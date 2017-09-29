Удержит ли Европу немецкий якорь? Фактор Германии после выборов

Германию привыкли считать столпом Евросоюза, но останется ли эта опора достаточно надежной после выборов?





Результаты федеральных выборов в Германии являются важнейшим уроком для Европейского союза: даже страна, которая была основой стабильности ЕС в условиях кризиса, не застрахована от политической фрагментации и поляризации. Хотя канцлер Ангела Меркель почти наверняка получит четвертый срок полномочий, ее новое правительство, вероятно, будет значительно слабее, чем три предшествующие ему.

На сегодняшний день, Бундестаг насчитывает шесть фракций, по сравнению с четырьмя в предыдущем избирательном сроке. Правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС) Меркель получил 33% голосов, что является самым худшим результатом с 1949 года, но все еще достаточным, чтобы обеспечить ХДС большинство мест в парламенте. Левоцентристские социал-демократы (СДПГ) - вторая по величине политическая партия Германии и часть предыдущей правящей коалиции Меркель - также достигли послевоенного минимума, получив лишь 20,5% голосов.



Читайте также: Выборы в Германии: Сложности у Меркель и триумф понимающих Кремль

Тем временем, популистская Альтернатива для Германии (АдГ) выиграла 12,6%, что делает эту анти-европейскую, пророссийскую и стойкую ксенофобскую партию первой крайне правой партией в Бундестаге за почти 60 лет. И СДПГ признала себя побежденной, пообещав провести предстоящий избирательный срок в оппозиции.

В этом контексте, Германией, вероятнее всего, будет управлять так называемая "Ямайская коалиция", названная так из-за цветов партий - ХДС, Зеленых и Свободных Демократов (СвДП) - которые в нее войдут. Но учитывая неоднородные позиции партий по внешней политике, такая коалиция будет трудноуправляемой.

Аналогичным образом, оппозиция, возглавляемая СДПГ, будет охвачена глубокими разногласиями. Действительно, вряд ли она вообще будет сотрудничать по каким-либо вопросам со своими коллегами из оппозиционной партии АдГ. СДПГ не разделяет практически никаких ценностей с АдГ, которая с популистской и националистической напыщенностью уже заявила, что ее основной целью будет критика позиций остальных партий. В результате десятилетия традиции соблюдения парламентских норм приличия и коллегиальности оказались под угрозой.

Учитывая центральную роль Бундестага в формировании немецкой политики в отношении к ЕС, это может ослабить потенциал правительства Меркель в обеспечении того рода лидерства, в котором сегодня нуждается Европа.



Читайте также: Четыре фронта обороны Европы

Безусловно, есть и хорошие новости. Победа ХДС Меркель, пусть и слабая, подразумевает элементы стабильности, на которые можно опираться. Быстрое решение Меркель взять на себя ответственность за формирование жизнеспособного коалиционного правительства означает, что ее приверженность сохранению ЕС и ее решительная защита демократии и западных ценностей будет и впредь определять политику Германии. Умеренность, стабильность и международная открытость будут оставаться лозунгом Германии, независимо от количества опасных заявлений которые извергает AдГ.

Но с точки зрения действий в области международных проблем, партнерам Германии придется проявить терпение. В частности, хоть и ожидается, что Меркель будет тесно сотрудничать с проевропейским президентом Франции Эммануэлем Макроном в создании новой модели интеграции ЕС в эпоху пост-Brexit, маловероятно, что она сделает это прямо сейчас. Одно только формирование коалиции - в частности, консервативно-либерально-зеленой коалиции - займет несколько месяцев. Выборы в следующем месяце в Нижней Саксонии, где АдГ обеспечила себе значительную поддержку, добавят еще один элемент неопределенности в этот микс.

Даже после этих выборов, компромисс может оказаться нелегкой задачей. Баварский Христианско-социальный союз (ХСС) - братская партия ХДС - столкнется с очередными государственными выборами следующей осенью. Чувствуя горячее дыхание АдГ, ХСС уже обострил свою критику в адрес иммиграционной политики Меркель и, вероятно, попытается в следующем году подтолкнуть канцлера в сторону правых.

Пожалуй, самой сложной задачей для коалиционных партий станет еврозона. В этой области СвДП и Зеленые заняли позиции сопротивления, особенно когда речь идет о совместном управлении кризисами, механизмах взаимного страхования и фискальных инструментах. Но эта борьба за достижение общей позиции может оказаться полезной для всего ЕС, поскольку его лидеры пытаются найти баланс между ответственностью правительств стран-членов и институтов еврозоны, который необходим валютному союзу для эффективного функционирования.

Может оказаться, что для коалиционных партий Германии, не говоря уже о правительствах Франции и Германии, будет проще создать новые рамки для двустороннего и европейского сотрудничества в области безопасности. Опросы показывают, что опасения, связанные с терроризмом и внутренней безопасностью, перевешивают страхи перед иммиграцией. Если эти насущные проблемы будут рассмотрены на общеевропейском уровне, как предложила Меркель в своем победном заявлении, поддержка Европы в конечном итоге может вернуть расположение недовольных избирателей, которые проголосовали за АдГ.

Независимо от того какое правительство появится в Германии в предстоящие недели, его лидерам будет необходимо приложить больше усилий для разъяснения своих политических решений как гражданам, так и международным партнерам. С АдГ в Бундестаге немецкая общественность столкнется с большей радикализацией позиций по вопросам внешней политики - от управления ЕС до отношений с Россией, - чем когда-либо за последнее поколение. Несмотря на то, что немецкие центристы выдержали, их консенсус должен быть еще испытан временем.



Даниела Шварцер

директор Совета по международным отношениям Германии (DGAP)

Copyright: Project Syndicate, 2017

Читайте также: Душный новый мир: Туманные перспективы коалиции в Бундестаге

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.