Еще один год земельного моратория. Еще один год бедности

План на год по убийству своей экономики выполнен. Можно отдыхать. Мнение Сергея Фурсы

Можно понять, когда вы прислушиваетесь к кредиторам, получаете поддержку и этим обеспечиваете себе рост экономики.

Можно понять, когда вы не хотите слушать кредиторов, но делаете все, чтобы инвестиции заходили без их участия, обеспечивая этим себе рост экономики.

Но никак нельзя понять, когда вы одной рукой показываете дулю кредиторам, атакуя борьбу с коррупцией, а другой рукой показываете средний палец росту экономики.

А украинская власть намерена сделать именно это. Всего за неделю вы сначала плюете в лицо кредиторам, атакуя НАБУ, а потом тут же продлеваете мораторий на рынок земли. И все за неделю. План на год по убийству своей экономики выполнен. Можно отдыхать.



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Юлия Тимошенко предсказуемо выскочила как чертик из табакерки и заявила, что нужно продлить мораторий на 5 лет. Оно и понятно. Хочешь 10, проси 20. Хочешь мораторий на год, проси 5. И тут же реформаторы из власти ответили ей своим мораторием. На один год. И так каждый год. Уже много лет. И в очередной раз Украину лишают шанса на ускоренный экономический рост, а тысячи людей так и уйдут в другой мир, не сумев воспользоваться своим правом собственности. Зато с десяток больших агрохолдингов еще год будут получать сверхприбыли за счет дешевой аренды. И популисты продолжат паразитировать на страхах украинцев. А куча паразитов-чиновников и паразитов-политиков продолжат получать сверхприбыли с государственных земель. А их у нас, на секундочку, 10 млн гектар. Это площадь Болгарии. Хватит всем депутатам, голосующим за мораторий. И их внукам тоже хватит.

Вы одновременно не подаете в парламент закон о приватизации и подаете мораторий. Это сигнал. Лучший сигнал для инвесторов, что их здесь не ждут. А значит, придется обходиться без них. И без кредиторов, потому что предвыборный год также не способствует реформам. В год перед выборами вы легко поднимаете минимальную зарплату, но не делаете ничего, чтобы в страну пришли инвестиции и у вас появились ресурсы для роста социальных расходов.



К чему приведет мораторий? С одной стороны, ничего не изменится. Хуже то не будет. Это как с упущенной выгодой. Когда вам дают шанс всей вашей жизни, а вы проходите мимо. Когда девушка, в которую вы влюблены, предлагает вам сходить в кино (поиграть в мафию, помочь отвезти диван ее бабушке), а у вас в этот день визит к гадалке и вы не можете его пропустить. Когда вас зовут на собеседование на работу вашей мечты, но вы не можете, потому что хотите заработать 100 грн, раздавая флаера у метро.



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Рынок земли - правильный человеческий цивилизованный рынок - способен привезти миллиарды инвестиций в страну, повысить урожайность (а значит, и валютную выручку), способствовать развитию тех самых фермеров (которых мы пока предпочитаем сами кормить дотациями) даст существенный доход бедным крестьянам, позволив им, наконец, реализовать свое законное право собственности.

И все это делается под крики и вопли о том, что украинскую "святую землю" нельзя продавать, потому что придут олигархи и скупят. А сейчас, кто владеет агрохолдингами, бабушки с завалинок или китайцы все заберут? И под шумок госземлю и так отдают китайцам, причем не за деньги для бюджета, а с убытком для налогоплательщиков. Не говоря уже о том, что ничего плохого в прозрачных иностранных инвестициях в землю, пусть они будут из Китая, Катара или США нет. И они все принесли бы нам инвестиции и технологии. И да, украинская земля - святая. Что это значит, мало кто понимает, но многие говорят. И еще хотелось бы узнать, почему же украинская земля святее, чем немецкая, польская или американская земля. И почему чем святее земля, тем хуже на ней урожайность, сколько бы процента чернозема не было в нем сосредоточено.



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Почему власть позволяет себе это делать? Головокружение от успехов. Экономика растет, курс валюты стабильный, резервы Национального банка повышаются. При этом, за год получили от МВФ $1 млрд, а отдали ему $1,2 млрд. А значит можно уже не слушать кредиторов. С одной стороны. А с другой - можно ничего не делать. Никаких резких движений. Ведь оно само растет. Но почему растет? Да. Экономика может восстанавливаться после кризиса, просто используя внутренний ресурс. Люди получают уверенность в завтрашнем дне и начинают инвестировать. Но в случае с Украиной очень важную роль играет внешний фактор. А в этом году мы видим прекрасные цены на сталь и руду, позволившие всем пересмотреть свои прогнозы по гривне. И шикарные финансовые рынки, пухнущие от денег и готовые покупать все, что еще обещает хоть какую-то доходность.

Продлится ли такая ситуация долго? Нет, конечно. Скоро праздник закончится. Это может случиться через полгода, а может через год. Но вечеринки всегда заканчиваются и наступает похмелье. И в это похмелье Украина может зайти в период избирательной турбулентности, не имея поддержки кредиторов и без козырей для привлечения инвестиций. Лучше и не придумаешь.

Сергей Фурса

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

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