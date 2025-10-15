В новом выпуске "Климкин спрашивает" дипломат и бывший министр иностранных дел задает вопрос одному из самых известных украинских историков современности, интеллектуалу, который десятилетиями объясняет, кто мы и куда идем. Его книги читают в Гарварде, его идеи цитируют политики, а его лекции меняют взгляд на прошлое и будущее Украины.

Вместе с Павлом Климкиным они разбирают:

что такое "русский мир" и может ли Украина от него избавиться;

почему Европа – это континент постоянных кризисов и зачем они нужны миру;

как Путин использует историю как оружие;

почему популизм меняет Запад и какое будущее ждет Европу;

в чем опасность искусственного интеллекта для миропорядка;

и что мешает современным политикам войти в историю.

Это – разговор не только о прошлом, а о том, готовы ли мы понять себя в новом мире.

Кто этот загадочный собеседник Павла Климкина? Смотри новый выпуск первым – подписывайся на LIGA PRO.