лес сюда нужно было везти издалека, а камень пилили чуть ли не в каждом дворе, лишь последний идиот - или, что скорее, чиновник-вор, - мог предпочесть душный сруб прохладному туфу-"ракушняку".

Я все думаю о последнем фрагменте страшного паззла, фрагменте, который, возможно, и оказался соломинкой, сломавшей жизни трех девочек.

О запертых дверях.

Об этом написали несколько источников. Вожатые заперли двери. Чтобы дети ночью не выбежали на улицу по своим детским делам. Чтобы не шалили.

И вот тут мне безумно хочется выругаться, причем самыми страшными словами, которых я за свою жизнь узнал немало.

Если я попрошу вас перечислить мне основные признаки, или, скажем так, символы тюрьмы, я уверен, что большинство в первую очередь назовет наглухо закрытые тюремные ворота или запертые двери камеры. Решетки на окнах, охрана и тюремная баланда уже вторичны.

Ну почему мы, декларируя приверженность европейским ценностям и искренне желая вырастить наших детей свободными, строим наши детские учреждения по образцам тюрем?

Вспомните любую рядовую школу. Заперты большинство дверей. На уроке учителю ничего не стоит, выйдя к завучу, запереть на ключ и дверь в класс. Решетки на окнах первого этажа и охранник на входе давно уже стали частью обычного школьного пейзажа.



Почему мы, декларируя приверженность европейским ценностям и искренне желая вырастить наших детей свободными, строим наши детские учреждения по образцам тюрем?

А вы задумывались, как ваш ребенок, если он учиться на первом этаже, будет выбираться из горящего класса, когда коридор полон дыма, а дверь в класс начинает обугливаться? Пока с другой стороны окна, на улице, будут суетиться пожарные, лихорадочно пытаясь выломать сантиметровые металлические прутья? А если и дверь к тому же заперта снаружи?

И не надо обвинять меня в сгущении красок, я эти кошмарные краски в данном случае наоборот, разбавляю. Потому что в воюющей стране пожар - не единственная катастрофа, которая может случиться в общественном здании. Рукотворных бед, сотворенных преступниками, хватает и без пожаров, почитайте хронику последних месяцев.

Каркать не хочу, но если стихийное бедствие или теракт застанут вас в запертом помещении, вы определенно не будете маяться клаустрофобией, а попытаетесь выбить дверь, окно или проломить стену. И потом, выбравшись, будете искать не злодея (этим займутся правоохранительные органы), а ту скотину, которой вздумалось вас запереть.

Беда в том, что этой скотиной очень часто являемся мы сами, даже если не мы поворачиваем ключ в замке. Почему мы не учим своих детей протестовать против насильственной (а как иначе это назвать?) изоляции? Почему не требуем от депутатов принятия соответствующих законов?

Примеров подобных законов в мире более, чем достаточно.

В Германии предусмотрена уголовная ответственность за оставление ребенка до 14 лет одного даже на 10 минут. В США разрешено разбивать стекло не принадлежащего вам автомобиля для спасения запертого там ребенка или даже животного. Ну, и, само собой, уголовная ответственность за оставление ребенка одного в машине или дома. Даже в России новая редакция ПДД запрещает водителям во время стоянки оставлять детей одних в автомобиле.

А у нас наказать могут только за оставление ребенка без присмотра, и то штрафом...

Ну, а дальше у некоторых "педработников" включается тюремно-совковая логика: если ребенок заперт в помещении детского воспитательно-образовательного учреждения, значит, он заведомо "под присмотром". И мы, родители, молча глотаем это, ведь не будешь же собачиться каждый раз из-за подобной "мелочи" с учителем, вожатой, воспитателем. Примерно так же мы сознательно "не замечаем" обстоятельных разговоров по мобильнику водителя маршрутки на скорости под сотню, отмечая лишь краем глаза траурные венки на придорожных столбах.

Так что подобные трагедии не только следствие вины всех, кого суд в итоге сочтет виновными, но и нашего с вами выбора - замечать или нет покушение на свободу наших детей.



Максим Кобза

специально для LIGA.net

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