Как сделать приватизацию неправильно, или Финт ушами Центрэнерго

Почему приватизация саботируется на самом высоком уровне. Мнение Сергея Фурсы

Вопрос. На что готовы чиновники лишь бы не создавать независимые наблюдательные советы на государственных предприятиях?

Ответ - на все готовы.

Украина - чемпион по неправильному проведению реформ. 20 лет мы делали все так, как не надо делать. Прошел Майдан. За нас плотно взялись кредиторы и казалось, ситуация начала налаживаться. Показалось. Экономическая ситуация улучшилась, и мы снова начинаем чудить. И так не сильно старались, а теперь совсем отбились от рук.

Типичный пример - приватизация. В 90-е граждан Украины и инвесторов обманули. То, что происходило в Украине, точно не было приватизацией. Ваучеры и прочая ерунда - это схемы, оформившие эпоху первичного накопления капитала. Потом уже сформировавшиеся олигархические группы просто делили между собой новые активы. Первый шанс был упущен. А у общества появилась аллергия на приватизацию. Своего рода прививка от рыночной экономики.

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До Майдана 2013-2014 гг. единственным примером честной, правильной, приватизации стала повторная продажа Криворожстали. В результате государство получило огромную сумму денег, завод получил шикарного собственника (капитал, менеджмент, стандарты), инвесторы получили четкий сигнал на вход в Украину. Сделка win-win. Когда все довольны. Конечно, все кроме пары людей, которые надеялись получить этот завод бесплатно. Казалось, надо продолжать. Но продолжения не было и нет до сих пор.

Краеугольный камнь программы МВФ, в которой все еще остается Украина, - приватизация. Если вы против приватизации, можете и не читать дальше. Приватизация призвана уменьшить коррупцию, дать сигнал инвесторам, и в последнюю очередь - наполнить бюджет. Это очень важно для понимания. Именно в последнюю. Государственные компании являются одним из основных очагов коррупции в Украине. Ставки в политической борьбе повышаются так высоко, потому что люди очень хотят контролировать потоки. Финансовые потоки государственных компаний. И пока приватизация саботируется именно потому, что эти люди не хотятсвои потоки отпускать. Приватизация должна снизить цену места во власти. Правильная приватизация. А еще правильная приватизация приведет к приходу западных инвесторов. А значит доля прозрачного бизнеса в стране вырастет. И доля бизнеса, который будет заинтересован в построении правил игры также.

Но воз и ныне там. Не считая продажи 25% акций ряда облэнерго, приватизации в Украине нет уже 3 года. И есть все основания считать, что приватизация саботируется на самом высоком уровне. Самый яркий пример - компания Центрэнерго. Правительство обещало продать этот объект еще два года назад. Но каждый раз находило повод не делать это. Причем ситуация доходила до абсурда. Приватизацию назначали на весну, весной говорили, что не успевают и переназначают на осень, а осенью утверждали, что продавать такой объект в отопительный сезон нельзя. И все шло по кругу. Вот и в этом году Фонд государственного имущества не планирует продавать Центрэнерго. А обещает продать три объекта. Из них два - это ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" и ПАО "Аграрный фонд", стоимость которых, если посчитать все долги, может быть не только нулевой, но и отрицательной. И это точно не те компании, которые могут заинтересовать большого стратегического инвестора. Который нужен стране, чтобы привлечь внимание других игроков. Короче говоря - профанация.

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Тем временем Центрэнерго заявило, что намеренно планирует реорганизоваться из публичного в частное акционерное общество. Казалось бы, зачем? Ведь это выведет акции компании с биржи. А в случае приватизации, новый собственник вынужден будет потратиться и выкупить акции независимых инвесторов. И если вы готовите актив к продаже, то должны сделать ровно наоборот. Но компания идет в другом направлении. Менеджмент решает уйти с рынка. Вопрос - почему? Все просто. Для того, чтобы быть на бирже, компания должна иметь независимый Наблюдательный Совет. А только что, на примере Нафтогаза, мы увидели, как это больно. И Центрэнерго не хочет, чтобы менеджмент контролировали какие-то непонятные люди. Которые пришли не "от нужного человека". И компания уходит с рынка, попутно кидая кучу розничных инвесторов, в том числе иностранных. Инвестиционная привлекательность во всей красе. И это, конечно, не единственное странное решение менеджмента. Чего стоит тот факт, что компания, прибыль которой исчисляется сотнями миллионов гривень, до сих пор находится под процедурой "банкротства", потому что не гасит один старый долг. Это тоже такая себе подготовка к приватизации.

В итоге, чиновники делают два дела. Первое - саботируют приватизацию. Второе - не допускают роста прозрачности государственного актива.

А теперь не спрашивайте, почему нам нужна приватизация.

Сергей Фурса

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

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