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Семь ошибок при построении бренда работодателя

11.10.2017 08:38
Семь ошибок при построении бренда работодателя
Виктория Антуневич
Как создать идеальный бренд. Колонка Виктории Антуневич

Не секрет, что развитием бренда работодателя нужно заниматься системно, понимая конечную цель, реальные потребности целевой аудитории и ресурсы, которыми вы располагаете. Или не заниматься вообще. Голословные заявления и красивые картинки, не подкрепленные реальными действиями, создадут лишь ложные ожидания. Потерять доверие сотрудников легко, а восстановить его будет ох как непросто. Да и руководство вряд ли даст вам второй шанс.

Имея возможность сравнивать компании изнутри и снаружи, можно выделить семь наиболее популярных ошибок при построении бренда работодателя.

1. Нечетко сформулированные или неправильно обозначенные цели

Правильная постановка задачи - одно из самых важных условий в построении сильного бренда работодателя. Привлечь таланты или остановить текучку кадров - это разные задачи, которые требуют разных подходов и инструментов. Сформулируйте цель, определите показатели эффективности, делайте замеры, собирайте обратную связь, управляйте ожиданиями руководства.

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2. Непонимание своей аудитории

В эту ловушку попадаются почти все работодатели: вам кажется, что вы все знаете о своих сотрудниках. А на самом деле при построении бренда работодателя используются ложные представления о потребностях и мнении целевой аудитории. Поэтому прежде всего проведите всестороннее исследование - количественные и качественные опросы сотрудников и ключевых стейкхолдеров. Только понимая свои слабые места и зоны для развития, можно разработать эффективную стратегию, которая приведет к ожидаемым результатам.

3. Привычка все делать самостоятельно

Зачастую компании предпочитают обходиться внутренним ресурсом: экономят на исследованиях, проводят опрос сотрудников своими силами, пишут на основании этого стратегии и т.д. Чаще всего такой подход - это путь в никуда. Каждый должен заниматься своим делом. Вы же не лечите зубы самостоятельно, а обращаетесь к специалисту. Поэтому гораздо дешевле и эффективнее в долгосрочной перспективе обратиться к профессионалам, которые проведут исследования, дадут рекомендации и помогут создать и реализовать стратегию.

4. Отсутствие поддержки руководства

Очень часто руководство компании не вовлекают в процесс разработки ценностного предложения или подключают к проекту формально. Это обычно приводит к тому, что наработки рабочей группы отличаются от видения руководства. Возникает риск расхождения между ожиданиями руководства и реальностью.

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Если топ-менеджмент не включен в проект, он будет действовать привычными способами, не совпадающими с созданным ценностным предложением или противоречащими ему. И в глазах сотрудников ваши действия потеряют доверие. Поэтому обязательно вовлекайте руководство на всех этапах, чтобы вы действовали как единая команда и не противоречили друг другу.

5. "Один в поле не воин"

Можно разработать EVP (Employment Value Proposition, или ценностное предложение работодателя) и развивать бренд работодателя силами только HR-отдела. Но давайте будем реалистами: для обеспечения качественных коммуникаций, синхронизации с корпоративным брендом и реализации проекта на всех уровнях нужна поддержка маркетологов, пиарщиков, руководителей ключевых отделов.

Кроме того, в любой компании всегда есть несколько энтузиастов, которые смогут стать внутренними послами вашего бренда работодателя. Используйте этот ценнейший ресурс. Тут сработает принцип Парето: 20% сотрудников будут влиять на оставшиеся 80%.

6. Слепое копирование корпоративной культуры успешных компаний-работодателей

Вдохновляться примерами и черпать вдохновение зарубежных и украинских коллег можно и даже нужно. Но иногда с целью экономии времени и ресурсов компания просто делает "кальку". Редко удается полностью адаптировать существующую культуру компании. Нужно четко понимать, для чего использовать тот или иной позаимствованный инструмент и как это реализовать с учетом реалий вашей компании.

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Предлагаю идти от обратного. Разберитесь, в чем ценность вашей компании как работодателя. Что вы можете предложить соискателю такого, чего нет у других компаний? Ваши сотрудники - они какие? Или каких сотрудников вы бы хотели привлечь? На основании этого и строится корпоративная культура.

7. Противоречивость в ключевых решениях

Построение бренда работодателя - это системный процесс, который требует регулярных согласованных действий. Разработали стратегию - внедряйте. Не добавляйте по ходу новые идеи, которые, как правило, зачастую противоречат общей концепции. Лучшее враг хорошего. Введете сотрудников в заблуждение, да и сами запутаетесь.

И не забывайте, что коммуникация должна красной нитью проходить через все активности. Рассказывайте сотрудникам о нововведениях, поясняйте предлагаемые инициативы, комментируйте успехи и недоразумения. И обязательно собирайте обратную связь: построение бренда работодателя - двусторонний процесс.

Виктория Антуневич, старший консультант агентства GROU Public Affairs & Reputation management

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