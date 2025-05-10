Хозяйственный кодекс Украины, принятый в 2003 году, должен был стать основой регулирования хозяйственных отношений и шагом в направлении адаптации экономики Украины к мировым стандартам. Однако на практике многие его положения были пережитком советского видения экономического развития страны.

С принятием Закона 4196-IX от 09.01.2025 Хозяйственный кодекс с 28 августа 2025 года признается утратившим силу.

Это решение поставило точку в дискуссиях вокруг целесообразности отмены Хозяйственного кодекса, но, в свою очередь, подняло много вопросов о возможных последствиях, в том числе со стороны бизнес-сообщества.

Прежде всего бизнеса, деятельность которого ведется в одной из таких организационно правовых форм, как:

частное предприятие

дочернее предприятие

иностранное предприятие

предприятие объединения граждан (религиозная организация, профсоюзы)

предприятие потребительской кооперации

Рекомендуем обратить внимание, что с 28.08.2025 г. будет запрещено создание юридических лиц в этих организационно-правовых формах, а для уже существующих предоставляется трехлетний срок для приведения их уставов и внутренних положений в соответствие с требованиями законодательства.

Следует отметить, что законодатель, с одной стороны, прямо не запрещает существование вышеупомянутых предприятий после окончания переходного периода, но с другой стороны, правовая неопределенность может отрицательно повлиять на взаимоотношения с контрагентами, банковскими учреждениями, получение государственных гарантий, а также усложнить ведение хозяйственной деятельности в целом.

Таким образом, для недопущения негативных последствий для этой категории бизнеса есть смысл использовать переходный период для принятия решения об изменении организационно-правовой формы, избрав одну из форм, предусмотренных действующим законодательством.