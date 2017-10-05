Диагноз: массовый убийца

Что происходит в сознании человека, который открывает огонь очередями по толпе

В минувшие выходные Стивен Пэддок открыл огонь по фестивалю музыки в стиле кантри в Лас-Вегасе (штат Невада) из окон расположенного рядом отеля, убив как минимум 59 человек и ранив более 500. 64-летний Пэддок, бывший бухгалтер без судимостей, был в итоге найден мертвым в своем номере отеля, где также нашлись 23 единицы оружия, в том числе более 10 автоматов. Позднее полиция обнаружила в доме Пэддока еще 19 единиц оружия, а также взрывчатку и несколько тысяч патронов. Однако власти до сих пор так и не выяснили, в чем же был его мотив.

В ближайшие дни, вероятно, станут известны новые подробности об образе мыслей Пэддока и его целях. Однако массовые убийцы, которых называют "одинокими волками", то есть действующие индивидуально преступники без связей с какими-либо движениями или идеологией, - это далеко не новый феномен. Аналогичные случаи дают нам важные ключи к пониманию мотивации и мыслительных процессов в голове у массовых убийц.

Большинство массовых убийц не выживают после совершенного преступления; они либо убивают себя сами, либо позволяют сделать это полиции. Но те, кто выжил, имеют определенные общие черты, в частности, два самых часто встречающихся у них диагноза - нарциссическое расстройство личности и параноидальная шизофрения. Таким был случай Андерса Брейвика, ультраправого норвежского террориста, который в 2011 году взорвал микроавтобус, убив восьмерых, а затем расстрелял 69 участников молодежного летнего лагеря. Сейчас он сидит в тюрьме в Норвегии.



Массовые убийцы, которых называют "одинокими волками", действующие индивидуально преступники без связей с какими-либо движениями или идеологией, - далеко не новый феномен

Данный взгляд подкрепляется анализом поведения до преступления. В своей книге "Психология массового убийства" (вышла в серии "The Wiley Handbook") Грант Дуве, директор по вопросам исследований и оценки в Департаменте исправительных учреждений штата Миннесота, проанализировал 160 случаев массовых убийств в США с 1915 по 2013 годы.

Дуве обнаружил, что у 60% преступников либо было диагностировано психическое расстройство, либо они демонстрировали признаки серьезной умственной нестабильности накануне преступления. Примерно треть общались с профессиональными психиатрами, которые чаще всего ставили им диагноз "параноидная шизофрения". Вторым наиболее часто встречающимся диагнозом была депрессия.

Однако большинство людей, страдающих от подобных расстройств, безопасны для общества, поэтому такой диагноз не дает полной картины. Дуве отмечает, что различие может отчасти заключаться в обостренных ощущениях больного, будто его преследуют, и в столь же остром желании отомстить.

Эти взгляды подтверждает Пол Маллен, австралийский судебный психиатр. Опираясь на детальное изучение пяти массовых убийц, которых он лично обследовал, Маллен пришел к выводу, что таким убийцам с трудом удается примирить грандиозные представления о своей личности с неспособностью добиться успеха на работе или в личных отношениях. Они решают, что единственным объяснением этих неудач является саботаж со стороны окружающих.



Примерно две трети массовых убийц пережили травматическое событие накануне преступления (обычно это потеря работы или разрыв отношений), однако при этом большинство из них неделями или даже годами обдумывают и готовят свою месть.

Более того, в ходе своего исследования Маллен обнаружил, что путь к массовому убийству является достаточно стереотипным. В детском возрасте все изученные Малленом преступники были объектом издевательств или находились в социальной изоляции. Все они отличались подозрительностью и твердолобостью, а эти качества вели к усугублению изоляции. Они постоянно сваливали свои проблемы на других, считая, что окружающие их отвергают; они не понимали, что сами являются слишком эгоцентричными или занудными.

Пациенты Маллена маниакально копили обиды на всех, кого они считали частью групп или сообществ, отказавшихся их принять. Они непрерывно думали о былых унижениях. Это привычка лишь разжигала чувство обиды, а со временем и фантазии о мести, которые в итоге приводили к мысли о массовом убийстве ради славы и нанесения вреда всем тем, кто, как они полагали, вредил им (причем даже если для них самих это означало неминуемую смерть).



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Именно поэтому в выборе массовыми убийцами своих жертв обычно находится своеобразная извращенная логика. Когда речь заходит о бойнях в школах, как например, в 1999 году в школе Колумбайн, такая логика понятна: наказать тех, кто не принимал преступников в свое общество. Агрессию на рабочем месте часто провоцируют увольнения. Но даже в тех случаях, когда цели кажутся выбранными случайно, со временем обычно выясняется некая логика, например, речь может идти о наказании общества в целом.

В деле Пэддока многие вопросы, конечно, останутся без ответа, начиная с вопроса, почему он выбрал для атаки этот конкретный концерт. Однако контуры его истории уже начинают вырисовываться. Подтверждая сценарий одиночки, один из его соседей рассказал, что "странный" Пэддок "держался само по себе", и что жизнь по соседству с ним была "похожа на жизнь рядом с пустотой". Также выяснилось, что в 2012 году Пэддок подал иск за халатное отношение к клиентам к отелю в Лас-Вегасе, в котором он упал; склонность к сутяжничеству является одним из фирменных знаков обидчивой паранойи.



После бойни более половины массовых убийц либо сразу совершают самоубийство, либо провоцируют полицию, чтобы их застрелили. Этот показатель в среднем почти в десять раз ниже у преступников, совершивших обычное убийство.

Дуве утверждает, что вопреки общепринятым взглядам подобные стрелки не "просто срываются с катушек". Примерно две трети массовых убийц пережили травматическое событие накануне преступления (обычно это потеря работы или разрыв отношений), но, тем не менее, большинство из них неделями или даже годами обдумывают и готовят свою месть. В случае Пэддока таким тайным планированием может объяснить наличие арсенала, найденного в его доме и в номере отеля, который он снял за несколько дней до преступления.

После бойни более 50% массовых убийц либо сразу совершают самоубийство, либо провоцируют полицию, чтобы их застрелили. Этот показатель в среднем почти в десять раз ниже у преступников, совершивших обычное убийство. Дуве задается вопросом: свидетельствуют ли данные цифры о том, насколько эти люди психически больны? Возможно, они считают, что уже не могут больше выносить агонию жизни; как он только они "свели счеты" за свое воображаемое унижение, у них исчезают причины жить дальше.

Маллен полагает, что сценарий подобной формы суицида закрепился в современной культуре, он продолжает привлекать желающих исполнить в нем главную роль. Если мы окажемся неспособны применить накопленные опытным путем знания для предотвращения их выхода на сцену, они будут и дальше выбирать себе цели в зрительном зале.

Радж Персауд

консультант-психиатр (Лондон)



Эдриан Фернхэм

профессор психологии в Университетском Колледже Лондона

Copyright: Project Syndicate, 2017

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