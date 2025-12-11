Дайджест
Ядовитая пилюля Трампа к Рождеству. Почему уход из Донбасса приведет к третьему вторжению России
Игорь Тымоць
Корреспондент LIGA.net
Россия при посредничестве США настаивает на сдаче Украиной Донбасса, который не удалось захватить за 11 лет войны. Крайний срок – Рождество. Факт – это хуже, чем Минские соглашения.
Президент Дональд Трамп давит на Владимира Зеленского, требуя принять условия, совпадающие с желаниями Кремля. Аналитики говорят, что уступки по Донбассу могут не только не принести мира, но и распахнуть ворота для новой российской агрессии вглубь Украины. Почему? LIGA.net перечитала The Financial Times, Bloomberg, The Guardian, The Times – вот четыре вывода о новых "мирных инициативах".
