Подкаст
Почему православные страны живут хуже? Климкин спрашивает историка, почитаемого в Гарварде
В новом выпуске "Климкин спрашивает" дипломат и бывший министр иностранных дел задает вопрос одному из самых известных украинских историков современности, интеллектуалу, который десятилетиями объясняет, кто мы и куда идем. Его книги читают в Гарварде, его идеи цитируют политики, а его лекции меняют взгляд на прошлое и будущее Украины.
Вместе с Павлом Климкиным они разбирают:
- что такое "русский мир" и может ли Украина от него избавиться;
- почему Европа – это континент постоянных кризисов и зачем они нужны миру;
- как Путин использует историю как оружие;
- почему популизм меняет Запад и какое будущее ждет Европу;
- в чем опасность искусственного интеллекта для миропорядка;
- и что мешает современным политикам войти в историю.
Это – разговор не только о прошлом, а о том, готовы ли мы понять себя в новом мире.
