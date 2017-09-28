Контуры грядущего: Как будут выглядеть обвинения против Трампа

Группа Мюллера ведет расследование в двух направлениях: противодействие Трампа правосудию и возможное получение им финансирования из России





Когда на прошлой неделе появились новости о конкретных документах, запрошенных Робертом Мюллером - специальным прокурором, который руководит расследованием роли России в американских выборах 2016 года и возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Кремлем, - леденящий ужас охватил и без того нервничающий Белый дом Трампа. Затребованные документы касаются некоторых известных событий, которые вполне могут привести к предъявлению Трампу обвинений в воспрепятствовании правосудию, или же могут показать, что его избирательный штаб был, как минимум, заинтересован в игре с русскими.

Вероятные (или даже вполне вероятные) обвинения в препятствовании правосудию могут вытекать из нескольких попыток Трампа заблокировать данное расследование. В частности, Трамп просил директора ФБР Джеймса Коми быть помягче, ведя следствие в отношении отставного генерала Майкла Флинна, бывшего советника по национальной безопасности. Трамп неохотно уволил Флинна, якобы потому, что тот наврал вице-президенту Майку Пенсу о содержании своих телефонных разговоров с российским послом после выборов.



Читайте также: История неуспеха. Почему Стивену Бэннону пришлось уйти

Пенс заверял страну, что Флинн и посол просто обменивались вежливостями, в частности рождественскими поздравлениями. Но на самом деле они обсуждали перспективы отмены Трампом санкций, который уходивший президент Барак Обама ввел против России в качестве наказания за ее вмешательство в выборы. Мюллер, конечно, хочет знать, был ли Трамп осведомлён о переговорах Флинна и не санкционировал ли он их.

Кроме того, Трамп просил высокопоставленных лиц в американской разведке попытаться убедить Коми быть помягче с Флинном. Одна из загадок: почему Трамп так нервно защищал Флинна. Нет ли у Флинна компрометирующих данных на президента?

В мае Трамп уволил Коми, после чего последовали сбивчивые заявления помощников Белого дома, объяснявших, почему он это сделал. Но затем Трамп проболтался в одном телевизионном интервью, что, увольняя Коми, он думал об "этом русском деле". На следующий день, на встрече с высокопоставленной российской делегацией в Овальном кабинете Трамп заявил, что увольнение Коми освободило его от "сильного давления".

Определенно это не самая лучшая идея для президента - уволить человека, который ведет против тебя следствие. Этот урок Ричард Никсон выучил во время Уотергейтского скандала. Уволив Коми, Трамп наткнулся на Мюллера, бывшего директора ФБР при администрациях как демократов, так и республиканцев, которого политики обеих партий ценят за честность.

Читайте также: Отставка Коми и пленки Никсона. Повторится ли Уотергейт

Не одному лишь Трампу грозят уголовные обвинения по итогам расследования Мюллера. В поле зрения Мюллера попали также Пол Манафорт, бывший глава избирательного штаба Трампа, и зять Трампа - Джаред Кушнер. У Кушнера и его жены, Иванки Трамп (говорят, что она - любимый ребёнок президента), есть должности в Белом доме, причем Кушнер участвует в решении абсурдно широкого спектра вопросов - от урегулирования израильско-палестинского конфликта до реорганизации федерального правительства.

Мюллер нанял экспертов по финансовым преступлениям, а это зловещая перспектива для остальных мишеней его следствия. Помимо расследования деятельности Кушнера во время предвыборной кампании, Мюллер, как можно понять, внимательно изучает еще и огромный бизнес Кушнера в сфере недвижимости. Несколько лет назад Кушнер с отцом купили самый дорогой дом Нью-Йорка по адресу Пятая авеню, №666; из-за этой сделки они оказались в огромных долгах, не имея возможности их выплачивать. Желание найти крупные суммы, необходимые, чтобы остаться на плаву, заставило Джерада Кушнера обратиться к иностранным кредиторам, в том числе к российскому банкиру, близкому к Владимиру Путину.



Читайте также: Билл Браудер: Россия пытается отменить Закон Магнитского

Известно также, что Мюллер плотно занят Манафортом, лоббистом и политическим консультантом, помогавшим диктаторам. Одним из его наиболее печально знаменитых клиентов был пророссийски настроенный Виктор Янукович (выиграв президентские выборы в Украине, Янукович посадил в тюрьму свою главную соперницу, бывшего премьер-министра [Юлию Тимошенко - Ред.], на основании сфабрикованных обвинений). Команда Мюллера изучает бизнес Манафорта - проекты в разных странах мира; долги; средства, спрятанные в зарубежных налоговых офшорах; операции, вызывающие подозрения в отмывании денег, и так далее.

Для оказания давления на Манафорта Мюллер даже устроил утренний обыск в его доме в северной Вирджинии и дал ему понять, что ему предъявят обвинения, - всё это, по всей видимости, с целью убедить его дать показания на Трампа. Хотя Манафорта уволили из штаба Трампа еще в августе прошлого года после скандальных публикаций о его работе в Украине, Трамп, действуя вопреки советам помощников, продолжал контактировать с Манафортом в первые месяцы своего президентства. Кроме того, недавно выяснилось, что в 2016 году, когда Манафорт еще был главой штаба, он предложил информировать одного российского олигарха о ходе президентской компании в США, хотя обычно председатели избирательных штабов слишком заняты, чтобы заниматься подобными задачами.

Мюллер явно надеется заставить говорить и Флинна, и Манафорта. В этом нарастающем скандале под угрозой оказался и сын президента - Дональд Трамп-младший. Особый интерес у Мюллера вызывает встреча в башне "Трамп-тауэр" в июне 2016 года между руководством предвыборного штаба Трампа и российским юристом, тесно связанным с Кремлем, который предложил Дональду-младшему некий грязный компромат на Хиллари Клинтон. Подобная перспектива восхитила сына кандидата в президенты. ("Мне это очень нравится", - написал он в ответ в электронном письме).



Читайте также: На фоне России. Дональд Трамп и проклятие Кремля

Дональд-младший сначала описывал эту встречу как разговор об усыновлении детей из России американцами (что было запрещено президентом России Владимиром Путиным в 2012 году). Но на самом деле это был разговор о санкциях и других вопросах, интересовавших Россию. Хотя Кушнер и Дональд-младший утверждают, что встреча была безрезультатной, их слова пока что не подтверждены. Мюллера также интересует роль Трампа в составлении (на борту президентского самолета, возвращавшегося из Европы) заявления, которое в очередной раз вводило в заблуждение общество по поводу содержания разговора с русскими на встрече в "Трамп-тауэр".

Уже больше года Трамп решительно заявляет, что у него нет деловых интересов в России, и что он не получал никаких кредитов от этой страны. Однако его мягкость по отношению к Путину остается загадкой. Недавно выяснилось, что Трамп пытался построить огромную "Башню Трампа" в Москве, и этот проект продолжался даже после его выдвижения кандидатом в президенты, хотя потом - из-за отсутствия разрешений и земли - он был закрыт.

В Вашингтоне интерес к российскому расследованию Мюллера то растет, то снижается. Но это расследование не прекратится, пока Мюллер не убедится в том, что он знает все, что ему нужно знать.

Элизабет Дрю

писатель, журналист

Copyright: Project Syndicate, 2017



Читайте также: Кольцо сжимается. Дональд Трамп в двухпартийной осаде

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.