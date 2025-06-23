Пакеты поддержки, которые Украине выделяла администрация Джо Байдена, иссякают. А Америка Дональда Трампа не будет передавать оружие Украине. Вполне возможно, что и не будет продавать. Это около трети общего количества помощи.

От такой перспективы пострадает не только Украина, "больно" будет прежде всего военно-промышленному комплексу (ВПК) США, говорит LIGA.net военный аналитик Михаил Самусь: "У ВПК США есть вопросы к Трампу".

Слабое место Украины – Patriot, HIMARS, боеприпасы к ним и некоторые ракеты к F-16.

Из этого текста вы узнаете:

  • что Украина будет делать, когда поставки оружия из США прекратятся;
  • сколько денег Европе теперь нужно на Украину (инфографика);
  • могут ли Израиль и Южная Корея стать партнерами для Украины.

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