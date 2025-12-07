"Полный зал. Что же такого должен еще сделать Миндич, чтобы мы переплюнули Пивоварова?" – поинтересовался Евгений Кошевой в начале выступления Единого Квартала.

LIGА.net сходила на первое выступление Квартала после скандального разоблачения коррупционных схем Тимура Миндича и увольнения Андрея Ермака, чтобы посмотреть, как они будут шутить о совладельце студии и президенте. Рассказываем, что мы там услышали (спойлер: смешно было, но не из-за выступления на сцене).